Amazon inaugura Think Big Space en Querétaro

Amazon Web Services (AWS) inauguró Think Big Space, un nuevo laboratorio educativo ubicado en el centro de innovación municipal BLOQUE de Querétaro y desarrollado en colaboración con el municipio de esa ciudad.

El espacio, el primero de América Latina, permitirá que estudiantes, educadores y la comunidad local exploren ideas innovadoras e imaginativas a través de educación técnica-práctica e interactiva, y formará talento local en habilidades STEM. El laboratorio fue inaugurado por el secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio del Prete, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, y la directora de Políticas Públicas de AWS, Ana Paola Barbosa.

En una primera fase inicial, el Think Big Space estará abierto para estudiantes de escuelas públicas que participaron en el programa Amazon Girls Tech Day, una iniciativa global de AWS diseñada para inspirar a jóvenes mujeres a explorar carreras en tecnología a través de talleres prácticos en programación, IA, diseño digital y robótica. En Querétaro, el programa incluyó a 10 preparatorias y alcanzó a más de mil estudiantes.

Sin embargo, se espera que el laboratorio beneficie a más de 1.200 estudiantes cada año, enseñándoles tecnologías como cómputo en la nube, robótica, aprendizaje automático (machine learning), internet de las cosas (IoT) e impresión 3D, entre otras.

La apertura general del Think Big Space se llevará a cabo en junio, cuando estudiantes de nivel medio superior podrán inscribirse de manera gratuita a seis cursos STEM de 20 horas cada uno a través del sitio web de BLOQUE. Los cursos serán diseñados e impartidos en colaboración con la ENES Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e iniciarán en septiembre de 2026. Los estudiantes que completen los seis módulos y las 120 horas de clases presenciales recibirán un certificado oficial de la UNAM que valida sus habilidades STEM.

"El Think Big Space representa nuestro compromiso con la transformación digital de México. Querétaro es el epicentro de la innovación en el país y, con la Región de AWS en México –nuestros centros de datos en operación desde enero de 2025, que representan una inversión de más de 5.000 millones de dólares–, estamos creando el ecosistema perfecto para que esto sea posible. Hoy inauguramos un espacio donde jóvenes mexicanos pueden soñar en grande y desarrollar las habilidades que necesitan para liderar la transformación digital. No se trata solo de tecnología, sino de empoderar a la próxima generación de innovadores y líderes que construirán el futuro de sus comunidades", afirmó Ana Paola Barbosa, de AWS.

El laboratorio forma parte de una red global de 123 espacios educativos que impulsan la innovación y el desarrollo de talento en tecnología. A la fecha, estos espacios han capacitado a más de 100.000 estudiantes en habilidades STEM alrededor del mundo.