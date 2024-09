Automatización de pruebas y entregas para aplicaciones y escritorios virtuales

La capacidad de automatizar la entrega de aplicaciones y escritorios virtuales reduce la carga de gestión de TI y la posibilidad de errores. Ya sea que una organización utilice Azure Virtual Desktop, Citrix Virtual Apps and Desktops (ahora Citrix DaaS), VMware Horizon u otra tecnología de virtualización, la automatización de aplicaciones puede ser la fórmula secreta para la eficiencia.

Maximizar la automatización de aplicaciones virtuales permite a los administradores de TI de la empresa implementar sistemas y luego modificarlos según sea necesario, en lugar de realizar cambios generales cada vez que cambia un aspecto del entorno virtual. De este modo, los socios tecnológicos pueden abordar la carga de trabajo inicial asociada con la automatización de procesos –incluida la documentación y la capacitación–, y luego el personal de TI de la empresa puede avanzar con modificaciones menores.

Considere los tres componentes principales de un entorno virtualizado:

Las aplicaciones y los perfiles de usuario de un entorno normalmente están integrados al sistema operativo, lo que significa que el sistema operativo y la infraestructura sirven como base y las aplicaciones y el perfil de usuario se agregan.

Las aplicaciones son, sin duda, el componente de los entornos virtuales que se minimiza de forma más incorrecta. Los administradores de TI deben aprender a configurar estos componentes para garantizar que la carga de gestión sea óptima y mínima.

Las herramientas de aprovisionamiento, como Citrix Provisioning y VMware Workspace One Provisioning Tool, son esenciales para centralizar y automatizar la administración de máquinas virtuales. Además de almacenar imágenes maestras, las herramientas de aprovisionamiento brindan la capacidad de implementar automáticamente máquinas virtuales, incluidas las configuraciones de red y directorio, sin intervención administrativa.

Automatización de la entrega de aplicaciones virtuales

Las pruebas, la integración y la implementación de aplicaciones pueden convertirse en tareas secundarias en la empresa. Subestimar la importancia de estas tareas puede provocar retrasos en los proyectos, mayores costos y una mala experiencia del usuario.

Las organizaciones suelen abordar las pruebas y el empaquetado de aplicaciones de una de dos maneras: automatización total o trabajo manual subcontratado. Un sistema de pruebas de aplicaciones totalmente automatizado es la mejor opción para garantizar pruebas estandarizadas y eficientes.

A continuación se presentan algunas razones clave por las que las pruebas de aplicaciones automatizadas son fundamentales.

Las pruebas manuales pueden suponer una enorme carga para el departamento de TI. Las pruebas manuales de aplicaciones son un proceso agotador. Encontrar personal de TI para este tipo de trabajo es difícil, y los contratistas de nivel inicial o junior suelen verse obligados a realizar esta tarea. A pesar de los estrictos procesos de trabajo, las pruebas manuales también pueden ser inconsistentes debido a que las pruebas solo cubren ciertas funciones y a errores humanos debido al esfuerzo repetitivo que implica examinar cada aplicación. El proceso de configuración de la aplicación puede presentar desafíos. Las pruebas de aplicaciones implican mucho más que simplemente hacer clic en un archivo setup.exe, seguir varias indicaciones y luego hacer clic en finalizar. Los equipos de TI deben determinar si la aplicación está instalada en el contexto de permisos de administrador o de usuario estándar. También deben saber si la aplicación es compatible con un sistema operativo multiusuario. Sin automatización, TI debe determinar las respuestas a esas preguntas y otras para cada aplicación, cuya instalación puede llevar uno o más días. La automatización aumenta la eficiencia del envasado. Para contenerizar las aplicaciones de manera eficaz, muchas organizaciones empresariales están adoptando el formato MSIX para empaquetar con la aplicación adjunta para Azure Virtual Desktop. El empaquetado automatizado optimiza la parte de implementación de aplicaciones del plan del proyecto. El tiempo y el dinero de los departamentos de TI se pueden utilizar mejor. La falta de pruebas y empaquetado de aplicaciones puede retrasar los planes del proyecto. Por ejemplo, si una organización empresarial se está trasladando a Azure Virtual Desktop y el departamento subestimó el esfuerzo de trabajo de la aplicación, el equipo podría no cumplir con la fecha límite. Esto podría generar retrasos en las iniciativas empresariales. Además, el departamento de TI puede necesitar dinero adicional para contratar personal adicional que ayude con las pruebas y el empaquetado de las aplicaciones.

