Descubra en qué se diferencian las ediciones de Windows Server 2025

Microsoft lanzó Windows Server 2025 en noviembre de 2024, con varias novedades. Antes de planificar una actualización a Windows Server 2025, conviene analizar las diferencias entre esta versión y las anteriores.

Windows Server 2025 llegó con numerosas actualizaciones para atraer a las empresas, incluyendo funcionalidades mejoradas de AD, parchado en caliente (hot patching) y mejoras de seguridad. Antes de cambiar de un Windows Server anterior, los administradores deberían revisar las distintas ediciones para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. También es importante ver qué se ha eliminado y qué podría no estar en la próxima versión para planificar en consecuencia.

Las ediciones Standard y Datacenter son similares, con algunas diferencias clave. La principal es que la edición Standard solo ofrece licencias de Hyper-V para hasta dos máquinas virtuales. La edición Datacenter no tiene límite. Asimismo, la edición Standard admite la función de recuperación ante desastres Storage Replica, pero solo permite una única asociación y un grupo de recursos. Una asociación ejecuta la replicación entre dos servidores o clústeres. También hay un límite de tamaño de volumen de 2 TB. La edición Datacenter no tiene estos límites.

Microsoft afirmó que la compatibilidad mejorada con el almacenamiento de memoria no volátil express (NVMe) en Windows Server 2025 ofrece hasta un 90 % más de IOPS. Las máquinas virtuales de Hyper-V también pueden alojarse en almacenamiento NVMe over Fabrics.

Funciones obsoletas en Windows Server 2025

Microsoft ha descontinuado varias funciones en Windows Server 2025. Esto no significa que no estén disponibles ni que no reciban soporte, sino que estas funciones están bajo aviso, no recibirán mejoras adicionales y probablemente se eliminarán en la próxima versión de Windows Server. Las cargas de trabajo que dependen de una o más funciones descontinuadas pueden ejecutarse en Windows Server 2025, pero los clientes deben buscar alternativas para evitar problemas de actualización con la próxima versión de Windows Server.

Las características obsoletas incluyen lo siguiente:

Computer Browser.

Failover Clustering Cluster Sets.

L2TP and PPTP (en los servicios de enrutamiento y acceso remoto).

Balance de carga de red.

NTLM.

TLS 1.0 and 1.1.

WebDAV Redirector service.

Windows Internal Database.

Windows Management Instrumentation Command-line.

VBScript.

Windows Server Update Services.

Microsoft eliminó varias características en Windows Server 2025, incluidas las siguientes:

IIS 6 Management Console.

NTLMv1.

Wordpad.

SMTP Server.

Windows PowerShell 2.0 Engine.

Migrar a un nuevo sistema operativo Windows Server no es una tarea que deba tomarse a la ligera. Aun así, las migraciones suelen ser rentables si la organización desea aprovechar las nuevas funciones y la compatibilidad con el hardware más reciente.

Antes de que una organización pueda migrar a Windows Server 2025, debe verificar que su hardware actual cumpla con los requisitos mínimos. También conviene considerar el tipo de migración necesaria.

Si utiliza Windows Server 2012 R2, o una versión posterior, puede realizar una actualización local a Windows Server 2025. Los clientes que migren a Windows Server 2025 podrán usar Windows Update para actualizar a futuras versiones de Windows Server. Las versiones anteriores del servidor deben actualizarse primero, como mínimo, a Windows Server 2012 R2 para luego actualizarse a Server 2025.

Es fundamental probar la migración en un entorno de laboratorio antes de intentar migrar un servidor de producción. Las pruebas no solo deben garantizar el correcto funcionamiento del proceso de migración, sino también verificar que las cargas de trabajo y las aplicaciones sigan funcionando correctamente en Windows Server 2025.

Cuando esté listo para continuar con la migración, debe realizar una copia de seguridad completa de los servidores. De esta manera, podrá revertir la situación si surgen problemas graves. También es recomendable probar la copia de seguridad para asegurarse de que funciona correctamente antes de comenzar la migración.

Brien Posey fue 22 veces MVP de Microsoft y candidato a astronauta comercial. En sus más de 30 años en TI, se ha desempeñado como ingeniero jefe de redes para el Departamento de Defensa de EE. UU. y administrador de redes para algunas de las compañías de seguros más importantes de Estados Unidos.