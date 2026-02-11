Cómo la IA y los navegadores cambiarán la TI del usuario final en 2026

Mi trabajo es interesante.

A veces me describo como el analista "que se centra en todo lo que tiene que ver con el usuario final", porque nada parece captar con precisión la amplitud de temas que cubro en un año determinado. El espacio de trabajo digital podría describirlo. La informática del usuario final funcionaría. La gestión de endpoints, VDI y DaaS, la seguridad de endpoints, la seguridad del correo electrónico, las aplicaciones de productividad, incluso las comunicaciones y la colaboración, todo esto forma parte de lo que yo llamaría un día de trabajo normal.

Así que, al pensar en una publicación para 2026, no pude identificar un área específica en la que centrarme. La realidad es que cualquiera que trate con usuarios finales debe ser bastante generalista. Los usuarios finales rozan muchas áreas de TI y, aunque en TI tenemos nuestras especialidades, es raro encontrar a alguien centrado en usuarios finales sin una amplia experiencia.

Intentar predecir los próximos 12 meses en el ámbito del usuario final es como intentar predecir qué ocurrirá en un largo viaje por carretera a través del país. El 90 % será lo mismo de siempre, pero el 10 % será radicalmente diferente, y no se sabe cuándo ni dónde ocurrirá. Lo único que se sabe es que podría determinar el rumbo del viaje y que hay que estar preparado para cuando suceda.

Con eso en mente, aquí hay un vistazo a algunas cosas que creo que encajarán en ese 10 %. Incluso si no le afectan en 2026, estoy bastante seguro de que lo harán en algún momento.

IA agéntica La IA agéntica no necesita presentación, pues ya es un tema de gran actualidad. Sin embargo, para el usuario final, agéntica implica algo diferente a los agentes autónomos nativos de IA que redefinen los procesos de negocio back-end y transforman la naturaleza del negocio. Este ámbito es interesante, pero también está plagado de desafíos que deben resolverse antes de que la tecnología se generalice. En el mundo del usuario final, la IA agéntica es mucho más práctica y ya está disponible. En manos de los usuarios finales, la IA agéntica puede adoptar diversas formas. Existen agentes de control informático de todos los modelos fronterizos. Existen navegadores de IA que pueden interactuar directamente con sitios web y aplicaciones web en nombre del usuario. Los asistentes de IA pueden ejecutar tareas programadas y tomar decisiones de forma autónoma basándose en la información del usuario. Y, francamente, la vibe coding basada en IA nos permite crear cualquier agente que queramos utilizando una de estas herramientas. Así que, si oye hablar de IA con agentes y piensa: "Eso no es algo para el usuario final", piénselo de nuevo. De hecho, finalmente estamos empezando a ver esto en acción entre los principales proveedores de virtualización de escritorios y aplicaciones. Considere los desafíos que la IA agéntica de visión general plantea en cuanto a identidad, seguridad, visibilidad, etc. Hemos resuelto todos estos problemas para entornos de usuario final. Podemos implementar escritorios virtuales para usuarios de IA agéntica, con la tranquilidad de que el entorno de escritorio y la red están bloqueados, los privilegios de usuario están configurados correctamente y solo tienen las aplicaciones que necesitan para realizar sus tareas. Podemos activar y desactivar máquinas virtuales a voluntad, y pueden funcionar 24/7 utilizando todas las herramientas y procesos existentes con los que trabajan nuestros usuarios finales. Y, de manera crucial (por usar un término de IA), obtenemos una observación completa de lo que hace el agente, ya que podemos observar literalmente las interacciones. No tengo ninguna duda de que esto despegará en 2026. Microsoft ya ha lanzado una versión preliminar pública de Windows 365 para Agentes, y es probable que otros proveedores de virtualización de escritorios y aplicaciones hagan lo mismo. Habrá una curva de aprendizaje, pero conocer los beneficios, los desafíos y las mejores prácticas para la implementación será un aspecto clave a tener en cuenta en los próximos meses. Creo que impulsará muchas conversaciones, especialmente en la Conferencia RSAC y el Black Hat de 2026, sobre cómo reaccionarán las plataformas de detección y respuesta de endpoints (EDR), las plataformas de gestión de parches y vulnerabilidades, y el floreciente sector de la seguridad de prompts.