Un sistema de entrega de aplicaciones totalmente automatizado permite a las organizaciones probar aplicaciones en masa sin necesidad de una acción administrativa directa. Uno de los requisitos clave para esta automatización es el acceso a los ejecutables de la aplicación. Una vez que los administradores cargan esos archivos, las pruebas automatizadas de la aplicación pueden continuar por sí solas.

Otro beneficio de la entrega y prueba automatizadas de aplicaciones es que se pueden probar varias aplicaciones simultáneamente, lo que minimiza aún más los plazos del proyecto y acelera el cronograma de entrega. Por ejemplo, un administrador podría cargar una larga lista de aplicaciones antes de que finalice su jornada laboral, y luego revisar los resultados a la mañana siguiente.

El proceso de prueba debe garantizar que el entorno de destino no genere problemas de compatibilidad ni de experiencia del usuario. Si el objetivo es migrar a un entorno de escritorio virtual basado en la nube en Windows 11 multiusuario, no bastará con probar aplicaciones en un sistema Windows 11 estándar. Un proceso automatizado puede abordar fácilmente no solo el entorno de destino, sino también otras configuraciones que se consideren.

Además, los administradores deben asegurarse de que las aplicaciones se prueben para comprobar su funcionalidad en el contexto de las políticas de Azure Active Directory de la organización. Probar aplicaciones de forma genérica en función de las especificaciones de los permisos de usuario promedio no es suficiente. Los usuarios tienen que trabajar dentro de un conjunto único de objetos de directiva de grupo (GPO) y bloqueos que limitan sus actividades y permisos.

En las condiciones de prueba básicas, es probable que el usuario promedio funcione bien. Sin embargo, cuando se aplican bloqueos y GPO aplicables de forma única en los sistemas de ciertos usuarios, las aplicaciones pueden fallar. Por ejemplo, si un GPO prohíbe el acceso a una carpeta o un archivo que necesita una aplicación, la aplicación no puede funcionar.

Incluso con los parámetros adecuados, no todas las aplicaciones funcionan a la perfección desde el principio. De aquellas aplicaciones que fallan durante la prueba o la entrega inicial, algunos problemas son tan menores como una versión diferente de Java o el acceso a los servidores de aplicaciones.

No basta con garantizar que las aplicaciones proporcionen una funcionalidad básica. Login VSI, Datadog y SolarWinds ofrecen herramientas de automatización para probar el rendimiento de las aplicaciones, supervisar la entrega de las aplicaciones y realizar un seguimiento de los requisitos de recursos. Todos estos factores pueden presentar problemas de experiencia del usuario si no se encuentran dentro de los parámetros aceptables.

Las pruebas de aceptación de usuarios reales son el paso final para garantizar la funcionalidad completa de los flujos de trabajo. Además, los escenarios de acceso realistas, como el acceso remoto para escritorios virtuales con equilibrio de carga a través de un controlador de entrega de aplicaciones, deberían formar parte del proceso de prueba.

Las pruebas de aplicaciones y el control de la entrega no son procesos que se realizan una sola vez. Debido a que las aplicaciones tienen un ciclo de vida que incluye actualizaciones y parches, el departamento de TI debe asegurarse de que todos los binarios nuevos se prueben antes de empaquetar los archivos MSIX y enviar estas aplicaciones a producción en vivo. El personal de TI puede tener poco tiempo asignado para probar las actualizaciones de las aplicaciones, por lo que un proceso automatizado de prueba, empaquetado y entrega es fundamental.