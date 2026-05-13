Ruslan Grumble - Fotolia
Convergência IT/OT: a principal vulnerabilidade da indústria brasileira em 2026
A digitalização das plantas industriais brasileiras entregou eficiência real — e também uma superfície de ataque que o modelo de segurança anterior jamais previu. O ransomware que paralisa uma linha de produção não começa no chão de fábrica: começa num e-mail corporativo.
Durante décadas, a segurança de plantas industriais repousou sobre uma premissa simples: manter os sistemas de tecnologia operacional fisicamente desconectados do mundo exterior. O chamado air-gap — o "vazio de ar" entre redes corporativas e equipamentos de chão de fábrica — funcionou como muralha invisível. Era uma lógica de segurança por isolamento, e ela funcionou enquanto as fábricas operavam em silos.
A Indústria 4.0 derrubou essa muralha. A convergência IT/OT — a integração entre Tecnologia da Informação, que governa sistemas corporativos e de dados, e Tecnologia Operacional, que controla equipamentos físicos de produção — tornou-se requisito de competitividade. O problema é que a velocidade dessa integração não foi acompanhada pela velocidade da defesa.
O Brasil está em desvantagem nessa equação. Lidera o ranking de incidentes cibernéticos industriais na América do Sul, e a manufatura emergiu como setor preferencial para ataques de ransomware. O problema não é falta de TI — é a convergência IT/OT. Descubra as ações urgentes que as organizações industriais precisam tomar antes que remediar seja mais caro que prevenir.
O modelo que falhou
PLCs — controladores lógicos programáveis que regulam válvulas, motores e linhas de montagem —, sistemas SCADA e equipamentos de chão de fábrica operavam em redes fechadas, sem conexão com sistemas corporativos ou com a internet. O isolamento era o mecanismo de defesa. Não havia superfície de ataque porque não havia superfície de contato.
A Indústria 4.0 dissolveu esse modelo por design. A integração entre sistemas ERP, plataformas MES — que conectam planejamento corporativo ao controle de produção — e equipamentos operacionais passou a ser exigência de eficiência e rastreabilidade. Em 2026, essa maturidade operacional coincidiu com o amadurecimento dos adversários. A Dragos, em seu 9th Annual Year in Review publicado em fevereiro de 2026, foi direta: 2025 marcou uma transição decisiva de reconhecimento para tentativa de impacto operacional em ambientes industriais.
O paradoxo se aprofunda. Quanto mais a fábrica se digitaliza, mais ela produz dados úteis — e mais ela oferece caminhos exploráveis.
O Brasil no centro do alvo
A exposição da indústria brasileira não é abstrata. O país registrou 166 ataques de ransomware direcionados ao território nacional dentro de um universo de 248 incidentes documentados na região entre 2024 e 2025 — com a manufatura respondendo por 20,56% dos casos, o percentual mais alto entre todos os setores da economia, segundo o relatório Manufacturing Threat Landscape 2026 da Check Point Research.
No primeiro trimestre de 2025, o Brasil liderou a América do Sul com 22 incidentes documentados, com concentração em alimentos e bebidas — um setor de operação 24×7, com baixa tolerância a parada e alta pressão por retomada imediata. Contudo, os números escondem a dimensão real do risco: credenciais de acesso a empresas industriais brasileiras chegam a ser vendidas entre US$ 4.000 e US$ 70.000 em mercados clandestinos, segundo o mesmo relatório da Check Point. Atacantes não agem por oportunismo — eles chegam com o valor do dano já calculado.
A anatomia do ataque
A confusão é frequente, e ela custa caro. Robert Lee, CEO da Dragos, foi direto no press release do 9th Annual Year in Review: "Os grupos de ransomware estão causando mais interrupção operacional e paralisações de vários dias que exigem recuperação específica para OT. Ainda assim, as organizações industriais subestimam significativamente o alcance do ransomware em ambientes OT — porque acham que é só TI." O equívoco tem consequência direta: um servidor Windows comprometido que hospeda software SCADA — o sistema que supervisiona e controla em tempo real os processos físicos da planta — é classificado como incidente de TI quando é, na prática, um incidente operacional.
É uma combinação que merece atenção: a movimentação lateral — técnica pela qual um invasor navega de um sistema comprometido para outros dentro da mesma rede — transforma um e-mail de phishing num vetor de parada de linha. O caminho típico começa no acesso remoto VPN mal configurado ou em credencial corporativa válida. Atravessa o Active Directory. Alcança o sistema ERP ou MES. De lá, encontra a camada OT sem segmentação efetiva entre os dois ambientes. Em 2025, malware e ransomware responderam cada um por 23% dos engagements de resposta a incidentes da Dragos em ambientes industriais — índice que reflete a escala com que essas ameaças já operam dentro de redes OT, não apenas nas bordas corporativas.
O legado que não perdoa
O problema técnico central não está na sofisticação dos atacantes. Está na fragilidade estrutural dos sistemas que eles encontram do outro lado. PLCs, HMIs — interfaces homem-máquina que permitem ao operador visualizar e controlar processos — e equipamentos SCADA legados foram projetados para durabilidade e confiabilidade, não para cibersegurança. Muitos operam com sistemas sem suporte, protocolos industriais sem autenticação nativa e ciclos de patch que simplesmente não existem.
