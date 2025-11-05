Hitachi Vantara y Supermicro potenciarán la infraestructura de IA en LATAM

Hitachi Vantara, subsidiaria de Hitachi, anunció que firmó una alianza global con el proveedor de soluciones integrales para IA, nube, almacenamiento digital y 5G/EDGE, Supermicro. La sociedad busca llevar el rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones críticas y de IA corporativa a un nuevo nivel, integrando la potencia de cómputo basada en GPU e inteligencia artificial de Supermicro, con la plataforma de almacenamiento unificado Hitachi Virtual Storage Platform One (VSP One) e Hitachi iQ.

La sinergia ofrecerá a las organizaciones una infraestructura robusta, segura y preparada para los desafíos de la IA generativa (IAGen) y la gestión masiva de datos. Además, ambas compañías abrirán sus canales de venta cruzada: Supermicro podrá comercializar la VSP One entre sus clientes, mientras que Hitachi Vantara incorporará los servidores, GPU y sistemas de hardware de Supermicro en su portafolio de soluciones integradas.

En el mercado actual, el crecimiento explosivo de datos y el aumento de expectativas por los conocimientos impulsados por la IA están poniendo presión en las empresas. Una reciente encuesta de Dremio reveló que el 85 % de las organizaciones ya está aprovechando los data lakehouses para el desarrollo de modelos de IA, y 67 % espera ejecutar la mayor parte de sus análisis de datos en lakehouses en los próximos tres años, en comparación con el 55 % de hoy.

Sin embargo, muchos enfrentan obstáculos que incluyen sistemas fragmentados, movimientos lentos de datos y el incremento en los costos, lo que dificulta la expansión de la IA. Al integrar el cómputo y los datos con el soporte corporativo, Hitachi Vantara y Supermicro esperan ayudar a las organizaciones a simplificar su infraestructura tecnológica, y puedan obtener más de sus inversiones en IA.

“A medida que los volúmenes de datos explotan, el acercamiento del cómputo y los datos brindará soporte a cargas de trabajo escalables sin interrupciones. Sumado al servicio y soporte corporativo, ayudamos a que las organizaciones logren un mejor control de sus datos, que les permita desbloquear nuevas fuentes de valor y liderar en la era de los negocios impulsados por la IA”, explicó Sheila Rohra, CEO de Hitachi Vantara.

En América Latina, Hitachi Vantara y Supermicro cuentan con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. En estos países, la alianza operará en las áreas de infraestructura para IA y aprendizaje automático, soluciones de nube, almacenamiento de datos de alto desempeño, aplicaciones para centros de datos empresariales y científicos, plataformas para redes y entornos 5G/Edge, y telecomunicaciones, entre otros sectores.