Prompt security En ese sentido, la seguridad de los prompts ha ido cobrando cada vez más importancia en mi radar, y sin duda también será un tema importante en RSAC en 2026. Ciertamente, es aplicable en el contexto de las indicaciones, donde agrega supervisión y gobernanza sobre las indicaciones de los usuarios, pero también se puede emplear de manera más amplia, tanto en contextos de usuarios finales, como en contextos de agencias de panorama general. Dentro del marco de referencia más amplio de la agencia, la seguridad de prompts añadirá supervisión a las comunicaciones entre agentes o entre agentes y modelos. Esto es algo en lo que SentinelOne claramente pensaba cuando adquirió la empresa Prompt Security en Black Hat el año pasado. La seguridad en esta capa puede ayudar a prevenir amenazas como ataques de inyección inmediata, fugas de datos confidenciales y activaciones no autorizadas del flujo de trabajo. En el ámbito del usuario final, la seguridad de prompts se plantea tanto en contextos de EDR como de seguridad de navegadores. En particular, las empresas de seguridad de navegadores promocionan su capacidad para detectar e interceptar la entrada de información personal identificable o datos confidenciales en los asistentes de IA como una forma de prevención de pérdida de datos. Si bien este podría ser un modelo de detección simple basado en expresiones regulares, puede ser útil para la adopción de herramientas de IA por parte del usuario final. También puede reducir el riesgo del uso no autorizado de IA, también conocido como IA en las sombras.

IA en las sombras En mi puesto, realizo mucha investigación, y mi proyecto favorito de los últimos años se tituló "IA en el endpoint". El estudio sirvió como un primer vistazo a cómo los usuarios finales interactuaban con las herramientas de IA, los dispositivos que implementaban y los desafíos y resultados de su uso. Lo que más me emocionó fue poder encuestar tanto a los usuarios finales como al departamento de TI sobre el uso de la IA en las sombras para comprender la desconexión entre ambos. Algunas cifras fueron sorprendentes. Por ejemplo, el 53 % de los usuarios finales informaron utilizar herramientas de IA no compatibles para realizar su trabajo, y el 45 % afirmaron creer que sus compañeros de trabajo introducen, al menos ocasionalmente, datos privilegiados, privados o confidenciales en herramientas no autorizadas. Los encuestados de TI tenían una perspectiva diferente. En el grupo de TI, el 55 % afirmó supervisar activamente el uso de la IA en la sombra, y el 53 % afirmó que la aplicación de las políticas de uso de la IA es estricta y consistente. En cambio, esta cifra fue del 36 % para los usuarios finales. Quizás lo más revelador es el hecho de que solo el 13 % de los encuestados de TI dijeron que confían en que sus empleados se adhieran a las políticas de IA con una supervisión mínima, mientras que el 30 % de los usuarios finales creen que TI confía en que lo hagan. Existe una desconexión significativa que, en mi opinión, probablemente se ampliará a medida que crezca el uso de la IA y aumenten sus capacidades. Si bien esta es una propuesta intimidante para muchas organizaciones, los datos muestran que, con las herramientas adecuadas, los usuarios finales dejan de usar la IA en la sombra. He escrito sobre cómo las políticas draconianas de "bloqueo total" de IA pueden causar más daño que beneficio, y espero investigar este tema más a fondo en 2026.

Aplicaciones de productividad y colaboración Es difícil hablar de la IA en manos de los usuarios finales sin considerar las aplicaciones de productividad y colaboración. Antes, este espacio era fácil de dividir en diferentes categorías –suites ofimáticas, suites creativas y plataformas de comunicaciones unificadas–, pero en los últimos años se ha visto una increíble superposición y consolidación. Esto ya ocurría en la era pre-IA (pensemos en las integraciones tipo Office en Teams, o en las funciones de correo electrónico y toma de notas de Zoom), pero la IA lo ha convertido en un fenómeno frenético. Claro, Microsoft Office sigue dominando, y ese dominio le ha dado margen para aprender a usar Copilot de la mejor manera. Google, por su parte, ha tenido un éxito increíble con Gemini y su integración con Google Workspace y Google Chrome. Pero justo cuando la carrera parecía tener los mismos caballos de siempre, estamos empezando a ver nuevos participantes que no tienen el mismo pedigrí. Para mí, lo primero que pienso es Canva. Ya conocida por usuarios creativos y estudiantes, Canva ha estado añadiendo funciones empresariales que amenazan con alterar el statu quo de Microsoft/Google. Si bien no es un competidor directo por el momento, Canva es una plataforma fácil de usar que utiliza IA de forma fluida para crear recursos, presentaciones, sitios web y más, respaldada por un conjunto de datos creciente que puede incluir datos empresariales y operativos. Será muy difícil reemplazar los sistemas existentes, especialmente Excel. Sin embargo, Canva facilita la interacción con los datos mediante lenguaje natural, por lo que creo que la próxima generación de trabajadores podría querer convertirlo en su principal forma de usar aplicaciones de productividad, no solo para fines creativos. Si a esto le sumamos integraciones de aplicaciones directamente con asistentes de IA –como la integración de Adobe en ChatGPT– podremos ver cómo las cosas podrían verse aún más alteradas. En resumen, la productividad y la forma de trabajar de los usuarios finales están a punto de cambiar significativamente. No habrá un cambio radical en 2026, pero vale la pena estar atentos. Lo que vemos hoy sin duda moldeará el futuro.

