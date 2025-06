Comparación de VMware (Omnissa) Horizon contra Azure Virtual Desktop

Las organizaciones que hoy consideran implementar escritorios virtuales tienen muchos tipos de implementación y proveedores para elegir, como Omnissa Horizon –anteriormente VMware Horizon– y Azure Virtual Desktop de Microsoft.

¿Qué es Omnissa Horizon?

En noviembre de 2023, Broadcom completó la adquisición de VMware y decidió vender la división de informática para el usuario final. Esto llevó a la empresa de inversión KKR a adquirir y reintroducir esta división bajo un nuevo nombre: Omnissa.

Ahora hay dos productos disponibles: Omnissa Horizon 8 y Omnissa Horizon Cloud Service. Omnissa Horizon 8 es el producto VDI que permite a las organizaciones implementar un entorno local. Con Horizon Cloud Service, los componentes de gestión del entorno de escritorios virtuales siempre están basados ​​en la nube y los clientes pueden optar por ejecutar cargas de trabajo de escritorios localmente o en la nube. Estas dos ofertas permiten a las organizaciones elegir entre un modelo local, en la nube o híbrido.

¿Qué es Azure Virtual Desktop?

Microsoft Azure Virtual Desktop (AVD) se presentó en 2019 como Windows Virtual Desktop, una auténtica tecnología de escritorio como servicio basada en la nube. En febrero de 2024, Microsoft también puso a disposición escritorios virtuales en combinación con Azure Stack HCI, lo que permite a las organizaciones ejecutar máquinas virtuales tanto localmente como en la nube.

[imagen: https://www.techtarget.com/rms/onlineImages/server_virt-hypervisor.jpg]

Comparando Azure Virtual Desktop y Omnissa Horizon

Las organizaciones que desean ejecutar un entorno de escritorio virtual deben comparar estas dos tecnologías para comprender cuál es la más adecuada para sus usuarios y personal de TI.

Local vs. nube

Para los usuarios finales, da igual dónde se ejecute su escritorio. De hecho, a los usuarios no les importa si usan un escritorio físico o virtual, siempre y cuando puedan realizar su trabajo. Para la organización, sí importa dónde se ejecutan los escritorios. Y esto no solo aplica a las máquinas virtuales de escritorio, sino también a las máquinas que ejecutan cargas de trabajo de servidor.

Puede haber razones regulatorias por las que algunas cargas de trabajo y sus datos deban permanecer en un centro de datos privado, pero estas no son las únicas. Las organizaciones podrían querer ejecutar cargas de trabajo en una implementación local, como el control total sobre la gestión de versiones y las opciones de disponibilidad. Algunas organizaciones podrían no sentirse cómodas dependiendo también de la disponibilidad del entorno de un proveedor de nube. Ambos proveedores ofrecen una solución en la nube y otra local, pero existe una gran diferencia técnica, ya que ambos utilizan un hipervisor diferente.

Omnissa Horizon 8 se ejecuta en VMware vSphere –un hipervisor consolidado que también incluye opciones para almacenamiento vSAN– y se integra con VMware NSX para mayor seguridad. La integración con el hipervisor siempre ha sido un punto fuerte de Horizon. El tiempo de implementación y el ahorro de recursos con la tecnología Instant Clone no tienen comparación con ningún otro hipervisor del mercado. Para los clientes que ya utilizan vSphere, añadir Horizon es un paso lógico. Un factor incierto tras la separación de VMware es qué ocurrirá con la futura integración con el hipervisor y las licencias de vSphere. Sin embargo, por el momento, ambos están estrechamente integrados, y para las implementaciones recientes y nuevas, la pila seguirá siendo compatible.

Microsoft también ofrece una opción de implementación local con la infraestructura hiperconvergente (HCI) de Azure Stack. Esta ya estaba disponible para ejecutar cargas de trabajo de Azure en hardware alojado en el centro de datos del cliente desde 2022. En 2024, también se lanzó como plataforma para AVD. Los clientes pueden elegir plataformas de hardware de varios proveedores importantes. Dell Apex Cloud Platform para Microsoft Azure es la primera tecnología para Azure Stack HCI disponible con la versión 23H2, a la que pronto seguirán HPE ProLiant, Lenovo ThinkAgile y DataON. Para los administradores que ya gestionan un entorno de Azure, aprender a administrar el entorno local no requerirá mucho esfuerzo.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=llxXhcjclMM]

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/llxXhcjclMM" title="Using HCI to Simplify IT" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Sistemas operativos de escritorio virtual compatibles

Microsoft admite Windows 10 y 11 Enterprise –incluida la multisesión– y las ediciones de Windows Server 2016, 2019 y 2022 para implementar hosts de sesión. Omnissa admite una gama más amplia de ediciones de Windows 10 y 11 con Enterprise, así como con Pro y Education. Windows Server 2016, 2019 y 2022 pueden funcionar como escritorios con Horizon. Horizon también admite el uso de Linux como escritorio virtual. Horizon es compatible con algunas distribuciones principales, como Ubuntu, Red Hat Enterprise y SUSE Linux Enterprise Server.

