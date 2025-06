¿Windows Server 2025 provocará migraciones de VMware?

Después de años de estar por detrás de VMware y su tecnología de virtualización líder, Microsoft parece estar preparado para captar clientes que migran a través de un esfuerzo múltiple que incluye una funcionalidad mejorada en la más reciente versión de Windows Server.

La adquisición de VMware por Broadcom en noviembre de 2023, por 61 mil millones de dólares, sorprendió a la industria tecnológica, inquietando a muchos clientes de VMware mientras Broadcom iniciaba su consolidación. Para Microsoft, el momento fue inmejorable. La compañía presentó Windows Server 2025 en noviembre de 2024, y estuvo promocionando las nuevas funciones actualizadas de su plataforma de virtualización Hyper-V.

Microsoft ofrece a los clientes de VMware importantes descuentos para migrar sus entornos a la nube de Azure con su nuevo Plan de Migración Rápida de VMware. Microsoft también presenta su plataforma Azure Stack HCI como otra opción para las empresas que necesitan ejecutar cargas de trabajo localmente, pero que también desean capacidades de nube híbrida. Esta combinación de dinámicas de mercado, avances tecnológicos y la cambiante percepción de los clientes podría generar un cambio fundamental a favor de Microsoft.

"Desde la adquisición de Broadcom, no he parado de recibir llamadas de clientes que me preguntan sobre nuevas alternativas a VMware", dijo Paul Delory, analista de Gartner. "Y Hyper-V se menciona mucho en estas llamadas. Tiene algunas ventajas integradas y es el segundo hipervisor más popular del mercado".

Actualizaciones de Hyper-V podrían ampliar la huella de virtualización de Microsoft

Históricamente, VMware ha sido el referente en virtualización desde que fundó el mercado de la virtualización de servidores x86 en 2001, con el lanzamiento del hipervisor VMWare ESX. Sin embargo, fueron las innovaciones pioneras de VMware –migración en vivo de máquinas virtuales, programador de recursos distribuidos y alta disponibilidad– y sus herramientas de gestión integral las que consolidaron su posición en el sector empresarial.

La primera incursión de Microsoft en la virtualización de servidores fue Microsoft Virtual Server en 2004. Ofrecía capacidades básicas de virtualización, pero se suspendió en favor del más avanzado Hyper-V en 2008. Mientras tanto, VMware aprovechó su ventaja para construir una comunidad de usuarios y socios, así como para forjar alianzas estratégicas con desarrolladores de software, proveedores de servicios y vendedores de hardware para construir un ecosistema de largo alcance.

Aunque inicialmente Hyper-V tuvo dificultades para estar a la altura de la amplia gama de funciones de VMware, Microsoft ha mejorado constantemente su plataforma de virtualización con una serie de mejoras para ofrecer a los clientes una alternativa viable a VMware. Una de las novedades más destacadas del sistema operativo Windows Server 2025 es la capacidad revisada de particionamiento de GPU, denominada GPU-P por Microsoft. Esta función es clave para las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo informáticas de alto rendimiento y aplicaciones basadas en IA en áreas relacionadas con la ingeniería y el análisis de datos.

"La partición de GPU es esencialmente virtualización de GPU. Es una característica que necesitan para competir mejor en el sector de la virtualización", dijo Delory. "Lo que se hace es presentar una GPU virtual que se puede compartir. Esto los pone a la par de VMware en cuanto a funcionalidad. No es innovador, pero es importante".

Keith Townsend, asesor tecnológico jefe de Futurum Group, dijo que este es un ejemplo en el que las profundas relaciones de VMware con los proveedores le dieron una ventaja con características innovadoras que lo ayudaron a mantenerse a la vanguardia y mantener su dominio. "Muchas de las capacidades de virtualización de Nvidia provienen directamente de su alianza con VMware", afirmó. "Tienen capacidades iguales o superiores para virtualizar las GPU que ya existen en el mercado. Es una de las pocas áreas donde un competidor lleva una gran ventaja sobre Microsoft".

Microsoft abordó otro problema en su más reciente versión de Windows Server para empresas, relacionado con las migraciones en vivo de máquinas virtuales entre dos hosts. Si los hosts de origen y destino no contaban con CPU idénticas, el rendimiento de la máquina virtual podría verse afectado al no aprovechar al máximo la capacidad del nuevo modelo de CPU en el servidor de destino. Microsoft introdujo compatibilidad dinámica en Windows Server 2025. Hyper-V compara automáticamente las CPU de los diferentes hosts y utiliza la funcionalidad de CPU compatible con ambos procesadores, incluso si no son idénticos.

La seguridad, una de las principales preocupaciones de muchas empresas, ha recibido una atención considerable en Windows Server 2025 gracias a la mejora de la seguridad basada en virtualización (VBS) y la ampliación de las funciones de parchado en caliente. El hotpatching no es nuevo. Se estrenó en Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition. Sin embargo, Microsoft lo ofrece en los niveles Estándar y Datacenter de Windows Server 2025 como una suscripción adicional. Estas actualizaciones podrían resultar atractivas para los clientes de VMware preocupados por la seguridad que podrían ser reacios a cambiar de plataforma.

“Desde la perspectiva de la ciberseguridad, la mayoría de mis clientes están atrapados en un tiovivo del que no pueden salir porque todo lo que hacen se centra en la seguridad y no tienen tiempo para dedicarse a otros proyectos. Ya no tienen tiempo para innovar”, dijo Dave Kawula, consultor principal de TriCon Elite Consulting. “La característica que más entusiasma a la mayoría de los usuarios con los que he hablado en conferencias recientes es la nueva funcionalidad de parches”.

La nueva versión de Windows Server también incorpora clústeres de grupos de trabajo para crear clústeres de conmutación por error sin necesidad de un dominio de Active Directory. Esto simplifica la implementación y la administración para organizaciones más pequeñas o entornos de computación perimetral.

A pesar de todas estas actualizaciones, Microsoft se enfrenta al reto de socavar la posición consolidada de VMware y su extenso ecosistema. El gigante de software ha intentado repetidamente arrebatarle cuota de mercado a VMware mediante asociaciones, adquisiciones y nuevas tecnologías; sin embargo, no ha logrado grandes avances y finalmente ha optado por una relación de coopetencia.

"Entre 2012 y 2016, Microsoft intentó arrebatarle el mercado de la virtualización a VMware", dijo Townsend. "Pero, para 2016, vimos cómo poco a poco le cedían el mercado a VMware. Desde entonces, han mantenido una relación amistosa y se han apoyado mutuamente en sus tecnologías. VMware depende en gran medida de Windows Server para gran parte de su software de gestión".