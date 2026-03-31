Transportadoras precisam se adequar às plataformas digitais: Matrixcargo

Dependência estrutural das rodovias, sensibilidade às oscilações no preço do diesel, envelhecimento da mão de obra e informalidade estão entre os desafios enfrentados pelo transporte rodoviário de carga no Brasil. A esses fatores soma-se um problema mais recente – e de caráter existencial para o setor: o atraso na digitalização.

“Apesar de todas as complexidades, o país já poderia ter um transporte de carga 100% digital", avalia Rafael Mansur, CEO da Matrixcargo. “Mas, se olharmos para a maturidade das empresas, numa escala de 0 a 10, diria que os embarcadores se encontram na fase 7, enquanto as transportadoras estão na 3.”

As causas dessa defasagem vão desde a resistência de equipes à implementação de novas ferramentas até a falta de capacitação para utilizá-las de forma eficiente, limitando ganhos como otimização de entregas e redução de custos.

Para o empresário, à frente do operador logístico que gerencia mais de 300 mil viagens por ano, manter-se no modelo analógico implica deficiências graves, como a ociosidade – problema que afeta cerca de 30% dos veículos no Brasil, segundo estimativas do próprio setor.

Nesse contexto, a digitalização surge para potencializar a agilidade no planejamento de pedidos e o aumento da lucratividade. É o que Mansur relata ter constatado na prática com o Painel Logístico de Cargas (PLC), lançado pela Matrixcargo em 2024, com foco nos embarcadores de cargas.

“Planejamentos logísticos complexos, de 2 mil pedidos, podem ser realizados em cerca de 12 minutos com essa solução. A Cargolift [cliente da empresa], por exemplo, reduziu o tempo médio de comprovação de entrega de 56 horas para apenas 7 segundos, por meio da digitalização do canhoto da nota fiscal", conta.

Na prática, o PLC automatiza o planejamento dos pedidos, traçando rotas otimizadas a partir de variáveis como restrições rodoviárias, limites de carga e janelas de entrega. Em seguida, a plataforma utiliza inteligência artificial para alocar veículos e motoristas, considerando geolocalização e disponibilidade de agenda dos motoristas cadastrados na plataforma.