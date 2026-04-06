La ciberseguridad debe analizarse dentro del marco del entorno global

Más allá de la sofisticación técnica o la adopción de nuevas herramientas, la Conferencia RSA 2026, que tuvo lugar en San Francisco del 23 al 26 de marzo, evidenció una transformación más profunda: la seguridad digital debe analizarse como parte de un entorno global, y ese entorno está marcado por tensiones geopolíticas, digitalización acelerada y una creciente interdependencia entre sectores críticos.

Si bien la agenda oficial giró en torno a temas como inteligencia artificial, identidad digital o confianza cero, David López Agudelo, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Appgate, dijo que el contexto global en el que esta innovación toma forma es un ángulo menos evidente que se debe considerar.

“Vivimos en un momento de tensiones geopolíticas sin precedentes: conflictos activos, disputas comerciales, reconfiguración de alianzas. Y el sistema financiero no es un espectador de esa inestabilidad; es un objetivo. No porque los bancos sean descuidados, sino porque son estratégicamente valiosos: mueven liquidez, sostienen confianza pública, anclan economías. Cuando un actor hostil quiere generar presión sin disparar un arma, apunta al sistema financiero”, explicó.

La ciberseguridad en el conflicto global Uno de los cambios más evidentes que dejó la RSAC 2026 fue la consolidación del ciberespacio como un terreno activo de confrontaciones surgidas en la última década. Los ataques ya no responden únicamente a incentivos económicos, sino que forman parte de estrategias más amplias de presión política y desestabilización. Casos recientes de ataques dirigidos a infraestructuras críticas y proveedores tecnológicos, en medio de tensiones internacionales, reflejan cómo actores estatales o grupos alineados priorizan objetivos con alto impacto sistémico. En este escenario, sectores como el financiero, el de energía o el de salud se convierten en puntos de presión clave. “Lo que hace más complejo el escenario es que el cibercriminal, que opera con motivación financiera, pero a veces con habilitación o tolerancia de actores estatales, aprovecha exactamente esos momentos de distracción y tensión global para actuar. Y hoy lo hace con IA: deepfakes, identidades sintéticas, phishing automatizado a escala, suplantación de marca en canales digitales. La misma tecnología que en Fintech Americas se presentó como habilitador de negocio es la que el fraude está ‘weaponizando’ en tiempo real”, añadió López Agudelo. La unión entre intereses geopolíticos y capacidades tecnológicas está redefiniendo el riesgo, poniendo la mira en garantizar la continuidad operativa en contextos de alta volatilidad.

Infraestructura crítica y eventos de alto impacto Otra de las conclusiones del RSA 2026 fue la creciente exposición de la infraestructura crítica, especialmente en contextos de alta visibilidad global. Eventos masivos, como el próximo Mundial de Fútbol, concentran la atención mediática, pero también riesgos operativos. El volumen de conexiones, transacciones y dependencias tecnológicas que se activan en estos escenarios amplifica el impacto potencial de un ataque. Telecomunicaciones, banca, transporte y plataformas digitales se convierten en objetivos estratégicos, tanto por su relevancia económica como por el efecto reputacional de una interrupción. A esto se suma el componente humano. Los ataques de ingeniería social, cada vez más sofisticados, aprovechan la urgencia y la emocionalidad asociada con estos eventos para escalar fraudes y accesos no autorizados.