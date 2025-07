Las exigencias de la IA sobre la red como servicio

La IA ha llegado para quedarse en el ámbito de las redes, aunque algunos dudan de su potencial en áreas como NaaS. Expertos se reunieron en la conferencia AI Networking Summit Spring 2025 de ONUG en Dallas para debatir sobre la continua integración de la IA en las redes. Una de las mesas redondas se centró en la IA en entornos NaaS. Los expertos discutieron sobre NaaS, cómo la IA puede influir en este modelo y el futuro de las redes con la IA como herramienta crítica.

Este resumen del panel ofrece las conclusiones clave de expertos del sector sobre NaaS y su integración con la IA.

¿Qué es NaaS?

A pesar de su antigüedad en la industria de redes, los proveedores de NaaS no logran acordar una definición unificada. Aunque los proveedores de NaaS ofrecen productos similares, cada uno prioriza distintas capacidades. Como resultado, los clientes no siempre tienen acceso a las mismas funciones.

"NaaS se ha malinterpretado, se ha pervertido de muchas maneras", afirmó Suresh Katukam, cofundador y director de producto en Nile.

La falta de coherencia probablemente se deba a las diferentes interpretaciones de NaaS. Katukam indicó que NaaS no consiste en utilizar un proveedor de servicios administrados (MSP) o un tercero para externalizar la red. En cambio, lo comparó con el cómputo como servicio. También lo equiparó al servicio de gestión de infraestructura de AWS, que aún incluye el control de Virtual Private Cloud.

No obstante las distintas perspectivas, todas las ofertas de NaaS comparten una característica clave: NaaS permite a los administradores de red gestionar una infraestructura de red sin poseer hardware físico. En lugar de construir una red interna, las organizaciones arriendan servicios de red a proveedores de NaaS.

Según Katukam, esto permite a los administradores centrarse en microservicios –manteniendo el control y la visibilidad completos– gracias a la ausencia de hardware subyacente. En esencia, como NaaS elimina la necesidad de gestionar componentes físicos de hardware, los profesionales de red pueden dedicar su tiempo a optimizar el rendimiento. En general, afirmó Katukam, los proveedores de NaaS garantizan un rendimiento de red constante.

James Feger, vicepresidente senior de segmentos de producto en Lumen, coincidió: "En caso de desastre, contar con NaaS o una red bajo demanda desde la infraestructura de un proveedor... es bastante crítico".

Allwyn Sequeira, fundador y director ejecutivo de Highway 9 Networks, señaló que ve NaaS como un subconjunto de IaaS. Un buen sistema NaaS requiere una estructura subyacente programable que pueda asignarse a cualquier aplicación según la necesidad, añadió.

"Lo que define a NaaS", dijo Sequeira, "es el contexto de cómputo, almacenamiento, dispositivos y, en última instancia, el nuevo mundo que la IA habilita. Tendrá que programarse para cumplir con objetivos de nivel superior".

Por su parte, Rajarshi Purkayastha, vicepresidente de Tata Communications, expresó que no está convencido de que NaaS realmente exista hoy en día. Para que exista un verdadero sistema NaaS, debe estar presente en la red de extremo a extremo, pero ese no es el caso. Actualmente, NaaS solo realiza las funciones de red específicas que ofrecen los proveedores. Aunque muchos de estos casos de uso son útiles, no ofrecen rendimiento en toda la infraestructura de red.

"Existe de manera fragmentada", indicó Purkayastha. "Debe desarrollarse de extremo a extremo desde una perspectiva de arquitectura empresarial".