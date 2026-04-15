Ocho de cada diez empresas invertirán en IA a pesar de incertidumbre

La inversión en IA de las empresas durante los próximos 12 meses, a nivel global, será de USD 186 millones a nivel global y de USD 171 millones en México, revela la primera edición de KPMG Global AI Pulse. La encuesta de KPMG International también muestra que 80 % de las compañías a nivel mundial –y 74 % en México– tienen interés en que esa tecnología sea una prioridad de inversión, incluso en un escenario de recesión

A nivel local, 72 % de las organizaciones señalan que la IA ya está generando resultados relevantes, mientras que a nivel global esta cifra representa 64 %; no obstante, existen retos crecientes tanto en la medición y cuantificación del valor, como en la adaptación de los modelos de gobierno a la velocidad requerida, la gestión de la privacidad de los datos y los riesgos cibernéticos, así como en la resistencia de adopción por parte la fuerza laboral.

“Los hallazgos del Global AI Pulse revelan que el verdadero valor de la IA no radica en cuánto se invierte en la materia, sino en cómo se integra dentro las empresas. Aquellas que la utilizan para transformar procesos y apoyar la toma de decisiones clave, más allá de la automatización de tareas, son las que están logrando avances significativos. Sin embargo, este impacto solo es sostenible si va acompañado de confianza, un gobierno sólido y una apuesta constante por el talento y la gestión del cambio”, destaca Gustavo Gómez, socio líder de Inteligencia Artificial de KPMG México.

La encuesta clasifica a las organizaciones participantes entre aquellas que están en fase con proyectos piloto y las que han implementado agentes de inteligencia artificial (IA) a gran escala y ya generan valor empresarial real, a las cuales denomina “líderes en IA”. A nivel global, solo 11 % ha logrado convertir esa inversión en IA en valor empresarial tangible (15 % en México) al obtener ventajas competitivas mediante el despliegue de agentes, la expansión a todas las funciones y la coordinación con los flujos de trabajo.

La IA aporta valor, pero solo para quienes la utilizan a gran escala KPMG señala que, aunque la adopción de agentes de IA continúa aumentando a nivel global, solo un grupo reducido de “líderes globales en IA” está obteniendo beneficios contundentes: 82 % afirma recibir un valor empresarial significativo, frente a 62 % que se encuentra en fases iniciales. Esta diferencia no es solo de madurez, sino de desempeño, impulsada por compañías que integran la IA en su transformación empresarial y en sus modelos operativos existentes. Las empresas líderes globales también destacan por la forma en que implementan y utilizan los agentes de IA en funciones clave, particularmente en: tecnologías de la información (TI, 66 %), para acelerar el desarrollo de código;

operaciones (55 %), para coordinar los flujos de trabajo de la cadena de suministro;

marketing y ventas (43 %), para impulsar experiencias personalizadas para los clientes. En conjunto, las organizaciones globales integran los agentes de manera más profunda para coordinar el trabajo entre funciones, orientar la toma de decisiones, generar información a nivel organizacional y detectar problemas de manera oportuna, superando a organizaciones en fases piloto en TI por 11 %, en operaciones por 9 % y en marketing por 6 %.

La IA escala con tecnología, pero crea valor con personas y confianza El reporte KPMG Global AI Pulse resalta que el valor de la IA no depende únicamente de la tecnología, sino especialmente de las personas. Las compañías a nivel global que invierten en fortalecer a su fuerza laboral son casi cuatro veces más propensas a generar valor empresarial significativo (77 % vs. 20 %) en cuanto a productividad, optimización de costos, crecimiento y toma de decisiones. Las organizaciones líderes globales en IA reconocen que esto va más allá de la capacitación tradicional y están redefiniendo su estrategia de talento mediante la contratación de perfiles especializados en IA (66 %), la incorporación de personal altamente especializado (36 %) y la implementación de programas de formación con agentes de IA (54 %). Al mismo tiempo, la integración de esos agentes en el trabajo cotidiano está transformando el perfil del talento, especialmente en los puestos de nivel inicial. Ahora, las habilidades en demanda no son solo las técnicas, sino capacidades humanas como el pensamiento crítico y la resolución de problemas (49 % global, 48 % México), la adaptabilidad y el aprendizaje continuo (52 % global, 50 % México), así como el pensamiento creativo y estratégico (41 % global, 40 % México).