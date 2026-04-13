RSAC 2026: Tendencias en seguridad de IA y de las redes

La RSAC 2026 concluyó recientemente en San Francisco y, como era de esperar, la IA fue el tema predominante en el evento.

Por un lado, era natural que así fuera. Las organizaciones están impulsando con fuerza iniciativas de IA, y las implicaciones de seguridad que ello conlleva no pueden ignorarse. De hecho, una investigación de Omdia, una división de Informa TechTarget, reveló que el 44 % de los encuestados afirmó que la seguridad, el cumplimiento normativo y los requisitos reglamentarios son fundamentales en el proceso de toma de decisiones de su organización con relación a los agentes de IA, mientras que el 37 % considera que son muy importantes.

Por otro lado, cuando un tema adquiere tanta relevancia en el debate como la seguridad de la IA puede provocar cierto cansancio. Ocurrió con el modelo “zero trust” hace unos años y, más recientemente, con la seguridad de la cadena de suministro.

En la RSAC presenté una sesión junto a mi estimado colega, Todd Theimann, sobre la seguridad de los agentes de IA. Incluso tras más de tres días de contenidos sobre IA, la sesión contó con una buena asistencia y nadie se marchó, por lo que existe un claro interés por la información.

Adopción de la IA: compleja y apenas en sus inicios El debate en torno a la IA y la seguridad es multifacético y complejo. Si bien la zona de exposición ofrecía a los proveedores la oportunidad de transmitir su mensaje clave y su diferenciación a los compradores potenciales, la realidad era más confusa: ¿Están utilizando los proveedores la IA para generar mejores resultados de seguridad?

¿Para proteger el uso de modelos de IA públicos?

¿Para ayudar a los equipos de seguridad a proteger las aplicaciones desarrolladas internamente que utilizan IA?

¿O los propios modelos desarrollados internamente? Existen numerosas variantes, y no siempre queda claro a primera vista. Aunque espero que muchos proyectos de seguridad de la IA se aceleren a lo largo del año, muchas organizaciones siguen en fase de recopilación de información. Los equipos de seguridad deberían dar prioridad a los proveedores que puedan ofrecer una visión holística de la seguridad de la IA más allá de lo que ellos mismos ofrecen. Esto podría ser tan sencillo como reconocer diferentes prácticas en torno a la seguridad de la IA, más allá de lo que ellos proporcionan directamente, o llegar incluso a respaldar un ecosistema mediante integraciones con otros proveedores. Aunque muchos proveedores ofrecen los componentes necesarios para proteger la IA, ningún proveedor está en condiciones de ofrecer una solución integral.