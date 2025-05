Cobertura de 5G llega al 15% de la población peruana

La cobertura de antenas para transmitir la señal 5G en Perú llegaba al 15,51 % de la población –es decir 4,62 millones de personas– hasta el tercer trimestre del 2024, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En términos de la cantidad de centros poblados, esto representa apenas el 0,25 % (273 localidades urbanas). En cambio, 4G llega al 93,85 % de la población, en el 51,88 % de los centros poblados del país.

Si bien ha habido avances en el despliegue de las redes móviles, todavía hay mucho pendiente. El país, según el MTC, contaba en 2024 con 89.833 antenas móviles de todas las tecnologías a nivel nacional, lo cual reflejaba un incremento del 21 % en los últimos tres años, y solo 3,66 % de la población nacional se ubicaba en los 40.515 centros poblados que no contaban con cobertura móvil. La mayoría de estos centros tienen menos de 100 habitantes y están en zonas de difícil acceso. Lo preocupante, empero, es que casi 40 % de la población está en zona de cobertura, pero no usa internet móvil.

En cuanto al uso de la tecnología 5G, este es, en realidad, teórico. Según explicó Carlos Huamán, director de DN Consultores, la cobertura de 5G es “stand alone”; es decir, la banda 3,5 GHz está atribuida a 5G, y hay operadores con permiso formal de desplegar esa tecnología, pero el espectro no está preparado aun para ello y su uso efectivo es “casi nulo” porque se basa en una configuración no autónoma. Es como decir “esa avenida servirá para transporte de bicicletas”, pero no se han hecho los carriles para ciclistas correspondientes, y por allí siguen circulando camiones, explicó.

Para usar la banda 3,5 GHz para 5G, se necesitan canales que tengan un tamaño de 80 MHz o 100 MHz, y los operadores que la están usando solo tienen bloques de 25 MHz no continuos porque cuando se asignó, muchos años atrás, se pensó en otro uso, detalló Huamán. “Se necesita reordenarlo, pero es complejo porque cada operador ahí –Entel, Movistar y Claro– tiene sus propios lícitos intereses y hay que escucharlos”, añadió.

“Cada uno está en diferentes canales. ¿Querrán quedarse en este canal o querrán cambiar de canal? Y si cambian de canal, ¿a cuál? Y así podemos ir sumando razones por las cuales la valoración de cada operador es diferente”, acotó.

Pasos en la ruta El MTC viene evaluando e intentando el reordenamiento de la banda 3,5 GHz desde hace varios años, con idas y venidas. En el primer trimestre de 2025, a fines de marzo, se publicó el reglamento de la norma (Decreto Legislativo N° 1627) que faculta al MTC a asignar directamente espectro radioeléctrico sin concurso en Proinversión, como era habitual, a las empresas interesadas en ofrecer servicios 5G, incluyendo la banda de 3,5 GHz o superior. Esto se realizará tras una convocatoria de expresiones de interés, y siempre que la demanda no supere el espectro disponible. Además, los operadores con asignaciones previas en la banda deberán devolverlas al Estado para su reasignación en bloques contiguos. Quienes lo soliciten pueden pedir la reubicación de sus asignaciones preexistentes a fin de garantizar su uso ordenado, manteniendo sus contratos vigentes. Manuel Cipriano, expresidente encargado del Osiptel (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones), dijo que dicho reglamento permite empezar de nuevo el reordenamiento de la banda 3,5GHz, pero advirtió que llegó con retraso. La norma fue dictada en agosto del 2024, y se dispuso un máximo de 120 días para emitir el reglamento, lo que quiere decir que el mismo debió llegar en diciembre, y no en marzo del año siguiente. Pese a la demora, Huamán considera que estamos avanzando “en el sendero correcto”. En abril pasado, se aprobó el Mecanismo Especial de Asignación y Acondicionamiento de la banda de frecuencias de 3,5 GHz, que abarca desde 3300 hasta 3800 MHz, destinada a la prestación de servicios mediante tecnología 5G o superior. A través de la Resolución Ministerial N.º 199-2025-MTC/03, se estableció el procedimiento y los requisitos que deberán cumplir las empresas interesadas para participar tanto en el proceso de asignación del espectro radioeléctrico, como en el acondicionamiento de dicha banda. José Otero, director ejecutivo de ICT Development Consulting, explicó que estamos ante un “concurso de belleza”, pero con compromisos de inversión. Hace 20 años, dijo, se armaba un concurso buscando “hacer caja”, pero ahora la situación es distinta y es mejor pedir directamente un despliegue de infraestructura bajo ciertos parámetros. En este caso, los operadores interesados deberán asumir Compromisos Obligatorios de Inversión (COI) orientados a desplegar infraestructura de telecomunicaciones y contribuir al cierre de la brecha digital. Asimismo, se establecen Compromisos Obligatorios de Inversión Adicionales, y cubrir el gasto de migración de los usuarios satelitales que están en la banda. Quien ofrezca las mejores propuestas tendrá prioridad para la asignación del espectro. De acuerdo con el informe elaborado por el MTC para sustentar la norma, la empresa Bluenote Management Consulting Colombia SAS estableció que el valor de migración de las estaciones del servicio fijo por satélite (FSS) en la banda es de US$ 6.906.834. Ellos deberán migrar de la banda “Ku” o banda “Ku Extendida” a la banda banda “C” (en el rango de frecuencias de recepción 3800 - 4200 MHz). La misma consultora internacional recomendó la valoración de un bloque de 100 MHz en la banda de 3,5 GHz en US$ 126.584.011 por una licencia de uso de 20 años. Las empresas interesadas en acceder al mecanismo especial de asignación podrán solicitar, como mínimo, cuatro bloques continuos, equivalentes a 100 MHz, que será el límite máximo por empresa. Se necesita, además, el acondicionamiento voluntario de los operadores con asignación de espectro preexistente en dicha banda, por lo que es necesario contemplar incentivos (traducidos en la no imposición de mayores obligaciones) para ellos. Teniendo en cuenta que existen cuatro operadores móviles en el mercado peruano, la infraestructura desplegada podría equivaler a una inversión en obras superior a los US$500 millones para corredores viales o poblados desconectados, en el mejor de los casos. Sin embargo, no se puede olvidar que un jugador, Movistar, está ad-puertas de un proceso de restructuración de deudas ante Indecopi y es posible que no pueda tener una carta de garantía, indispensable para participar en el proceso. Quizás solo le quede pedir que agrupen sus asignaciones preexistentes, pero eso sería insuficiente porque un servicio óptimo requiere al menos 80 MHz y solo tienen 25 y 25 MHz (ver gráfico debajo). Banda para asignar en Perú, dividida en bloques de 100 MHz. Fuente: MTC.