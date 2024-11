A la banca mexicana todavía le cuesta trabajar en la nube

Una de las tendencias en el sector financiero actual, enfocado en mejorar su eficiencia y la experiencia del cliente, es la convergencia de múltiples rieles de pagos; es decir, la integración de diversos sistemas y métodos de pago en un solo lugar, como una plataforma digital. Así, los usuarios –individuos y empresas– no dependen de un solo canal de pago, sino que pueden acceder a varias opciones, como transferencias bancarias, pagos móviles, billeteras digitales, criptomonedas y más, ganando una enorme flexibilidad.

Sobre esta premisa trabaja 2Innovate con Frame Banking, su plataforma SaaS nativa en la nube, que “coloca la transacción en el centro de la experiencia financiera y reduce las fricciones tradicionales en los procesos de pago”, señaló Pablo Pereyra, director de Ingresos (CRO, por sus siglas en inglés) de la empresa uruguaya.

Sin embargo, en el mercado mexicano, muchas organizaciones financieras aún tienen cierta renuencia respecto a trabajar en entornos de nube pública, comentó el ejecutivo dentro del marco del evento “Innovation Espresso”, donde, junto con Maximiliano Barreiro, gerente de Servicio y ejecutivo en 2Innovate para México y Latam Norte, anunció la colaboración de 2Innovate con Google Cloud, a través del Google Cloud Advantage Program.

¿Cómo está avanzando 2Innovate en el mercado mexicano? ¿Cuáles son los principales desafíos que todavía ven por delante?

Pablo Pereyra, CRO de 2Innovate. Pablo Pereyra, CRO de 2Innovate.

Pablo Pereyra: La verdad es que venimos creciendo muy bien en los últimos años. Después de la pandemia, hicimos toda una migración de la plataforma hacia la nube, y estamos todo el tiempo invirtiendo [en sus funciones]. Hemos crecido en clientes, ya tenemos 30 clientes en la región, en 12 países. En México, ya tenemos oficina desde 2016, y tenemos como cliente a CECOBAN, con quienes hicimos una relación estupenda y ahora estamos haciendo cosas con SPEI. Además, tenemos dos Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), y hemos firmado con una [empresa] unicornio que va a ser un banco.

Empezamos a ver señales muy buenas del mercado acerca de cambios, que también pasan en Estados Unidos. Yo veía a Estados Unidos y México muy parecidos, muy legados. [En temas de cómo funciona la banca], Brasil es mucho más moderno, Colombia, Argentina... Pero México y Estados Unidos son muy tradicionales: cheque, todo legado, mainframe. Y eso empezó a romperse.

[Como principal desafío, sería] la adopción de la nube. Creo que las fintechs están haciendo pushing para que cambien las cosas. Las fintechs hacen que los bancos necesiten moverse más rápido, y ahí aparecemos nosotros porque, si bien tenemos plataformas que funcionan en bancos muy grandes, tenemos esa propuesta de valor de fintech de poder resolver las cosas rápido. Y esa combinación no es común.

Si haces un mapeo de todas las empresas que hay en el mercado, hay muy buenas en la banca tradicional y hay muy buenas en fintech. Pero [no hay donde] convivan los dos [modelos].

Maximiliano Barreiro, gerente de Servicio

para México y Latam Norte en 2Innovate. Maximiliano Barreiro, gerente de Serviciopara México y Latam Norte en 2Innovate.

Maximiliano Barreiro: Uno de los principales temas que enfrentamos es la regulación frente a la nube, pero vemos un gran potencial ahora con la llegada tanto de AWS, como GCP a México. Creemos que uno de los principales miedos es tener la información fuera del país, y con este cambio esperamos destrabar esa principal resistencia en el primer trimestre del año que viene.

Otro tema importante es que nosotros somos una empresa disruptiva, desde el nombre de la empresa, 2Innovate. Tratamos de estar siempre a la vanguardia, y eso tiene pros y contras en un sistema financiero como el mexicano, [que es] un poco más tradicional. Todos esperan una página web, un ERP, pero no esperan una plataforma como la nuestra. Muchas veces, le exigen al core bancario que pueda trabajar en función de las transacciones, pero nuestra experiencia dice que no le pidamos siempre al core bancario que cubra todo por un tema de dependencia, pero también por lo difícil que es poder hacer un cambio en el core bancario. Es un proceso muy largo, costoso y difícil.

