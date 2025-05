Por qué se requiere ética de los datos en la era de la hiperpersonalización

Las imágenes estilo Studio Ghibli y los riesgos de las plataformas de IA

Hace algún tiempo, se hizo viral la tendencia de convertir fotografías personales a dibujos con el estilo de la animación del Studio Ghibli utilizando herramientas de inteligencia artificial. Esta práctica, que podía parecer inofensiva y creativa, encendió las alarmas sobre temas sensibles como la protección de datos personales, los derechos de autor y la seguridad digital, señaló Carlos Andrés Murillo Gallego, CEO de la empresa DataKnow para Colombia, México, Perú y Ecuador.

De acuerdo con el experto, al subir sus imágenes en estas plataformas, los usuarios están entregando sin saberlo datos biométricos, una forma única de identidad personal, a compañías que no siempre garantizan un uso responsable de los datos. “Este tipo de información es altamente sensible, y puede ser utilizada indebidamente para la suplantación de identidad, la generación de contenido no autorizado o incluso para entrenar modelos de IA sin consentimiento explícito”, comentó.

El hecho subraya la urgencia de educar a los usuarios sobre el valor de su identidad digital y la importancia de ejercer mayor control sobre el uso y almacenamiento de sus datos personales.