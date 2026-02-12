IA agéntica o IA responsable: ¿Los bancos tienen claro qué priorizar?

La adopción tecnológica en el sistema financiero, tanto en México como en el resto de Latinoamérica, ha colocado a los bancos frente a una disyuntiva estratégica en torno a la inteligencia artificial: ¿deberían planificar su estrategia de IA a partir del modelo agéntico, capaz de tomar decisiones autónomas y ejecutar acciones complejas, o deberían basarse en el concepto de la IA Responsable, centrada en la transparencia, la ética y la mitigación de riesgos?

En general, la mejor forma de que la era dorada de la IA aporte valor a las organizaciones bancarias será si se aseguran de centrarse, primero, en los problemas empresariales y, posteriormente, en cómo la IA puede ser una herramienta para resolverlos. Si bien la IA Responsable y la IA agéntica no son enfoques mutuamente excluyentes, la evidencia sugiere que el sector aún no tiene una respuesta clara y uniforme sobre qué priorizar.

Scott Zoldi Scott Zoldi

Como firme defensor de los estándares de IA Responsable (por la manera como facilitan su puesta en marcha), me complace confirmar que más de la mitad (56,8 %) de los líderes en la dirección, dentro de la industria de servicios financieros a nivel mundial, destacan la definición de estándares de IA Responsable como un factor clave para aumentar el ROI de manera consistente y confiable.

Una encuesta reciente, encargada por FICO y realizada por Corinium, que incluyó a altos ejecutivos del sector centrados en IA, datos, información y tecnología, reveló este hallazgo. Con todo, un 40 % de ellos visualizan la IA generativa (GenAI, por sus siglas en inglés) como elemento vital para mejorar sus resultados, y otro 29 % opinan esto de la IA agéntica.

Esto sugiere un cambio sutil, pero significativo, en la industria financiera: en lugar de buscar innovaciones de IA vanguardista por sí mismas, los bancos se están centrando cada vez más en integrar la IA en los procesos operativos centrales de forma segura, fiable y con un impacto demostrable.

Entre los aspectos que más entusiasman a los líderes sobre la innovación de la IA para los próximos cinco años, destacan:

la colaboración entre humanos y la IA (con 44,5 % de las respuestas),

la adopción de la IA Responsable y la auditabilidad del uso de la IA (con 44 %),

las soluciones mejoradas de IA en tiempo real (39 %), y

la hiperpersonalización (35 %);

los enfoques de IA agéntica quedan por debajo, con 31 %.

Si bien es prematuro declarar el fin del dominio de la IAGen o la IA agéntica en las conversaciones de las salas de juntas, los datos muestran que las organizaciones financieras con visión de futuro son cada vez más cautelosas a la hora de sobreestimar su potencial sin un plan para una implementación empresarial medible y la generación de valor de negocio sostenida y confiable.

Scott Zoldi es director de Análisis en FICO y un visionario de la industria, reconocido por su liderazgo en el uso de IA Responsable, Generativa y Agéntica. Con 116 patentes otorgadas y 46 más en trámite, ha sido pionero en innovaciones clave como los Modelos de Lenguaje Enfocados (FLM) y el uso de blockchain para la gobernanza de modelos de IA. Su trayectoria técnica incluye un doctorado en física teórica por la Universidad de Duke y publicaciones en espacios de prestigio como The Harvard Business Review. Ha sido premiado con el Constellation Research AI150 y el Tech Leadership Award (2025). Además de su rol en FICO, impulsa el ecosistema digital desde las juntas directivas de Software San Diego y el Centro de Excelencia Cibernética.