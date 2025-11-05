KOHb - Getty Images
Hitachi Vantara y Supermicro potenciarán la infraestructura de IA en LATAM
Las empresas firmaron una alianza para integrar sus propuestas y apoyarse en sus canales de venta cruzada con el fin de acelerar los proyectos de IA, IAGen y data lakehouse en las organizaciones de los cinco principales mercados de América Latina.
Hitachi Vantara, subsidiaria de Hitachi, anunció que firmó una alianza global con el proveedor de soluciones integrales para IA, nube, almacenamiento digital y 5G/EDGE, Supermicro. La sociedad busca llevar el rendimiento y la escalabilidad de las aplicaciones críticas y de IA corporativa a un nuevo nivel, integrando la potencia de cómputo basada en GPU e inteligencia artificial de Supermicro, con la plataforma de almacenamiento unificado Hitachi Virtual Storage Platform One (VSP One) e Hitachi iQ.
La sinergia ofrecerá a las organizaciones una infraestructura robusta, segura y preparada para los desafíos de la IA generativa (IAGen) y la gestión masiva de datos. Además, ambas compañías abrirán sus canales de venta cruzada: Supermicro podrá comercializar la VSP One entre sus clientes, mientras que Hitachi Vantara incorporará los servidores, GPU y sistemas de hardware de Supermicro en su portafolio de soluciones integradas.
En el mercado actual, el crecimiento explosivo de datos y el aumento de expectativas por los conocimientos impulsados por la IA están poniendo presión en las empresas. Una reciente encuesta de Dremio reveló que el 85 % de las organizaciones ya está aprovechando los data lakehouses para el desarrollo de modelos de IA, y 67 % espera ejecutar la mayor parte de sus análisis de datos en lakehouses en los próximos tres años, en comparación con el 55 % de hoy.
Sin embargo, muchos enfrentan obstáculos que incluyen sistemas fragmentados, movimientos lentos de datos y el incremento en los costos, lo que dificulta la expansión de la IA. Al integrar el cómputo y los datos con el soporte corporativo, Hitachi Vantara y Supermicro esperan ayudar a las organizaciones a simplificar su infraestructura tecnológica, y puedan obtener más de sus inversiones en IA.
“A medida que los volúmenes de datos explotan, el acercamiento del cómputo y los datos brindará soporte a cargas de trabajo escalables sin interrupciones. Sumado al servicio y soporte corporativo, ayudamos a que las organizaciones logren un mejor control de sus datos, que les permita desbloquear nuevas fuentes de valor y liderar en la era de los negocios impulsados por la IA”, explicó Sheila Rohra, CEO de Hitachi Vantara.
En América Latina, Hitachi Vantara y Supermicro cuentan con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. En estos países, la alianza operará en las áreas de infraestructura para IA y aprendizaje automático, soluciones de nube, almacenamiento de datos de alto desempeño, aplicaciones para centros de datos empresariales y científicos, plataformas para redes y entornos 5G/Edge, y telecomunicaciones, entre otros sectores.