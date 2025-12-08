DN Consultores: En Perú, “las telcos necesitan pensar fuera de la caja”

En telecomunicaciones, ganar espectro es esencial para brindar un mejor servicio. Los operadores lo saben, y por eso insistieron tanto en que no se retrasara la asignación de espectro en la banda 3,5 GHz (3300-3800 MHz), ideal para desplegar la tecnología 5G. Pese a algunas demoras al principio del proceso, en septiembre, Perú asignó este recurso y los operadores estarán firmando los respectivos contratos en la segunda quincena de diciembre del 2025.

En esta oportunidad, el concurso no implicó pagar por el espectro, sino sólo ofrecer compromisos de inversión. Todos los interesados recibirán el recurso, pero el que brindara la mejor propuesta tendría opción de elegir primero. Bitel, el operador vietnamita, volvió a tener el mejor puntaje porque se comprometió a llevar el servicio a 658 localidades y cubrir 615 kilómetros de las carreteras. Gracias a ello, se quedó con el bloque de 3400-3500 MHz.

Bitel viene acelerando su crecimiento, dejando atrás el final de la cola. Además de encargarse del primer piloto de dinero electrónico con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y solicitar permiso para actuar como fintech, ha sido la segunda empresa con mayor inversión en el primer semestre de este año (unos US$105 millones) y ha desplazado a la chilena Entel del tercer lugar de participación de mercado móvil: pasó de 8,75 millones de usuarios a fines de 2024, a 10,1 millones en junio de 2025.

Cada operador móvil tiene ahora 100 GHz en la banda, la cual queda distribuida de la siguiente manera:

Entel parte en 3300 MHz;

Bitel en 3400 MHz;

Claro en 3500 MHz; y

Movistar en 3600 MHz.

El bloque 3700-3800 MHz quedó desierto, luego de que Americatel (propiedad de Entel), precalificada para el proceso, no se presentara a la subasta.

Los compromisos de inversión incluyen, entre todos, llevar servicios 4G a 1.221 localidades rurales y desplegar infraestructura en 1.699 kilómetros de carreteras. Los resultados en conectividad se empezarán a ver a partir de la segunda mitad del 2026: en junio se entregará la cobertura al bloque 1, en septiembre el Bloque 2 (181 provincias) y para diciembre el Bloque 3 (11 provincias).

Carlos Huamán, director de DN Consultores, comentó –durante su presentación en el evento Conecta Perú 2025– que es una buena noticia el inicio del despliegue de 5G, lo cual traerá una disrupción mucho mayor que la que supuso migrar de 3G a 4G. Sin embargo, advirtió que se requiere cubrir mayores necesidades de inversión y, por tanto, de financiamiento. Los modelos de negocio tradicionales ya no son suficientes y se requieren modelos innovadores, como la entrada de nuevos actores y fondos de inversión en el sector, acotó.

El mercado se enfrenta a un escenario radicalmente distinto, dijo. En la última década, la transformación ha estado marcada por el surgimiento de internet móvil masiva y el aumento significativo de velocidades en internet fija residencial (arriba de 100 Mgps). A ello se suma la conectividad empresarial (B2B) como motor de crecimiento y el imperativo de inclusión digital para llegar a la última milla: tres millones de peruanos aún desconectados. Todo ello no se puede atender manteniendo el mismo modelo, sino que se necesita “pensar fuera de la caja”, afirmó Carlos Huamán.

Para sacar provecho a la red 5G se requiere, a la par infraestructura de fibra óptica (tecnología XGS-PON) que soporte una mayor demanda de datos, redes privadas con soluciones verticales para sectores como logística y computación en el borde. Eso eleva la necesidad de inversión y ganancias.

Los operadores móviles que también ofrecen servicios fijos, explicó Huamán, vienen de un estancamiento en ingresos en los últimos cinco años y mantienen un ratio de inversión sobre ingresos del 15 %, mientras que los nuevos operadores fijos (no integrados al servicio móvil) alcanzan entre el 25 % y 30 %. En muchos casos, recurren a otras formas de financiamiento para apalancarse y optan por subarrendar infraestructura como operadores neutros. Por ejemplo, Pangea, de Telefónica Hispam, arrienda fibra a Waoo, BFT, Movistar (de Integratel) y Entel, quienes llevan el servicio al usuario final.

Carlos Huamán propone pensar en migrar hacia esquemas “as-a-service”, brindar servicios diferenciados o montar plataformas digitales que permitan monetizar las inversiones en 5G y fibra óptica. Nadie tiene aún la receta perfecta, pero la transformación es inevitable y hay que buscarla brindando nuevas experiencias al cliente, asociándose con fondos que invierten en centros de datos, o fuera del sector y adoptando medidas que permitan la eficiencia operativa para sostener márgenes en un mercado con alta intensidad competitiva.