Puede parecer extraño para un producto de escritorio virtual, pero Omnissa Horizon 8 admite el acceso a equipos físicos. El departamento de TI puede instalar Horizon Desktop Agent en un sistema físico para que un usuario pueda acceder a ese equipo de forma remota. AVD y Horizon Cloud no admiten esta funcionalidad.

Azure Virtual Desktop destaca por su capacidad para usar Windows Enterprise multisesión. Es similar a Windows Server como host de sesión, pero con una licencia de escritorio de Windows Enterprise y una experiencia de escritorio de Windows familiar para los usuarios finales.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=8Cu2c_nLOxA]

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8Cu2c_nLOxA" title="What is Server Virtualization and What is it Used For?" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Soporte de clientes

Tanto AVD como Omnissa Horizon son compatibles con clientes ligeros. Los mismos proveedores principales, como 10ZiG, Igel, Dell, HP y Stratodesk, son compatibles con ambos. Además, ambos son compatibles con las principales plataformas para instalar su cliente, como Windows, macOS y dispositivos móviles. Una diferencia es Linux, para el cual Omnissa tiene un cliente y Microsoft no.

Protocolos de visualización

Microsoft AVD utiliza el Protocolo de Visualización Remota (RDP), el protocolo predilecto para entornos Windows durante muchos años. Omnissa utiliza el protocolo Blast Extreme, pero puede recurrir a RDP cuando es necesario.

RDP no siempre fue el protocolo más rápido, pero Microsoft ha implementado varias mejoras en este aspecto. Dentro de AVD, Microsoft lo amplió con funciones avanzadas como RemoteFX para una codificación de imágenes eficiente con pérdida. En comparación con Omnissa Blast Extreme, RDP –anteriormente el protocolo de VMware– ahora también se conecta mediante TCP y UDP y, desde 2023, es compatible con RDP Shortpath. Esta función permite a los clientes establecer una conexión directa con el host de sesión, omitiendo cualquier punto de retransmisión.

Con esto, el equipo de TI puede mejorar el tiempo de ida y vuelta y la experiencia de usuario (UX). Esto ya era posible con Blast Extreme. Ambos protocolos también se adaptan a las características de la red. VMware ya lo hacía con el protocolo PCoIP y lo ha integrado en Blast Extreme desde el principio. Microsoft ha añadido esta funcionalidad a RDP. Los protocolos monitorizan continuamente el ancho de banda y la latencia de la red, y pueden ajustar la calidad de la imagen, los códecs utilizados y la compresión para optimizar la experiencia de usuario (UX).

Ambos proveedores admiten el uso de GPU de hardware para soportar el procesamiento de gráficos de alta gama.

Redirección de dispositivos y otros tipos de redirección

Los usuarios conectan dispositivos a sus computadoras y, por lo tanto, estas también deben conectarse a sus escritorios virtuales. Los dispositivos USB, como discos duros y unidades flash, son comunes para la redirección. Ambos proveedores admiten esta función, pero Microsoft solo la admite en computadoras con Windows. Omnissa Horizon admite la redirección USB desde todos sus clientes, e incluso desde sesiones basadas en HTML, si se ha instalado un controlador para ello en la computadora cliente.

Otras funciones de redirección, como el portapapeles, el disco local, las impresoras, los escáneres y las tarjetas inteligentes son muy similares para ambos proveedores. Los clientes con necesidades específicas de redirección deberían consultar la documentación del proveedor para verificar qué es compatible. El soporte de Microsoft es directo, pero Horizon y Horizon Cloud Service de Omnissa tienen documentación distribuida en varias páginas, por lo que su centro de documentación es un buen punto de partida.

Gestión de perfiles y aplicaciones

En los escritorios Windows, es necesario algún tipo de gestión de aplicaciones y perfiles para gestionar el entorno y mantener la satisfacción de los usuarios. Estos querrán mantener su configuración entre sesiones y trabajar con las aplicaciones que necesitan. Ambos proveedores ofrecen esta opción de una forma u otra.

Microsoft AVD utiliza contenedores de perfiles FSLogix para almacenar perfiles de usuario. Esto funciona de forma similar a los escritorios físicos o virtuales convencionales. Omnissa ofrece Dynamic Environment Manager, un producto adquirido hace muchos años, que permite a los administradores configurar la configuración predeterminada para sistemas operativos y aplicaciones, a la vez que almacena la configuración de usuario en distintas sesiones.

