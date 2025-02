Modernice infraestructuras de nube deficientes para lograr beneficios de los datos

A pesar de la creciente demanda de conocimiento basado en datos, una gran parte de las TI de misión crítica se están acercando o ya han llegado al final de su vida útil.

Una encuesta realizada a 3.200 ejecutivos por el proveedor de servicios de infraestructura Kyndryl concluyó que la proporción podría llegar al 44 %. La misma encuesta sugirió que muchas organizaciones que han invertido en la modernización de la infraestructura de datos aún no están viendo un retorno de la inversión (ROI) de lo que puede resultar un ejercicio costoso.

Por supuesto, para proyectos importantes de cualquier tipo, generalmente vale la pena pensar en las prioridades con anticipación, dice Paul Henninger, socio y director de tecnología y datos en KPMG UK.

Un primer paso obvio es discutir y decidir los resultados comerciales clave para determinar qué busca lograr la organización en el futuro. Después de todo, para eso está TI y, si no ayuda a lograrlo, es probable que todo el dinero gastado se vaya por el desagüe.

"Observe los resultados comerciales deseados y luego decida cómo proceder", señala Henninger. “¿Qué es lo que realmente se necesita arreglar y cómo se debe garantizar que se está preparado para la IA [inteligencia artificial] en particular? Identifique casos de uso y objetivos específicos”.

Las actividades de datos con valor impulsan un resultado empresarial específico; la modernización exitosa comienza con los resultados empresariales y trabaja hacia atrás desde allí. Eso es cierto independientemente de las tecnologías y los tecnicismos, afirma.

Petra Goude, líder de práctica global de Core Enterprise y Nube en Kyndryl, comparte esta opinión, al tiempo que aconsejó a las empresas que clasifiquen su situación y prioricen los cambios críticos. “No lo hagan un ‘todo o nada’”, refiere. “Si no logramos alcanzar un ROI, fracasamos. No importa si lo logramos si es demasiado caro. Por lo tanto, concéntrese en el resultado empresarial”.

Goude señala que muchas organizaciones se han arrepentido de haber “apostado todo” por las modernizaciones tecnológicas, como cuando tomaron una decisión binaria entre la nube o las instalaciones locales que, en última instancia, hizo estallar los presupuestos.

Escasez de habilidades en materia de datos

La encuesta de Kyndryl también reveló que la tecnología supera a la capacitación: aproximadamente el 40 % de los líderes encuestados informaron que las brechas de habilidades obstaculizan la modernización.“Si no estás listo, dices que la modernización puede resolver esto, pero si no tienes las habilidades futuras, no importa lo que hagas”, dice Goude.

Seth Ravin, director ejecutivo, presidente y director del proveedor de software empresarial y servicios de soporte Rimini Street, agrega que la falta de arquitectos empresariales, científicos de datos o integradores, en lugar de programadores, también puede resultar restrictiva.

“Es difícil estructurar datos en grandes conjuntos de datos sin comprender cómo se conectan y estructuran esos datos, sin comprender realmente cómo aprovecharlos al máximo”, indica Ravin. “Necesitamos personas que puedan unir programas utilizando conjuntos de herramientas de integración”.

Cuando las personas ven despidos, solo la mitad aproximadamente se deben a recortes de costos; la otra mitad es rotación para las habilidades necesarias, sacar a personas y traer a personas con nuevos conjuntos de habilidades, agrega.