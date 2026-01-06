Dell: La IA marca la agenda empresarial en 2026

En 2026, la inteligencia artificial lidera los caminos de innovación para las organizaciones, que hoy deben enfocarse en reorganizar sus datos, alinearse con estrategias de soberanía y cumplimiento, y mantener una mente abierta sobre los agentes de IA. Esa fue la visión que compartieron John Roese, Global Chief Technology Officer y Chief AI Officer; y Luis Gonҫalves, presidente para LATAM durante un seminario web sobre las predicciones de Dell Technologies para 2026.

Ante todo, la verdad inequívoca es que la IA seguirá estableciendo la métrica. En paralelo, los ejecutivos presentaron cinco tendencias que prevén para este año:

Marcos de gobernanza darán soporte al ecosistema Navegar las demandas de la IA no es cosa fácil, y tampoco lo será en el futuro. El 2026 promete traer nuevos marcos regulatorios y un cambio de mentalidad a nivel gubernamental que implicará nuevos desafíos para las organizaciones en toda Latinoamérica. Los ejecutivos de Dell señalaron que, a diferencia de otras tecnologías, adoptar la IA no se trata únicamente de conseguir más herramientas, sino de coordinar esfuerzos a lo largo de toda la organización para saber exactamente qué se necesita. Como muchas empresas han descubierto, no es suficiente tener un caso de uso y las herramientas tecnológicas: debe existir un plan de acción detallado y una ruta trazada para evitar un derroche de esfuerzos y recursos. Para Dell, un marco exitoso de IA debe: Alinearse con la estrategia y metas de negocio de la organización, así como con los requisitos técnicos y de seguridad.

Mantener la ética empresarial al ser transparente y cumplir con las regulaciones pertinentes. Además, en el mercado latinoamericano, en particular, “el 90 % de las organizaciones (…) quieren saber cómo la IA impacta al ambiente”, apuntó Luis Gonҫalves, pues “la sostenibilidad está creando nuevas prácticas de gobernanza”. Por lo tanto, no tener delimitada una estrategia de gobernanza institucional puede ser fatal para lo que se avecina.

Gestión de datos, la columna vertebral para la IA Para Dell, la innovación en IA reside en el control y manejo de datos que se tenga. Si la inteligencia artificial no entiende completamente lo que está haciendo, se vuelve propensa a alucinaciones y respuestas erróneas. “Todo empieza con los datos,” afirmó John Roese. “Se alimenta a la IA con datos, no al revés. Datos limpios aseguran resultados exitosos. Cure, limpie y haga que sus datos sean accesibles y precisos”, recomendó. Los archivos del sistema no pueden ser interpretados de la misma manera por la IA que como los entendería un humano; es necesario traducirlos para minimizar el margen de error. Crear una capa de conocimiento mediante bases de datos con vectores, gráficas e información ayuda a facilitar la computación de IA. Roese hizo hincapié en que las organizaciones deberán enfocarse en conseguir una buena capa de conocimiento, pues sin ella la IA será de poca o nula ayuda. “Todo depende del flujo de la información,” señaló Gonҫalves. “No se trata de la infraestructura en sí, sino de cómo se le alimente”.

La IA agéntica se desarrollará para impulsar las operaciones Si bien la IA agéntica está creciendo a pasos agigantados, todavía estamos lejos de conseguir verdaderos agentes de inteligencia artificial, afirmaron los expertos de Dell. Un agente en toda forma es un software que puede tomar decisiones autónomas, y no se refiere a la automatización básica. “Un agente de IA no es solamente una herramienta, es un colaborador,” apuntó Roese. Pueden encargarse de realizar, administrar y delegar tareas. “Es tecnología diseñada para trabajar. Son parte de su fuerza de trabajo”, subrayó. El ejecutivo dijo que se debe mantener la mente abierta, pues la IA agéntica podría cambiar el panorama por completo. No se trata de chatbots con respuestas programadas, o de aplicaciones que interpreten y respondan a comandos, sino de software capaz de intuir, diseñar, comprender información y tomar decisiones por sí mismo, explicó. Por tanto, se entrena como cualquier otro modelo y adquiere inteligencia, con la cual puede interactuar con otros agentes, y con el mundo en sí, mediante una red de datos y relaciones interconectadas.

Las fábricas de IA fortalecerán la resiliencia empresarial Si bien las fábricas de IA se han disparado, aún tienen un largo camino por recorrer, comentaron los voceros de Dell Technologies. A pesar de eso, serán la respuesta que las organizaciones asuman para asegurar que sus capacidades inteligentes se mantengan activas, incluso frente a fallas de sistemas primarios. Así pues, las organizaciones deben considerar la protección de activos como datos vectorizados –y otros componentes únicos de la IA, dentro de su estrategia de recuperación ante desastres–, y trabajar en la resiliencia de sus operaciones para evitar disrupciones en el servicio que puedan afectar sus operaciones. También precisan fortalecer la colaboración con proveedores tecnológicos, gobiernos y socios de seguridad y protección de datos.