Para la distribución de aplicaciones, la primera opción es instalarlas en la imagen maestra para que estén disponibles para todos los usuarios. Sin embargo, podría ser más sencillo mantener el panorama de aplicaciones en constante evolución si se pueden distribuir dinámicamente. Ambos proveedores ofrecen un producto que permite adjuntar aplicaciones a los escritorios. Microsoft AVD ofrece App Attach, que permite entregar paquetes MSIX a los escritorios. Omnissa ofrece App Volumes, que permite adjuntar paquetes de aplicaciones a los escritorios. Ambos requieren que los administradores creen un paquete de aplicaciones antes de poder asignarlos a los escritorios de los usuarios.

Los usuarios pueden acceder a escritorios virtuales y ejecutar sus aplicaciones dentro de una sesión completa de escritorio de Windows. Esta es la opción más práctica al acceder a la sesión desde una computadora de escritorio o portátil y al usar varias aplicaciones. Sin embargo, desde un dispositivo móvil, acceder a un escritorio virtual y navegar por una aplicación de Windows suele ser difícil. El segundo método de entrega de aplicaciones que ambos proveedores ofrecen es una función para transmitir una sola aplicación desde un host de sesión a un cliente. Un usuario que accede a dicha aplicación obtiene acceso sin problemas a ella como si se estuviera ejecutando localmente. En AVD, esto se denomina RemoteApp y en Omnissa, Aplicaciones Publicadas.

Suscripciones y precios

Ya no existen licencias perpetuas para las ofertas de Omnissa Horizon, ahora que es una empresa independiente. Ha seguido el ejemplo de Broadcom y ha decidido ofrecer este software únicamente mediante suscripciones. Esto crea igualdad de condiciones para los dos proveedores que figuran en la lista. Sin embargo, existen diferencias en la forma en que ofrecen sus suscripciones.

No es posible comparar precios debido a la gran cantidad de factores que influyen en el costo total de propiedad. Microsoft ofrece más opciones con un plan de pago por uso, un plan de ahorro con un importe mínimo fijo a un precio reducido y una reserva con una cuota fija de uno o tres años para una instancia específica. En el caso de Omnissa, tanto la oferta local como la en línea están disponibles con una suscripción mensual.

Cómo elegir entre AVD y Omnissa

Existen muchas similitudes entre ambos proveedores en cuanto a la oferta de escritorios, tanto locales como en la nube. Con ambas plataformas, las organizaciones pueden ofrecer escritorios virtuales a los usuarios con gestión de perfiles y entrega de aplicaciones. Además, ambos proveedores permiten a los clientes calcular por adelantado el costo de su suscripción. Desde un punto de vista técnico, ninguna característica destaca como factor decisivo a la hora de elegir entre estos proveedores.

Una característica que podría interesar a ciertos clientes es la compatibilidad de Omnissa con Linux, tanto para computadoras de escritorio como para clientes. Para clientes de ámbitos como el académico, donde Linux se utiliza habitualmente para la investigación, esta característica del producto podría ser un factor decisivo a la hora de elegir entre estas tecnologías. Omnissa ofrece una compatibilidad general más amplia con plataformas distintas a Windows, como ciertas funciones en clientes macOS. Omnissa estará más abierto a futuros desarrollos en plataformas distintas a Windows que Microsoft.

Si bien la marca Omnissa es nueva, es una continuación de los productos VMware que han evolucionado durante las últimas dos décadas. Azure Virtual Desktop es relativamente nuevo como tecnología propia y se ejecuta en un sistema en la nube alojado por Microsoft, que ya está consolidado en los mercados empresariales.

Al final, la elección de cada organización probablemente se basará en el software y la infraestructura que ya tienen y en la experiencia de los administradores. Los clientes que ya utilizan un entorno de hipervisor de Windows, donde los administradores tienen experiencia en la administración de Windows e incluso de Azure, se sentirán más cómodos con una implementación de Azure Virtual Desktop. Cabe mencionar que las organizaciones pueden implementar Omnissa Horizon Cloud en Azure Cloud, por lo que esta opción sigue siendo válida para estos clientes.

Para los clientes que buscan una implementación local, Omnissa Horizon es probablemente la mejor opción, especialmente para quienes ya utilizan el hipervisor vSphere. VMware desarrolló Horizon como un producto local desde el principio –y, por lo tanto, su pila de software–, pero también diseñó directrices para integrarse perfectamente con la infraestructura local existente.

Rob Bastiaansen es un formador y consultor independiente radicado en los Países Bajos, especializado en VMware y Linux. Escribe artículos para diversas publicaciones impresas y digitales, y es fundador de VMwarebits.com, un sitio web dedicado a contenido técnico sobre VMware.