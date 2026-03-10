Los socios captarán casi el 80% del gasto de TI de las pymes en 2026

Los socios de canal seguirán representando la mayor parte del gasto en TI de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en 2026, lo que subraya su papel fundamental en el asesoramiento, la implementación, el soporte y la gestión de entornos tecnológicos para estas empresas. Esa es la principal conclusión de un nuevo informe de mercado de Omdia.

Matthew Ball, analista jefe de empresas y canal en la consultora Omdia, predice que el gasto en TI de las pymes a cargo de socios crecerá un 5,8 % este año. En total, el 79 % del gasto en TI de las pymes se canalizará hacia, a través de y con los socios. Esta cifra es significativamente superior al promedio del mercado de 66,7 %, que se está orientando hacia modelos de interacción directa gracias a las inversiones de capital en centros de datos de los hiperescaladores, señaló Ball.

Las buenas noticias para los socios llegan incluso cuando Omdia prevé que el gasto en TI de las pymes aumentará a un ritmo más lento que el del mercado en general: un 6,7 % en comparación con el 10,2 %. Aun así, escribió Ball, “la perspectiva marca una mejora cíclica, impulsada por la modernización de la infraestructura, que incluye la migración a la nube y la actualización de la red, así como la ciberseguridad y el soporte de TI mediante servicios gestionados”.

Las cifras coinciden con la tasa de crecimiento de 2025, lo que representa la mayor expansión de las pymes desde el pico pospandemia del 8,1 % en 2021, e indica una recuperación continua de la demanda de tecnología y servicios de TI, añadió Ball.

Para ello, Omdia prevé que el gasto en TI de las pymes alcance los 2,38 billones de dólares, o el 39,2 % del mercado potencial total de TI en 2026. Por lo tanto, las oportunidades para los socios son significativas.

Los datos indican que la dependencia de las pymes con el canal se mantiene constante en todo el mundo. No existe disparidad en cuanto a dónde dirigirse mejor. Por ejemplo, en la región Asia-Pacífico, los socios representan el 81 % del gasto en TI de las pymes. En EMEA, la cifra asciende al 82 %, mientras que Latinoamérica muestra la mayor dependencia de los socios, con un 86 %. En Norteamérica, donde la interacción directa con proveedores es más frecuente, el 73 % del gasto en TI de las pymes se realiza a través de socios, según el estudio.

Las empresas medianas, con entre 100-499 empleados, representan la mayor parte del gasto en TI de las pymes según el informe. Aunque estas organizaciones son sólo el 1 % de las pymes, representan el 42 % del gasto en TI de las pymes y su participación crecerá un 7,7 % en 2026, según Ball. Las pequeñas empresas, con entre 10-99 empleados, aportarán el 38 % del gasto, mientras que las microempresas (de 1-9 empleados) representarán el 19 % restante.

En general, Omdia calculó que el gasto total en TI para pymes, proporcionado por sus socios, alcanzará los 1,87 billones de dólares en 2026. Para los socios interesados ​​en dónde centrarse, a continuación se detallan las mayores inversiones y sus correspondientes tasas de crecimiento, según Omdia:

Servicios de telecomunicaciones: 841 mil millones de dólares, con un aumento del 3,3 %.

Servicios de TI: 514 mil millones de dólares, con un aumento del 8,2 %.

Tecnología, que incluye dispositivos de cliente, imágenes e impresión, infraestructura, componentes y periféricos, ciberseguridad, comunicaciones unificadas y software: 518 mil millones de dólares, con un aumento del 7,7 %.

Comunicaciones unificadas: 48 mil millones de dólares, con un aumento del 3,7 %. Casi 9 de cada 10 pymes adquieren plataformas de comunicaciones unificadas (UC) a través de socios, añadió Ball.

Omdia destacó varias áreas de crecimiento a largo plazo, impulsado por los socios, dentro del segmento de las pymes, entre ellas:

Servicios gestionados: 251 mil millones de dólares, con un aumento del 9,7 %.

Servicios de infraestructura en la nube: 232 mil millones de dólares, con un aumento del 22,3 %.

Aplicaciones de software en la nube: 262 mil millones de dólares, un aumento del 22,1 %.

Ciberseguridad: 38 mil millones de dólares, un crecimiento del 7,9 %.

La ciberseguridad se destaca como una de las categorías que más dependen de los socios en el mercado de las pymes, con más del 93 % del gasto a cargo de estos, según Ball.

La inteligencia artificial también sigue influyendo en la inversión en TI de las pymes.

Canalys informa que más de la mitad de las pymes utilizan ahora herramientas de IA. Esto indica que la IA se ha generalizado entre las organizaciones más pequeñas, tras las fases iniciales centradas en marketing, ventas y atención al cliente, escribió Ball.

Los socios centrados en IA se encargarán de ayudar a las pymes a utilizar la IA en análisis, ciberseguridad y cumplimiento normativo, añadió.

Kelly Teal es colaboradora de Channel Dive, donde originalmente se publicó esta nota, en inglés. Puede revisarla aquí.