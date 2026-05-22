Red Hat Summit 2026: La apuesta por una IA abierta, soberana y lista para la empresa

Llevar la inteligencia artificial (IA) del concepto y la experimentación a la ejecución en entornos empresariales, reforzar la soberanía digital y garantizar la libertad de elección de las organizaciones, manteniendo siempre el control sobre sus datos e infraestructura, fueron los ejes centrales del Red Hat Summit 2026, realizado del 11 al 13 de mayo en la ciudad de Atlanta, Georgia.

Matt Hicks, presidente y CEO de Red Hat, destacó –durante su conferencia inaugural– que hoy los responsables de TI enfrentan entornos mucho más complejos que hace apenas un par de años, mientras los presupuestos permanecen prácticamente estáticos. A ello se suma la presión de implementar iniciativas de inteligencia artificial sin descuidar sistemas legados que continúan siendo críticos para el negocio. "Este tipo de presiones, la fricción organizacional y la gestión de sistemas heredados están ocurriendo al mismo tiempo. Esa es la realidad que enfrentan muchos profesionales de TI", señaló.

Hicks enfatizó que la inteligencia artificial representa hoy un punto de inflexión comparable al que en su momento significaron Linux y Kubernetes. En ese contexto, aseguró que Red Hat busca convertir la IA empresarial en un estándar abierto. "La organización que tendrá más éxito no será la que más gaste, sino la que construya sobre la base correcta. Las máquinas virtuales, los contenedores y los agentes de IA no están compitiendo entre sí; están convergiendo", afirmó.

Matt Hicks Matt Hicks

Por su parte, Ashesh Badani, vicepresidente y gerente de producto de Red Hat, puso énfasis en la incertidumbre geopolítica que enfrentan actualmente las organizaciones y en cómo las nuevas regulaciones, como la Ley de IA de la Unión Europea, están redefiniendo el concepto de soberanía digital y las condiciones bajo las cuales deben entrenarse y operar los modelos de inteligencia artificial.

"La solución de soberanía digital que hemos construido está respaldada por décadas de experiencia. Empresas, proveedores de servicios y operadores de telecomunicaciones utilizan nuestras plataformas para desarrollar soberanía tecnológica y nubes privadas de IA", aseguró Badani, quien mencionó que las nuevas capacidades anunciadas durante el evento buscan "ayudar a clientes y socios a cumplir con requisitos cada vez más estrictos en torno a los datos, la tecnología y la soberanía operativa".

Ashesh Badani Ashesh Badani

A medida que la IA se integra de manera más profunda en las organizaciones, Red Hat identifica tres pilares fundamentales para garantizar la soberanía de la inteligencia artificial:

Soberanía de modelos: capacidad de elegir qué modelos de IA ejecutar, sustituirlos conforme evoluciona el mercado y desplegarlos donde el negocio, los datos y las regulaciones lo requieran.

capacidad de elegir qué modelos de IA ejecutar, sustituirlos conforme evoluciona el mercado y desplegarlos donde el negocio, los datos y las regulaciones lo requieran. Soberanía de datos: asegurar que la información utilizada para entrenar, ajustar y operar modelos de IA permanezca siempre bajo el control de la organización.

asegurar que la información utilizada para entrenar, ajustar y operar modelos de IA permanezca siempre bajo el control de la organización. Soberanía de resultados: posibilidad de auditar decisiones generadas por IA, rastrear los datos y modelos que las originaron y, si es necesario, intervenir o anularlas.

Hacia una IA realmente útil y escalable Durante el Red Hat Summit 2026, la compañía presentó importantes novedades en su portafolio de Red Hat AI, enfocadas en conectar el desarrollo de inteligencia artificial con la operación empresarial a gran escala. El objetivo es facilitar que las organizaciones dejen atrás la etapa de pruebas piloto y puedan desplegar agentes de IA de forma segura y eficiente en entornos híbridos. La nueva versión Red Hat AI 3.4 llega como una plataforma integral que cubre todo el recorrido “del hardware al agente”. Uno de los anuncios destacados fue la incorporación de modelo como servicio (Model-as-a-Service, MaaS), una funcionalidad que permite a los desarrolladores acceder a modelos de IA desde una interfaz centralizada y controlada. Al mismo tiempo, los administradores pueden supervisar el consumo, aplicar políticas y mantener el control operativo. Red Hat considera que uno de los mayores desafíos actuales es la desconexión entre desarrolladores y administradores de infraestructura. Muchas empresas aún enfrentan dificultades debido a la falta de coordinación entre quienes diseñan soluciones de IA y quienes deben operarlas de manera segura y escalable. Con Red Hat AI 3.4, la compañía busca ofrecer una base común que combine innovación, gobernanza y transparencia. La meta es convertir la IA en una herramienta empresarial confiable, predecible y preparada para operar a gran escala.

Impulso a la IA agéntica La compañía también apuesta por el futuro de la IA agéntica con nuevas herramientas diseñadas para simplificar el trabajo de los desarrolladores. Entre las novedades de este año, destacan mejoras en su catálogo orientadas a facilitar que los agentes de IA evolucionen desde pruebas locales hasta entornos productivos en la nube híbrida. Estas capacidades llegan mediante Red Hat Desktop y una versión renovada de Red Hat Advanced Developer Suite. Red Hat Desktop ofrece soporte comercial para la versión de Podman Desktop desarrollada por la compañía, permitiendo a los desarrolladores crear y probar contenedores e iniciativas de IA de forma más segura y estable desde sus propios equipos. Además, incorpora entornos “sandboxed” para agentes de IA: espacios aislados donde es posible experimentar con agentes autónomos sin comprometer el sistema operativo principal. Por otro lado, la Red Hat Advanced Developer Suite suma nuevas funciones enfocadas en reforzar la seguridad dentro de la cadena de suministro de software. Asimismo, la empresa impulsa asistentes de codificación más flexibles dentro de OpenShift Dev Spaces. Ahora los desarrolladores pueden integrar herramientas de IA directamente en sus entornos de desarrollo en la nube, incluyendo soporte para AWS Kiro, Microsoft Copilot, Claude CLI y otras soluciones ampliamente utilizadas en la industria.

IA y automatización conectadas con operaciones reales Con las nuevas actualizaciones de su plataforma Red Hat Ansible Automation Platform, la empresa de código abierto busca convertirla en la "capa de ejecución" de las operaciones de TI en la era de los agentes de IA. La intención es conectar la inteligencia artificial con acciones concretas dentro de la infraestructura tecnológica empresarial, pero bajo un esquema seguro, gobernado y escalable. Se anunció también la llegada de la versión 2.7 de la plataforma y del Automation Orchestrator, que integra herramientas diseñadas para ayudar a las organizaciones a desplegar agentes de IA capaces de tomar decisiones y ejecutar tareas dentro de entornos de TI, todo ello bajo políticas de gobernanza que permitan mantener el control humano sobre los procesos automatizados. Entre las innovaciones figuran: capacidades de despliegue de IA consciente del contexto,

un puente universal para conectar distintos sistemas de IA y

un consumo de automatización más optimizado. Además, la plataforma incorpora herramientas de toma de decisiones basadas en datos y una nueva propuesta de orquestación multimodo, que permite coordinar distintos tipos de automatización desde un mismo entorno.