TI autónoma Si trabaja en operaciones de TI, seguro que ya ha oído hablar de la TI autónoma o de alguna derivación de ese término, como la gestión autónoma de endpoints o el espacio de trabajo autónomo. Entre las empresas que utilizan ese término que tengo en mente se encuentran Action1, Adaptiva, HCL BigFix, NinjaOne, Omnissa y Tanium, aunque seguro que me he olvidado de algunas. Lo interesante de la TI autónoma es que se encuentra en el mismo punto que yo: la intersección entre la gestión de endpoints y la seguridad. Permite automatizar la gestión de parches y vulnerabilidades, utilizando IA para avanzar en la cadena de implementación desde el descubrimiento de una vulnerabilidad hasta su implementación. El uso de IA (y qué es "automatizado" y qué es "autónomo") difiere en la ejecución y el marketing entre proveedores. Sin embargo, el resultado final es el mismo: eliminan tareas repetitivas que se vuelven cada vez más difíciles en entornos con más dispositivos, sistemas operativos, aplicaciones y ubicaciones de usuario. Si bien la mayoría de las conversaciones sobre TI autónoma hoy en día giran en torno a la gestión de parches y vulnerabilidades, la visión se extiende al centro de servicio, el autoservicio del usuario e incluso la respuesta a incidentes. Tiendo a pensar en la TI autónoma como una dirección más que como un producto. Para tener éxito, deberá adaptarse a las herramientas y procesos existentes, mediante integraciones con múltiples proveedores y conjuntos de datos. El interés es muy alto, y presiento que 2026 será el año en que veamos un salto en la adopción que nos mostrará qué funciona y qué aún necesita mejoras.

Gestión y seguridad del navegador El abandono de las aplicaciones de Windows y el avance hacia las aplicaciones basadas en navegador han convertido a estos en un componente fundamental de la TI empresarial desde hace tiempo. Si bien antes el navegador era solo una aplicación entre muchas, ahora representa la interfaz principal desde la que trabajan los usuarios, y las organizaciones están empezando a tratarlo como tal. Al ser la aplicación principal que sirve de ventana a tantas aplicaciones corporativas y a tantos datos críticos, el navegador moderno es el blanco de numerosas amenazas. En relación con todo lo que hemos abordado hasta ahora –IA con agentes, seguridad inmediata, IA en las sombras y aplicaciones de productividad– los proveedores de TI y ciberseguridad están intentando abordar la gestión y seguridad de los navegadores. Algunos ejemplos son los siguientes: Proveedores de navegadores empresariales independientes, como Island y Palo Alto Networks.

Proveedores de virtualización de escritorios y aplicaciones, como Citrix, Dizzion, Omnissa y Parallels.

Proveedores de aislamiento de navegador remoto, como Kasm y Menlo.

Proveedores de sistemas operativos y navegadores tradicionales, como Google y Microsoft.

Extensiones de navegador seguras, como Browsium y Seraphic.

Proveedores de seguridad de red y acceso a red de confianza cero, como Checkpoint, Netskope y Zscaler. Dada toda esta actividad, me resulta interesante que la gestión y la seguridad de los navegadores se incluyan generalmente en otra área de responsabilidad, en lugar de ser una prioridad independiente o una partida presupuestaria. En 2026, preveo que la gestión y la seguridad de los navegadores se convertirán en una prioridad absoluta dentro de las operaciones de TI y seguridad de las empresas.