Empresas desperdician US$ 108 mil millones de inversión en IA por tecnologías obsoletas

El 95 % de las organizaciones actualmente no obtiene beneficios de sus inversiones en inteligencia artificial generativa (IAGen) –estimadas entre US$ 30.000 y US$ 40.000 millones– no por fallas en los modelos, sino porque su infraestructura tecnológica no soporta las operaciones que demandan mayores capacidades de almacenamiento, gobernanza y procesamiento de datos.

Así lo señala un nuevo estudio global de Hitachi Vantara, titulado "State of Data Infrastructure Global Report 2025", el cual cita investigaciones del MIT. La investigación revela que, aunque muchas organizaciones planean aumentar en un 70 % su inversión en inteligencia artificial y en un 68 % la contratación de personal calificado en los próximos dos años, aún trabajan con infraestructuras de datos deficientes y obsoletas que impiden alcanzar resultados, beneficios y objetivos reales. Y el 37 % de las empresas aún no pueden calcular el retorno de sus inversiones en IA.

El reporte deja al descubierto que, debido al entusiasmo por la ola de la IA, se ha desperdiciado más de US$108 mil millones anuales a nivel global en proyectos de IA que no funcionan.

Es claro que la adopción de la IA es casi universal: 98 % de las organizaciones ya la utilizan, la prueban o la exploran, afirma Hitachi Vantara. Sin embargo, no todas tienen el mismo nivel de preparación para avanzar en esos proyectos y generar valor. Lo que hace la diferencia es manejar una visión clara de la tecnología, contar con el alineación del liderazgo y tener entornos de datos estructurados, gobernados y diseñados para subir de nivel.

Según esas consideraciones, el reporte clasifica a las organizaciones en tres niveles de madurez:

Optimizadas (41 %), aquellas que cuentan con infraestructura de TI resiliente, datos limpios y retornos medibles.

Definidas (35 %): las que han progresado, pero carecen de talento y estrategia para escalar.

Emergentes (24 %), que dependen de procesos manuales y son reacias al riesgo, lo que las deja rezagadas.