Telcos en América Latina: Entre frenar el crecimiento y reinventar el negocio

La industria de telecomunicaciones en América Latina nunca había tenido tanta relevancia económica, pero su crecimiento se mantiene por debajo de su potencial. Ese fue el eje de la conversación en Conecta Latam México, donde analistas y reguladores coincidieron en que el sector debe reinventarse para recuperar dinamismo.

Desde la apertura del evento, Ari Lopes, practice leader de Omdia by Informa TechTarget, destacó que la conectividad es un negocio de gran escala, pero con crecimiento limitado. “Estamos en un sector absolutamente clave para la economía, pero que crece poco”, advirtió, al referirse al comportamiento del mercado global y regional.

Aunque el negocio de la conectividad genera ingresos millonarios, con estimaciones globales y regionales relevantes, el crecimiento sigue sin despegar. En América Latina, incluso con incrementos proyectados, el avance contrasta con el tamaño del mercado.

Sin innovación no hay crecimiento Para Lopes, el problema no es de demanda, sino de modelo. Las telecomunicaciones ya no pueden depender únicamente de la expansión de infraestructura o del aumento de usuarios; deben transformarse. “Necesitamos nuevos modelos de negocio, tecnologías y formas de operar si queremos retomar tasas de crecimiento más altas”, planteó. Esta visión apunta a una transición profunda del sector telco hacia un ecosistema más digital, donde la conectividad funciona como base para nuevos servicios. En ese cambio, identificó varias palancas clave: 5G, como habilitador de nuevas aplicaciones industriales y de consumo;

inteligencia artificial, integrada en redes y servicios;

redes autónomas, que optimicen costos operativos; y

un entorno más activo de fusiones y adquisiciones, ante la presión por escala y eficiencia. En ese contexto, Lopes advirtió que el bajo crecimiento puede detonar ajustes estructurales dentro de la industria, desde consolidaciones hasta la salida de actores que no logren adaptarse. Pero en lo que su mensaje puso mayor énfasis fue el espectro. “Nada pasa si no tenemos espectro”, subrayó, al señalar que cualquier estrategia tecnológica depende de este recurso.

Del diagnóstico a la acción La visión de Lopes encontró eco inmediato en la política pública. Durante su participación en el evento, Marisol Nava León, directora general de Licitaciones de Espectro de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de México, presentó una estrategia que busca atacar directamente uno de los principales cuellos de botella del sector. “El espectro es un insumo para la conectividad y queremos que esté al alcance de todos”, afirmó. La funcionaria delineó un plan de tres grandes licitaciones que buscan atender necesidades específicas del mercado: Redes industriales, orientadas a soluciones avanzadas para empresas. Enlaces de microondas, para llevar conectividad a zonas rurales. Banda ancha móvil, con enfoque en acelerar el despliegue de 5G. El contexto que justifica esta estrategia es claro: en México, 8,3 millones de personas aún no tienen cobertura móvil y solo el 35 % de la población accede a 5G. Más allá de ampliar la disponibilidad de espectro, el cambio de fondo está en cómo se distribuye. Nava León destacó que el objetivo es romper la lógica tradicional en la que unos pocos operadores concentraban el acceso a este recurso. “Queremos que actores que nunca han tenido espectro puedan participar”, explicó. Esto implica diseñar procesos distintos: licitaciones permanentes, esquemas más accesibles en costos y requisitos, y mayor flexibilidad en el uso del espectro. Uno de los elementos más innovadores es el impulso a las redes privadas e industriales, que permitirían a empresas, o a integradores tecnológicos, desarrollar soluciones específicas para sectores como manufactura, minería, logística o turismo. “Estamos abriendo un mercado que prácticamente no existía”, señaló. Con ello, se espera convertir la conectividad en una herramienta directa de productividad, más allá del consumo tradicional. El diseño de las licitaciones también responde a una visión más detallada de las necesidades del mercado: Por un lado, se busca habilitar conectividad avanzada para industrias que requieren automatización, monitoreo en tiempo real y mayor seguridad de datos.

Por otro, atender regiones donde la conectividad sigue siendo limitada, especialmente en zonas rurales. En este segundo frente, el uso de microondas aparece como una alternativa más viable que la fibra en términos de costo y despliegue. El objetivo es cerrar brechas históricas sin replicar modelos costosos o poco eficientes.

Nuevas oportunidades en servicios y pymes No solamente la autoridad reguladora dio su diagnóstico, durante el panel “Perspectivas del Mercado Telco Latinoamérica hacia 2026”, sino que igualmente analistas coincidieron en que el crecimiento vendrá de la diversificación. Jesús Romo, director de Investigación para las Americas de Telecoms Market Data & Intelligence en GlobalData, destacó que los operadores ya están evolucionando sus ofertas más allá de la conectividad tradicional. “Ya no nada más es empaquetar entretenimiento o comunicaciones. Ahora se están integrando servicios como inteligencia artificial dentro de las suscripciones”, explicó. Este cambio revela una transformación en la propuesta de valor del sector, que busca monetizar capacidades digitales más allá del acceso a internet. Romo también puso el foco en el segmento empresarial, particularmente en las pymes. Según su análisis, tecnologías que antes eran complejas —como internet de las cosas o los sistemas de videovigilancia— hoy son más accesibles, lo que abre una ventana de crecimiento relevante. Por su parte, el propio Ari Lopes amplió su visión durante el panel, insistiendo en que el futuro del sector está ligado a su capacidad de evolucionar hacia servicios digitales y modelos más eficientes. En la misma línea, Radamés Camargo, gerente de Análisis en The Competitive Intelligence Unit, aportó una perspectiva regional, destacando que el avance de 5G, la expansión de la banda ancha fija y los casos de digitalización ya en marcha serán determinantes para el desarrollo del mercado en América Latina.