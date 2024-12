Cuatro predicciones para el canal de TI en 2025

La demanda de servicios de suscripción verdaderos aumentará en 2025

Más allá de la simple transición de capex a opex, veremos la mayor adopción de servicios reales. A raíz de "todo como el servicio", las organizaciones han descubierto que existe una gran diferencia entre la facturación de opex y un servicio verdadero y de valor agregado. Las condiciones económicas desafiantes significan que los presupuestos son ajustados, y los desechos son inaceptables.

Es genial tener una facturación de suscripción, pero si el servicio en sí no es flexible o no es compatible con garantías robustas del proveedor, los resultados comerciales no se cumplirán y se desperdiciarán tiempo y recursos preciosos. En última instancia, los clientes votarán con sus dólares si los proveedores continúan ofreciendo “servicios” de calidad inferior que no ponen las necesidades del cliente al frente y al centro, con SLA significativos, asegurando el ROI para el cliente.