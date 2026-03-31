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Reportagem

Transportadoras precisam se adequar às plataformas digitais: Matrixcargo

CEO e cofundador compara as empresas de transporte às empresas de táxi de 25 anos atrás e discute futuro do setor. Matrixcargo, empresa com solução de IA para transporte rodoviário, oferece tecnologia que encurta planejamento de fretes para minutos.

Victória Pacheco
por
Publicado: 31 março 2026

Dependência estrutural das rodovias, sensibilidade às oscilações no preço do diesel, envelhecimento da mão de obra e informalidade estão entre os desafios enfrentados pelo transporte rodoviário de carga no Brasil. A esses fatores soma-se um problema mais recente – e de caráter existencial para o setor: o atraso na digitalização.

“Apesar de todas as complexidades, o país já poderia ter um transporte de carga 100% digital", avalia Rafael Mansur, CEO da Matrixcargo. “Mas, se olharmos para a maturidade das empresas, numa escala de 0 a 10, diria que os embarcadores se encontram na fase 7, enquanto as transportadoras estão na 3.”

As causas dessa defasagem vão desde a resistência de equipes à implementação de novas ferramentas até a falta de capacitação para utilizá-las de forma eficiente, limitando ganhos como otimização de entregas e redução de custos.

Para o empresário, à frente do operador logístico que gerencia mais de 300 mil viagens por ano, manter-se no modelo analógico implica deficiências graves, como a ociosidade – problema que afeta cerca de 30% dos veículos no Brasil, segundo estimativas do próprio setor.

Nesse contexto, a digitalização surge para potencializar a agilidade no planejamento de pedidos e o aumento da lucratividade. É o que Mansur relata ter constatado na prática com o Painel Logístico de Cargas (PLC), lançado pela Matrixcargo em 2024, com foco nos embarcadores de cargas.

“Planejamentos logísticos complexos, de 2 mil pedidos, podem ser realizados em cerca de 12 minutos com essa solução. A Cargolift [cliente da empresa], por exemplo, reduziu o tempo médio de comprovação de entrega de 56 horas para apenas 7 segundos, por meio da digitalização do canhoto da nota fiscal", conta.

Na prática, o PLC automatiza o planejamento dos pedidos, traçando rotas otimizadas a partir de variáveis como restrições rodoviárias, limites de carga e janelas de entrega. Em seguida, a plataforma utiliza inteligência artificial para alocar veículos e motoristas, considerando geolocalização e disponibilidade de agenda dos motoristas cadastrados na plataforma.

O que está por vir no setor

Para Mansur, as transportadoras tradicionais ocupam hoje uma posição semelhante à das companhias de táxi há cerca de 25 anos. Assim como aplicativos como o Uber passaram a conectar diretamente passageiros e motoristas, ele prevê que plataformas digitais devem ganhar espaço no transporte de cargas, permitindo que embarcadores contratem motoristas autônomos de forma direta.

Nesse cenário, essas plataformas tendem a assumir funções antes concentradas nas transportadoras, como rastreabilidade, segurança, gerenciamento de risco e gestão de pagamentos. Com a redução do papel de intermediários físicos, o processo se torna mais eficiente e econômico, na análise do especialista.

“Essas plataformas vão acabar dominando o mercado, e as transportadoras tradicionais terão que se adequar para trabalhar junto com elas.”

No mesmo movimento de transformação, Mansur avalia que o modelo de informalidade tende a perder espaço. "Agências reguladoras estão fazendo o 'dever de casa'. Isso é importante para evitar que empresas que pagam impostos e geram toda a documentação tenham uma oneração desproporcional.”

Segundo levantamento da Ampef (Associação das Aministradoras de Meios de Pagamento Eletrônico de Frete), a sonegação fiscal no setor ultrapassa os R$ 32 bilhões.

Diante desse cenário, Mansur alerta que empresas que não se adequarem à transformação digital e às exigências regulatórias tendem a perder espaço no mercado. “O empresário vai perder mercado mais cedo ou mais tarde, porque a digitalização já se provou eficaz.”

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