Nosotros brindamos esa posibilidad de decir: ‘no cambies lo que ya tenés’. Nosotros brindamos un brazo fuerte transaccional para que te quedes con tu core bancario. Todo el tema de lógica transaccional, el end to end que, si bien se puede desarrollar, depender únicamente del desarrollo termina siendo ineficiente en aspectos como el time to market.

Con una plataforma como la nuestra, que es low-code –o sea, no hay que programar, solamente es configurar–, la velocidad y el tiempo al mercado son muy importantes; hemos llegado a implementar clientes en 12 semanas. A veces los bancos [sienten que vamos muy rápido], y otras te encontrás con gente que viene con una mentalidad legada o con mentalidad de programador, que está bien, excepto que el desarrollo in-house [toma mucho tiempo].

¿Todavía es muy tradicional la mentalidad de los bancos frente a la transformación hacia las transacciones digitales?

Pablo Pereyra: Sí, yo pienso que sí. Veo muchas iniciativas que aparecen como disruptivas y modernas, y lo único que son es márketing o una aplicación sin mucha innovación ni transformación digital. El cambio de mentalidad del top management que toma decisiones es obligatorio. La buena noticia que nosotros traemos es que ya no tienen que hacer esos procesos de transformación tan traumáticos para poder abrazar la innovación.

Porque el gran problema [para innovar] son los core bancarios, que están ahí. Nuestra propuesta es: ‘no lo cambies’. Si querés cambiar, obviamente cambiálo. [Pero si no,] no pasa nada. Nosotros necesitamos tres interfaces con ellos: el crédito, el débito y la consulta. Con esas tres premisas, tenemos toda la parafernalia de servicios transaccionales para que use cualquier canal, cualquier integración, cualquier ecosistema. Con esos tres hacemos Pay, hacemos Oxxo, hacemos integración con tarjeta de crédito, pago de servicios, lo que sea.

¿Cómo se inserta su propuesta en el proceso de transformación digital de los bancos?

Maximiliano Barreiro: Si nosotros le decimos a un banco, ‘venimos a cambiarte toda la transaccionabilidad’, el banco se va a asustar. Entonces, lo que hacemos, potenciados por la ventaja de la nube, es ir de a poquito e ir creciendo. La nube, y cómo está diseñada la plataforma, está muy pensada en la potencialidad de escalar. Eso muestra que nosotros vamos a ser eficientes haciendo pocas transacciones igual que haciendo muchísimas. Obviamente, hay una economía de escala que siempre va a ayudar, pero una forma para que apuesten por nosotros es mostrar nuestro potencial en un caso de uso concreto, algo bastante sencillo, rápido y ágil donde el cliente pueda ver el potencial que tiene la herramienta.

Arrancamos con ese caso de uso hoy, y luego, entre los dos, vamos a pensar en qué vamos a usar la plataforma mañana. Eso, por ejemplo, nos está pasando ahora con un banco en Panamá que está entrando en el tema de criptomonedas; con ellos empezamos con transferencias nacionales e internacionales, [y ahora] ellos mismos quieren ver qué más podemos hacer porque la plataforma es muy flexible y tiene mucho potencial.

Con nuestros clientes, [vemos] cómo pueden brindar un nuevo servicio a sus clientes de una manera muy rápida. [Porque una cosa] es hacer un cambio en el front, como una app, pero nosotros lo podemos conectar a todo el back-end a través de nuestra plataforma. Tenemos casi 1.200 APIs y 400 plantillas preestablecidas para cash-in, cash-out, remesas y muchísimas cosas más que están listas para que el cliente tome de ese inventario la funcionalidad que quiera, la extrapole y la implemente muy rápido.

¿Cuáles dirías que son los principales beneficios de trabajar con FrameBanking?

Pablo Pereyra: Al final del día nos compran por tres cosas. La primera es innovar en el modelo de negocio. Si vos pensás que el banco tiene que innovar, tiene que ofrecer servicios transversales, tiene que generar nuevas formas de ingreso con comisiones, con floating de lo que recauda, ahí requieren nuestra plataforma.

