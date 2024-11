¿Monetizar 5G? La nube, la IA y las redes programables tienen la respuesta

Desde hace ocho años, he participado en las reuniones anuales organizadas por 5G Americas, invitado por José Otero, vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de esta organización. En todos estos años, me he preguntado por qué los operadores móviles tendrían que invertir en redes 5G, cuando sus negocios batallan para obtener mejores resultados de sus constantes inversiones y siguen esperando la monetización de 5G con ARPU históricamente bajos en América Latina y el Caribe.

Anteriormente, al contemplar los casos "verticales" de uso de 5G, mi sensación era que esta tecnología parecía “una solución en busca de un problema”. Siempre surgía la pregunta: ¿cuál será la "killer application" que hará que 5G despegue como despegó 4G con los ecosistemas de apps impulsados por Apple y Google? La respuesta siempre se quedaba en el aire.

Pero, ahora, la convergencia de la nube, la IA y las redes programables les brinda a los operadores móviles oportunidades históricas.

Convergencia histórica El 7 de noviembre de 2024, 5G Americas publicó un documento titulado “The programmable 5G network and API ecosystem, A 5G Whitepaper”, que reconoce la convergencia de varias tendencias que pueden estimular la generación de soluciones verticales de gran potencial de negocio: redes programables sobre una plataforma abierta "cloud-native" conectada con APIs, que un ecosistema de desarrolladores puede aprovechar con agilidad e innovación para resolver problemas específicos de negocios. Para desarrollar 5G, la industria de telecomunicaciones adoptó la arquitectura de nube, en un caso, en sentido figurado, de "telecom aprendiendo de TI". Las posibilidades de virtualizar la red y gestionarla por software permitirá que los operadores de telecomunicaciones la optimicen y puedan ofrecer servicios personalizados y adaptables a las necesidades específicas de diferentes sectores. Además, facilitará que los desarrolladores aprovechen las virtudes de las redes 5G como baja latencia, alto ancho de banda y capacidad de conectar un gran número de dispositivos para generar aplicaciones intensivas en datos en tiempo real con herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial. Aplicaciones de 5G en mercados verticales Al desatar la creatividad de un ecosistema que descanse sobre la nube, la IA y las redes programables con APIs, podrían hacerse realidad soluciones tales como: Aplicaciones de telemedicina

Mantenimiento predictivo

Detección de fraudes

Optimización de rutas

Comunicación en entornos subterráneos

Gestión del tráfico

Prevención de fraudes en tarjetas de crédito

Vehículos autónomos

Interacción con el metaverso

Realidad virtual y ampliada

Es necesario un ecosistema digital McKinsey estima que, en los próximos cinco a siete años, el mercado global de soluciones verticales podría desbloquear alrededor de $100 mil a $300 mil millones de dólares en conectividad y aplicaciones en el borde (edge computing) para los operadores. Esto les permitirá generar, finalmente, altos rendimientos de sus grandes inversiones en 5G. Sin embargo, para lograr esto los operadores móviles deben abandonar sus maneras tradicionales de hacer negocios y desarrollar competencias para cultivar el ecosistema digital: desarrolladores, empresas, hyperscalers, fabricantes de tecnología e integradores especializados en verticales. Un ejemplo de esta colaboración es el acuerdo entre Ericsson y AWS, que busca acelerar la disponibilidad de nuevas soluciones verticales empresariales en el Marketplace de AWS. Los desarrolladores aprovecharán Vonage, la plataforma programable de comunicaciones como servicio (CPaaS) de Ericsson –que permite la integración de video, voz, chat, mensajería e IA– y el enlace seguro por APIs a productos existentes, procesos y sistemas. Hace algunos años, en Select, realizamos un estudio sobre "Oportunidades en el desarrollo de plataformas móviles empresariales", en el cual reconocimos que el negocio de consumo es tan importante para los operadores móviles que atender el mercado empresarial parece una distracción, y cultivar un ecosistema de desarrolladores de soluciones está muy lejos de su cultura, competencias y aspiraciones. Para superar estas barreras, los operadores deben reconocer la importancia estratégica del mercado empresarial, así como formular alianzas ganar-ganar, abrazar una cultura abierta de innovación que responda ágilmente al cambio, y desarrollar competencias necesarias para colaborar con los actores del ecosistema digital. Si los operadores de telecomunicaciones no lideran el desarrollo de estos ecosistemas digitales, perderán la oportunidad de monetizar sus redes como perdieron la oportunidad en el desarrollo de las apps de consumidor frente a los fabricantes de tecnología Apple y Google, y en el streaming frente a Netflix y Amazon, entre otros.