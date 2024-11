Zoho lanza Zoho One Essentials para micro y pequeñas empresas

Dentro del marco de su más reciente evento Zoholics, Zoho presentó la nueva versión Essentials de su plataforma en la nube Zoho One, la cual incluye herramientas digitales para gestionar, impulsar y consolidar a las micro y pequeñas empresas.

"Obtener la última tecnología no tiene que ser costoso para las pequeñas empresas. Queremos hacer que Zoho One sea más accesible para esas organizaciones en México. Por eso, estamos lanzando un nuevo plan Essentials que ofrece un conjunto de aplicaciones para diversas funciones a un precio muy atractivo", dijo Raju Vegesna, evangelista en jefe de Zoho.

El experto señaló que las aplicaciones incluidas en Zoho One Essentials son versiones completas y funcionales de los productos de Zoho, “e incluyen capacidades avanzadas de IA para automatizar tareas y maximizar la eficiencia operativa”, además de que no impone límites de uso, no vende funcionalidades por separado y no requiere contratos a largo plazo.

La solución cuenta con herramientas para departamentos como Ventas, Marketing, Servicio al cliente, Finanzas, Recursos Humanos, Colaboración y productividad (incluyendo correo, mensajería, videollamadas, distribución de contenido y ofimática), entre otros.

Adicionalmente, desde la empresa señalaron que Zoho One Essentials se adhiere a los principales estándares de privacidad, incluyendo la regulación GDPR, para garantizar la protección total de los datos empresariales. Esto significa que “nadie fuera de la organización tiene acceso al código de las aplicaciones, lo que impide la manipulación o el acceso no autorizado por parte de terceros”, indicaron.