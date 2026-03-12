MWC 2026: El negocio telco cambia de la conectividad a las fábricas de IA

La industria de telecomunicaciones atraviesa una transición estructural. Durante años, la expansión de cobertura, el aumento de líneas y el mayor consumo de datos impulsaron su crecimiento, pero ese modelo –aún relevante– ha alcanzado un punto de madurez. Por eso, la discusión está pasando de la eficiencia operativa y la reducción de costos hacia cómo la inteligencia artificial redefine el núcleo del negocio telco, particularmente en el segmento empresarial.

Ese fue el planteamiento de Oracle en el reciente Mobile World Congress 2026, bajo el concepto “AI Changes Everything for the Autonomous Telco”, que implica que las operadoras pueden convertirse en auténticas “fábricas de IA”. Sin embargo, para llegar a esa meta es necesario integrar inteligencia artificial, nube distribuida y automatización no solo para optimizar redes, sino para habilitar nuevos ingresos, operar bajo esquemas de soberanía digital y ofrecer servicios empresariales de alto valor.

Con más datos, aumenta la presión De acuerdo con datos de PwC, el consumo mundial de datos crecerá de 3,4 millones de petabytes en 2022 a 9,7 millones en 2027. Por otro lado, IDC proyecta que el mercado global de software de infraestructura de nube telco prácticamente se duplicará en ese mismo periodo. Y, según Statista, el mercado de inteligencia artificial en América Latina crecerá a una tasa anual promedio cercana al 27 % entre 2025 y 2030. En México, el tráfico de datos móviles mantiene crecimientos de doble dígito anual, impulsado por video, servicios digitales y aplicaciones empresariales, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Paralelamente, la economía digital tiene un peso creciente en la actividad productiva, según el INEGI, lo que incrementa la demanda de infraestructura resiliente, baja latencia y cumplimiento regulatorio.