SaaS Sprawl o cómo el costo oculto de descentralizar exige gobernanza

La digitalización acelerada modificó el eje de poder financiero dentro de las organizaciones. Cualquier gerente con una tarjeta corporativa adquirió capacidad de compra tecnológica antes reservada exclusivamente al área de TI. Esa autonomía trajo velocidad de respuesta, pero generó un entorno fragmentado donde la visibilidad sobre el inventario real de aplicaciones se diluyó progresivamente. El resultado acumulado es un ecosistema inflado de licencias duplicadas, herramientas subutilizadas y datos corporativos dispersos en plataformas que nunca pasaron por una evaluación de seguridad.

La transformación digital redistribuyó las decisiones de compra por todo el organigrama. Líderes de marketing, recursos humanos y ventas comenzaron a contratar plataformas de forma independiente para resolver cuellos de botella operativos, evadiendo los flujos tradicionales de aprobación de TI. Sin embargo, las cifras ocultan el costo real de esa independencia, que generó focos de gasto completamente fuera del radar de la dirección financiera.

La fragmentación alcanzó niveles que desafían cualquier intento de auditoría manual. El problema es que una porción significativa del presupuesto corporativo crece al margen de los controles existentes, distribuida entre herramientas contratadas de manera individual por responsables de área. Esa proliferación descontrolada, conocida en el sector como "SaaS Sprawl", genera un entorno donde el mapeo de activos y permisos termina dependiendo de hojas de cálculo aisladas y facturas dispersas.

Esa pérdida de control produce una consecuencia doble e inmediata. Por un lado, las negociaciones pierden volumen: diferentes áreas pagan tarifa completa por paquetes fragmentados de la misma plataforma. Por otro lado, la baja de un colaborador raramente se sincroniza con la cancelación de sus accesos en herramientas periféricas. El cargo sigue llegando cada mes sin que nadie lo cuestione, disfrazado bajo conceptos genéricos de gasto departamental.

El costo oculto de las licencias huérfanas La falta de visibilidad se materializa rápidamente en pérdidas concretas y riesgos no identificados. El ciclo continuo de altas, bajas y rotación de proyectos deja un rastro de licencias activas vinculadas a usuarios que ya no pertenecen a la organización. La cifra global es contundente: las organizaciones desperdician, en promedio, 19,8 millones de dólares anuales únicamente en suscripciones SaaS inactivas o subutilizadas, de acuerdo con el 2026 SaaS Management Index de Zylo. La paradoja se agrava cuando constatamos que las empresas siguen invirtiendo en nuevas adquisiciones mientras ignoran el pasivo acumulado. El desperdicio no se origina por falta de presupuesto, sino por la incapacidad de identificar qué licencias pueden revocarse y reasignarse sin comprar nuevos asientos para los equipos entrantes. Es dinero pagado por asientos digitales permanentemente vacíos. La otra cara de ese número es el riesgo de seguridad. Cuando excolaboradores conservan acceso a plataformas que almacenan datos de clientes o estrategias de negocio, la puerta queda abierta para fugas de información difíciles de rastrear. El uso de sistemas sin autorización explícita de TI, generalmente para evadir la burocracia de los procesos internos (Shadow IT), amplifica esa vulnerabilidad, dispersando información sensible en herramientas que jamás fueron sometidas a una revisión de seguridad. El control de costos, por lo tanto, dejó de ser una disciplina exclusivamente financiera para convertirse en la primera línea de defensa de la gobernanza corporativa.

La expansión de las disciplinas de control Para recuperar el dominio sobre el entorno tecnológico, el mercado adoptó metodologías probadas en áreas más maduras. FinOps —el modelo de gestión operativa creado para optimizar los costos de la nube alineando equipos de ingeniería, finanzas y negocio— se extendió para abarcar también el ciclo de vida del software licenciado. La necesidad de mapear quién gasta, en qué gasta y qué retorno genera es idéntica, lo único que cambia es el objeto bajo escrutinio. Los líderes financieros están modificando activamente su postura frente al tema. Según "The CFO's Playbook for Tackling SaaS Sprawl" de Nintex, empresa de automatización y orquestación, "combatir el SaaS Sprawl exige compromiso del C-level, particularmente de los líderes financieros y de tecnología. De manera colectiva, el CFO, el CIO y el CTO pueden encabezar y ejecutar iniciativas anti-sprawl a lo largo de toda la organización”. La convergencia de disciplinas no pretende prohibir las compras departamentales, sino hacer visible lo que se está contratando y alinear ese gasto a métricas de retorno tangibles. Una plataforma de gestión de suscripciones SaaS (SMP, por sus siglas en inglés) funciona como la infraestructura operativa de esa gobernanza. Al integrarse directamente con los proveedores de identidad, estas plataformas habilitan el registro inmediato de cualquier herramienta recién contratada. La adopción de estos orquestadores sistémicos está dejando de ser opcional para convertirse en el estándar operativo exigido en las agendas de auditoría y cumplimiento normativo.

El impacto de la inteligencia artificial La inteligencia artificial opera como un acelerador implacable del volumen de licencias en circulación. A diferencia del software tradicional, que requería integraciones complejas y largos ciclos de aprobación, las plataformas modernas de IA están diseñadas para uso individual e inmediato. Actualmente, el 81 % de las organizaciones ya utiliza herramientas de IA generativa, el 45 % de forma extensiva y el 36 % de forma exploratoria, según datos de Flexera. El impacto en el flujo de caja es considerable. El gasto corporativo en aplicaciones basadas en IA nativa se disparó un 108 % en el último año, y en las grandes empresas (más de 10 mil empleados) el crecimiento alcanzó hasta 393 %. Esa velocidad convierte las herramientas de productividad individual en vectores de presión presupuestaria a gran escala. Los equipos de finanzas que no anticiparon ese volumen llegan al segundo semestre de 2026 con un portafolio de aplicaciones cognitivas disperso y difícil de justificar en términos contables. El riesgo no se limita a las licencias: los modelos de costos también se están rediseñando. Los cobros variables por token de consumo introducen métricas que vuelven ineficaz el control presupuestario tradicional. La respuesta no puede ser la prohibición (que únicamente empuja el uso de la IA hacia canales no monitoreados vía Shadow IT), sino canalizar a los usuarios hacia flotas de agentes corporativos homologados, con límites de consumo definidos y monitoreo en tiempo real.

La estrategia de consolidación en la práctica La respuesta estratégica al desorden de suscripciones pasa por un esfuerzo deliberado de racionalización del portafolio. Los CIO están ejecutando auditorías cruzadas para detectar herramientas con funcionalidades traslapadas. Con frecuencia, descubren que la empresa paga simultáneamente tres o más plataformas de gestión de proyectos o datos, cada una contratada por un área distinta sin conocimiento de las demás. El objetivo es consolidar opciones sin comprometer la operación. El primer paso exige la creación de un acta constitutiva (charter) conjunta entre TI y Finanzas para establecer transparencia, gobernanza de cumplimiento y reducción de desperdicio. Ese inventario compartido revela dónde se acumulan las renovaciones silenciosas de usuarios inactivos. Una vez mapeado el territorio, las negociaciones con proveedores cambian de nivel. En lugar de compras aisladas, la empresa exige contratos unificados que garanticen descuentos por volumen, autenticación centralizada (SSO) y visibilidad completa del consumo. Reducir la superficie de dispersión no es solo un logro contable, sino la reducción crítica del entramado de sistemas que el equipo de ciberseguridad debe proteger contra la filtración de credenciales o el movimiento lateral.