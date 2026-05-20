Escola Superior de Redes comemora 20 anos e oferece cursos gratuitos em tecnologia

Em comemoração pelos seus 20 anos, a Escola Superior de Redes (ESR), unidade de serviço da RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), lança uma série de iniciativas para celebrar a data.

Entre as ações, está a oferta gratuita de 20 cursos na área de tecnologia, abertos ao público por tempo limitado. A programação inclui ainda o lançamento de um podcast com especialistas, líderes e tomadores de decisão do cenário tecnológico brasileiro e novas parcerias que aumentarão o escopo das formações ofertadas pela ESR.

Entre os cursos gratuitos estão temas como inteligência artificial (IA), computação em nuvem e cibersegurança, reunindo conteúdos como engenharia de prompts, criação de chatbots, estatística para não estatísticos, infraestrutura como código com Terraform e ferramentas de IA para produtividade, entre outros. As inscrições poderão ser feitas, gratuitamente, a partir de 18/5, e a lista completa de cursos está disponível no site da ESR.

“Em duas décadas, a ESR acumulou mais de 1,8 milhão de horas de capacitação e formou mais de 57 mil alunos, consolidando-se como referência nacional na qualificação em redes e cibersegurança. Hoje, com 13 trilhas que vão de áreas consolidadas a temas como inteligência artificial e computação quântica, a escola amplia seu impacto, que já inclui cerca de 48 mil certificados emitidos em iniciativas como o Hackers do Bem. É uma trajetória que transforma conhecimento em capacidade e prepara o país para os desafios tecnológicos que já começaram”, afirma Leandro Guimarães, diretor-adjunto da Escola Superior de Redes.

A ESR ainda firmou novas parcerias que prometem aumentar o escopo de cursos oferecidos ainda este ano. A partir de agora, a Escola passa a comercializar todo o portfólio de cursos e certificações da EC-Council — o maior organismo de certificação em cibersegurança do mundo, presente em mais de 170 países.

Além desta, a parceria com a Microsoft está promovendo uma série de webinares voltados a professores dos ensinos Fundamental e Médio, com encontros semanais iniciados em 12/5. Os encontros acontecem nesse link.