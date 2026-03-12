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MWC 2026: El negocio telco cambia de la conectividad a las fábricas de IA
Oracle resaltó cómo el uso adecuado de la IA, la nube y la automatización pueden acelerar una nueva era en el negocio de las operadoras de telecomunicaciones.
La industria de telecomunicaciones atraviesa una transición estructural. Durante años, la expansión de cobertura, el aumento de líneas y el mayor consumo de datos impulsaron su crecimiento, pero ese modelo –aún relevante– ha alcanzado un punto de madurez. Por eso, la discusión está pasando de la eficiencia operativa y la reducción de costos hacia cómo la inteligencia artificial redefine el núcleo del negocio telco, particularmente en el segmento empresarial.
Ese fue el planteamiento de Oracle en el reciente Mobile World Congress 2026, bajo el concepto “AI Changes Everything for the Autonomous Telco”, que implica que las operadoras pueden convertirse en auténticas “fábricas de IA”. Sin embargo, para llegar a esa meta es necesario integrar inteligencia artificial, nube distribuida y automatización no solo para optimizar redes, sino para habilitar nuevos ingresos, operar bajo esquemas de soberanía digital y ofrecer servicios empresariales de alto valor.
Con más datos, aumenta la presión
De acuerdo con datos de PwC, el consumo mundial de datos crecerá de 3,4 millones de petabytes en 2022 a 9,7 millones en 2027. Por otro lado, IDC proyecta que el mercado global de software de infraestructura de nube telco prácticamente se duplicará en ese mismo periodo. Y, según Statista, el mercado de inteligencia artificial en América Latina crecerá a una tasa anual promedio cercana al 27 % entre 2025 y 2030.
En México, el tráfico de datos móviles mantiene crecimientos de doble dígito anual, impulsado por video, servicios digitales y aplicaciones empresariales, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Paralelamente, la economía digital tiene un peso creciente en la actividad productiva, según el INEGI, lo que incrementa la demanda de infraestructura resiliente, baja latencia y cumplimiento regulatorio.
De operador tradicional a fábrica de IA
En este escenario, las operadoras modernas están adoptando la inteligencia artificial como parte de su estrategia de crecimiento, particularmente hacia el segmento B2B, para mejorar su modelo operativo frente a la presión competitiva, la madurez del mercado de consumo y las exigencias regulatorias.
“La inteligencia artificial, la nube distribuida y la automatización permiten modernizar operaciones, mejorar la eficiencia y desarrollar nuevos servicios empresariales. En este nuevo escenario, la conectividad es solo el primer paso; el valor real aparece cuando las telcos se transforman en plataformas de innovación, integrando inteligencia y agilidad en cada proceso de negocio para liderar el mercado B2B”, señaló Ángel Alija, SVP de Telecomunicaciones para Oracle América Latina.
Los modelos operativos tradicionales de las operadoras enfrentan limitaciones asociadas a sistemas fragmentados, tiempos elevados de resolución de incidentes y mayores requerimientos de soberanía y gobernanza de datos. En sectores regulados como este, la protección de la información, el cumplimiento normativo y la gestión del ciclo de vida de los servicios de IA se convierten en factores críticos.
La propuesta de Oracle pretende abordar esa problemática, señalaron desde la empresa. Se trata de una arquitectura basada en IA soberana, automatización y nube distribuida, capaz de habilitar procesamiento descentralizado en regiones locales y de borde, con baja latencia, aislamiento de cargas de trabajo y estándares consistentes de seguridad. Este enfoque permite a las operadoras desplegar servicios empresariales bajo esquemas de marca propia y operar con mayor control regulatorio.
La estrategia, explicaron, se articula en cuatro módulos integrados:
- Sovereign AI TechCo Suite (Operaciones Autónomas): gestión unificada de inventario, análisis automatizado de causa raíz (RCA), gemelos digitales y reducción del tiempo medio de reparación (MTTR) sobre infraestructura de nube soberana.
- AI-Powered Autonomous CX: agentes de IA y automatización “zero-touch” para integrar marketing, ventas y soporte, utilizando datos unificados y procesos automatizados.
- AI-Enabled Voice Communications: capacidades de IA para comunicaciones corporativas en entornos UCaaS y CCaaS, enfocadas en onboarding y cumplimiento normativo.
- AI-Enabled Industrial Communications: integración segura entre nube distribuida y borde para sectores críticos. Durante el evento se demostró un escenario de atención médica en tiempo real con sincronización de ambulancias, clínicas y hospitales mediante conectividad de baja latencia.
Los representantes de Oracle detallaron que la arquitectura opera a través de regiones separadas en dominios independientes, con controles homogéneos de seguridad y cumplimiento. A través de Oracle Alloy, las operadoras pueden convertirse en proveedores de servicios en la nube y comercializar soluciones empresariales bajo su propia marca.
“Para 2028, la autonomía operativa habilitada por IA será un componente central en la estrategia de las telcos”, agregó Alija. “La prioridad es implementar tecnologías que mejoren eficiencia, escalabilidad y generación de ingresos”, resaltó.