O número é revelador. Em 2025, 26% dos advisories de vulnerabilidades ICS publicados não continham patch ou mitigação disponível dos fabricantes, segundo o Dragos 9th Annual Year in Review. Na Europa, referência de maturidade industrial, 80% dos fabricantes ainda operavam sistemas OT críticos com vulnerabilidades conhecidas, de acordo com o Manufacturing Threat Landscape 2026 da Check Point Research. Globalmente, US$ 329,5 bilhões estão sob risco de perda em cenários de incidentes OT de alta severidade, segundo o Dragos OT Security Financial Risk Report 2025. A outra face desse número é que a maior parte desse risco está concentrada em ativos que nenhuma equipe de TI tradicional monitora.
Da visibilidade à ação
O elo que falta, em geral, não é a solução de segurança. É o inventário. Sem saber exatamente quais ativos OT operam na rede — onde estão, se estão atualizados, se estão conectados — nenhuma ferramenta de proteção funciona com eficácia. A Claroty, em apresentação no Mind The Sec 2025, deixou claro que muitas empresas industriais brasileiras ainda não têm clareza sobre quantos ativos industriais conectados possuem e se estão devidamente atualizados.
A diferença entre visibilidade e ausência dela é mensurável. Organizações com visibilidade abrangente de seus ambientes OT contiveram incidentes de ransomware em cinco dias, em média — contra 42 dias nas que operavam sem monitoramento dedicado, segundo o mesmo relatório da Dragos. Trinta e sete dias a mais de planta parada, de multas contratuais acumuladas, de decisões executivas tomadas às cegas. O caminho para reduzir essa exposição passa por três frentes sequenciais: realizar o inventário completo de ativos OT como pré-requisito inegociável; implementar segmentação de rede entre os ambientes IT e OT, cortando o trajeto que a movimentação lateral explora; e adotar arquitetura Zero Trust — modelo que pressupõe que nenhum acesso é confiável por padrão, exigindo verificação contínua de identidade e contexto — com critérios específicos para o ambiente industrial, distintos dos ciclos corporativos tradicionais.
O peso regulatório em 2026
O ambiente regulatório brasileiro mudou de patamar em abril de 2026. A sanção da Lei 15.352/2026 transformou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em agência autônoma, com quadro técnico próprio, orçamento independente e poderes ampliados de fiscalização — incluindo a capacidade de instaurar investigações de ofício e aplicar sanções sem depender de aprovação ministerial. Para infraestruturas industriais que processam dados operacionais e pessoais, a mudança é direta: a ANPD deixou de ser um órgão com limitações institucionais e passou a operar com autonomia equivalente à de agências reguladoras setoriais consolidadas.
A agenda regulatória 2025-2026 da ANPD estabeleceu 16 temas prioritários, com o ciclo de auditorias e inspeções se intensificando ao longo do segundo semestre. Organizações industriais que ainda não mapearam seus ativos OT, não documentaram suas práticas de segurança ou não formalizaram planos de resposta a incidentes entram nesse ciclo em posição de vulnerabilidade dupla — técnica e regulatória. O dinheiro já está em movimento: grupos de ransomware com 119 operações ativas documentadas pela Dragos não aguardam o calendário do regulador. A questão, para líderes de tecnologia e operações, não é se o tema chegará à mesa — é se chegará por escolha ou por crise.
Definições técnicas
- Air-gap — Estratégia de segurança por isolamento físico na qual sistemas de tecnologia operacional são mantidos desconectados de redes corporativas e da internet, eliminando vetores de acesso remoto.
- IT/OT (Convergência) — Integração entre Tecnologia da Informação (sistemas corporativos, dados, conectividade) e Tecnologia Operacional (equipamentos físicos de produção, como PLCs e SCADA), antes operadas em redes separadas.
- PLC (Controlador Lógico Programável) — Dispositivo industrial embarcado que executa sequências de controle automatizado em equipamentos de chão de fábrica com base em lógica programada.
- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) — Plataforma de supervisão e aquisição de dados que permite monitorar e controlar processos industriais distribuídos em tempo real, integrando sensores, PLCs e interfaces de operador.
- HMI (Interface Homem-Máquina) — Painel físico ou software que permite ao operador industrial visualizar o estado de processos e interagir com equipamentos OT em tempo real.
- MES (Manufacturing Execution System) — Sistema de gestão de execução de produção que integra planejamento corporativo (ERP) ao controle operacional, coordenando ordens de produção, rastreamento e qualidade em tempo real.
- Zero Trust — Modelo de segurança baseado na premissa de que nenhum usuário, dispositivo ou sistema é confiável por padrão, exigindo verificação contínua de identidade e contexto para cada acesso.
Saiba mais sobre Rede de dados e internet
-
Habilidades da IA aceleram, mais a confiança do público cai: relatório de Stanford
-
Como a arquitetura Edge-to-Satellite redefine a TI do agro e da logística no Brasil
-
A TI rumo à COP30: análise estratégica de IA e big data na descarbonização e ESG no Brasil
-
Ciberataques a infraestruturas: como evitar apagões como o da Europa