La segunda es: ¿Los bancos viven aislados o viven en un ecosistema? Ecosistema. Está Prosa, los Oxxo, los CFE, las empresas, los cajeros, todo un ecosistema. Nosotros permitimos crear ese ecosistema muy rápido, sin desarrollar, porque no es solamente integrarte, es definir ‘este te va a dar una deuda que vas a recaudar, pero se la vas a liquidar de esta forma’; todo eso se hace en la plataforma.

La tercera: hoy los bancos tienen muchas soluciones distintas, con gente distinta, tecnología, bases de datos, servidores, mantenimiento, soporte. [Con nosotros] hoy es una sola, un solo contrato y aparte escalable. Ya no solamente es un producto diferente, sino que, a nivel del consumo de la infraestructura, es eficiente porque voy manejando lo que necesito.

Esas son las tres razones: Negocios disruptivos e innovación, ecosistema y eficiencia.

¿A quién se acercan ustedes dentro de un banco?

Maximiliano Barreiro: Tienen que ser personas con una mirada innovadora, más allá del puesto, que quieran apostar al crecimiento de su propia institución, porque nosotros le vamos a brindar ese potencial de decir: ‘hoy manejamos X cantidad de transacciones, pero nuestro objetivo es multiplicarlo por 10 o por 100’.

Puede ser un arquitecto [de sistemas] que día a día se encuentre con la indecisión de tener que generar una nueva transacción y pensar cómo lo hace. En un banco mexicano, nos comentaban: ‘ya tengo desarrollado mi sistema de comisiones para las transacciones, pero el día de mañana quiero mover una comisión. Tengo que ir a ver dónde está, dentro de la base de datos o del programa harcoded’. En nuestra plataforma, eso es configurable y le lleva literalmente 10 minutos, contra la búsqueda de esa información que le puede llevar un mes.

También pueden ser directivos del lado de tecnología, y del área del negocio y operaciones.

¿Cómo están incorporando la inteligencia artificial en su oferta?

Pablo Pereyra: Estamos trabajando en dos líneas. Uno, el tema de analítica, por supuesto; y el tema de machine learning con inteligencia artificial para poder tomar decisiones en el ruteo de transacciones con base en variables –la más barata, o la que te la liquide más rápido, o que demore menos tiempo en entregar–. En eso estamos trabajando. Son proyectos que estamos haciendo con las nubes, trabajando muy bien en equipo con ellas para tener algo que va en línea con el ciclo de vida de las transacciones que hacemos.

Maximiliano Barreiro: Somos una empresa que está apostando mucho en crecimiento, pero también en mantener el potencial del producto. Casi cada dos semanas sacamos nuevas funcionalidades, porque nos gusta decir que nuestra plataforma ‘está viva’. También, al ser SaaS, mantenemos actualizada la plataforma para que cada cliente tenga la última versión y explote al máximo su potencial.

Dentro del área de producto, tenemos una nueva área que está trabajando en machine learning y todo lo que es inteligencia artificial porque vemos mucho potencial en eso. Por ejemplo, para que la IA pueda darte, a vos como institución financiera, un perfil muy detallado y estimar cómo van a ser los comportamientos futuros de tus clientes basados en las transacciones. [Más allá de saber si los clientes] son masculinos o femeninos, en qué horario transaccionan y qué monto, es saber en qué gasta, qué le interesa, cómo podemos hacer para eficientar la oferta de valor para este cliente concreto, referente a la transacción. ¿Qué podemos hacer para que el cliente se sienta más cómodo al realizar una transacción y utilice más eso? En eso venimos trabajando, y esperamos poder hacer una presentación oficial de esto a principios del año que viene.

¿Qué previsiones tienen para los siguientes tres años?

Pablo Pereyra: Estamos en un plan de expansión para salir de Latinoamérica. Estamos entrando a Estados Unidos y Europa. En el caso de México, yo creo que se está generando un escenario muy interesante para salir de esa mirada legada de la que hablábamos recién, que viene de todos lados, desde el regulador y la gerencia, hasta el software, el status quo, o pensar que todos los pagos son con tarjeta. Eso va a cambiar, tarde o temprano, y nosotros estamos preparados para apoyar a nuestros clientes en eso. Así que cada cada cliente nuevo que ganamos viene con la posibilidad de tener muchos más. Tenemos oficina acá [en México] y podemos atender desde acá a EE. UU.