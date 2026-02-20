México escala en el mapa del ransomware

México vive un deterioro acelerado en su entorno de ciberseguridad. En un año, el país pasó del lugar 16 al 11 entre las naciones con más presuntas víctimas de ransomware publicadas por grupos criminales, al duplicar incidentes de 37 en 2024 a 74 en 2025, según el estudio “Tendencias de Ransomware 2024–2025” de IQSEC.

Para Fernando Guarneros, director de Operaciones de la firma, este incremento no es coyuntural, sino resultado “de una exposición digital que creció más rápido que la madurez de los controles, especialmente en identidad, monitoreo y respuesta. Si no se corrige, México podría llegar al Top 10 global en el corto plazo”.

El entorno global tampoco ofrece señales de contención: las presuntas víctimas publicadas en sitios de extorsión crecieron de 5.319 en 2024 a 7.146 en 2025; y los grupos criminales activos pasaron de 103 a 146. En este ecosistema más profesionalizado y veloz, México se ha vuelto un objetivo rentable, donde la digitalización acelerada y la gobernanza fragmentada elevan el costo de hacer negocios.

Un cambio sectorial que eleva el riesgo país El giro más importante para México aparece en la composición sectorial. Manufactura fue el más atacado en 2024, pero en 2025 dominaron los ataques al sector Gobierno, seguido por Educación. Este cambio aumenta el impacto institucional y social, pues expone servicios públicos, datos ciudadanos y la continuidad operativa. Guarneros explica que el “sector público concentra vulnerabilidades relacionadas con sistemas heredados, privilegios mal administrados, segmentación insuficiente y presión por mantener servicios esenciales, factores que elevan el incentivo de los criminales”. En Educación, segundo sector más afectado, la descentralización y la alta rotación de estudiantes y docentes generan una superficie de ataque volátil. Sin un rediseño basado en identidad, autenticación multifactorial (MFA, por sus siglas en inglés) y visibilidad de credenciales comprometidas, el problema seguirá creciendo. El vector más común sigue siendo el uso de credenciales válidas robadas o compradas, no los exploits avanzados. Muchas organizaciones aún operan con MFA mal implementada, poca higiene de contraseñas y escasa visibilidad sobre credenciales filtradas. Esto reduce los costos operativos para los atacantes y aumenta la presión financiera sobre las empresas. Para el ejecutivo, “cada recorte en identidad se transforma en pérdida directa durante un incidente”. A nivel de atacantes, el 2025 marcó el ascenso de Qilin (Agenda), que desplazó a grupos como RansomHub y LockBit. En México, Qilin también lideró la actividad, confirmando una tendencia hacia modelos más automáticos y agresivos. El reacomodo de bandas no cambia la tendencia: el ransomware se afianza y se acelera.

Lo que esto significa para inversión, seguros y operación El repunte del ransomware está cambiando las decisiones corporativas. En inversión extranjera y nearshoring, México empieza a enfrentar un aumento en los costos de cumplimiento, fricciones regulatorias y mayores exigencias de resiliencia en cadenas de suministro. Si el país entra al Top 10 global de víctimas, podría enfrentar narrativas de fragilidad digital que influyan en la selección de sedes para nuevas plantas o centros de servicios. Otra consecuencia es que el mercado de ciberseguros está endureciendo sus requisitos. La mayoría de aseguradoras ya condicionan pólizas a MFA resistentes al phishing, segregación de privilegios, respaldos inmutables y planes de respuesta probados. Quien no cumpla con estas condiciones enfrenta primas más altas o exclusiones. El costo de capital también se ve afectado. Empresas expuestas a interrupciones prolongadas pueden enfrentar valuaciones más bajas y spreads de deuda más elevados, especialmente en manufactura, logística, TI, educación y servicios públicos, sectores altamente dependientes de la continuidad operativa. IQSEC explica que un incidente típico en México sigue un patrón que inicia con el acceso usando credenciales válidas, seguido por un movimiento lateral, exfiltración de datos, cifrado selectivo de la información y presión mediante portales de filtración. Con más grupos activos compitiendo por notoriedad, las ventanas de decisión para los equipos directivos son cada vez más estrechas. Fernando Guarneros apunta que la única “forma de llegar preparado es entrenar a los equipos antes de la crisis, definir roles, umbrales y criterios de reanudación”.