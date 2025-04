La IA complementa la inteligencia humana, pero necesita datos de calidad

Basura entra, basura sale. Esta expresión, acuñada en los años 60, cuando la computación comenzó a ser parte esencial de las operaciones de las organizaciones, suena divertida hasta que se transforma en una realidad de pesadilla.

Desde que comenzó el auge del uso de la inteligencia artificial generativa, las propias empresas que lanzaron estas herramientas han llamado la atención de los usuarios para que los modelos sean entrenados de manera correcta, pero también, en especial, por la imperiosa necesidad de utilizar datos verificados, lo que implica una revisión exhaustiva y permanente de la información que se usa al momento de automatizar procesos usando inteligencia artificial. Esta advertencia es vital.

Se debe entender que la IA puede potenciar el trabajo humano, pero no sustituirlo. La colaboración entre personas y máquinas puede llevar a niveles de eficiencia y creatividad nunca vistos, siempre y cuando se mantenga la importancia del juicio humano y la ética en la toma de decisiones.

De este aspecto ya se hablaba desde las primeras programaciones de inteligencia artificial, que datan de los años 50. Durante esa época, científicos como Alan Turing y John McCarthy comenzaron a explorar la posibilidad de crear máquinas que pudieran “pensar”. Turing, en particular, propuso el "Test de Turing" en 1950 como una forma de determinar la inteligencia de una máquina. McCarthy, por su parte, acuñó el término "inteligencia artificial" y organizó la Conferencia de Dartmouth en 1956, considerada el punto de partida formal del campo de la IA.

Hacia el futuro, los proyectos de IA –que se espera tengan un impacto de $19,9 billones de dólares y generen el 3,5 % del PIB mundial para el año 2030, de acuerdo con el reporte “The Global Impact of Artificial Intelligence on the Economy” de IDC– deben tener una estrategia de monetización clara que justifique su inversión a largo plazo, y estar preparados para posibles restricciones regulatorias en torno a la privacidad de los datos, las consideraciones éticas y mucho más.

Los datos sin inteligencia, no son datos Un aspecto crucial, por lo tanto, es la calidad de los datos alimentados en los sistemas de IA, ya que la información no verificada o de baja calidad puede llevar a resultados erróneos y decisiones equivocadas, afectando negativamente las operaciones. Para que esto no ocurra, las empresas deben implementar rigurosos controles de calidad y políticas de gestión de datos. Además, la transparencia y responsabilidad en el uso de IA son cruciales para mantener la confianza de los usuarios y evitar consecuencias no deseadas. La inteligencia artificial no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para mejorar las capacidades y resolver problemas complejos de manera eficiente y ética. Gracias a big data, las compañías tienen acceso a información valiosa, en tiempo real, sobre el comportamiento de los consumidores, las tendencias del mercado y el rendimiento de sus operaciones. Adicionalmente, las soluciones de automatización con IA permiten liberar a los empleados de tareas repetitivas, lo que aumenta la productividad y permite que los equipos se centren en actividades más estratégicas e innovadoras.