Convergência IT/OT: a principal vulnerabilidade da indústria brasileira em 2026

Durante décadas, a segurança de plantas industriais repousou sobre uma premissa simples: manter os sistemas de tecnologia operacional fisicamente desconectados do mundo exterior. O chamado air-gap — o "vazio de ar" entre redes corporativas e equipamentos de chão de fábrica — funcionou como muralha invisível. Era uma lógica de segurança por isolamento, e ela funcionou enquanto as fábricas operavam em silos.

A Indústria 4.0 derrubou essa muralha. A convergência IT/OT — a integração entre Tecnologia da Informação, que governa sistemas corporativos e de dados, e Tecnologia Operacional, que controla equipamentos físicos de produção — tornou-se requisito de competitividade. O problema é que a velocidade dessa integração não foi acompanhada pela velocidade da defesa.

O Brasil está em desvantagem nessa equação. Lidera o ranking de incidentes cibernéticos industriais na América do Sul, e a manufatura emergiu como setor preferencial para ataques de ransomware. O problema não é falta de TI — é a convergência IT/OT. Descubra as ações urgentes que as organizações industriais precisam tomar antes que remediar seja mais caro que prevenir.

O modelo que falhou PLCs — controladores lógicos programáveis que regulam válvulas, motores e linhas de montagem —, sistemas SCADA e equipamentos de chão de fábrica operavam em redes fechadas, sem conexão com sistemas corporativos ou com a internet. O isolamento era o mecanismo de defesa. Não havia superfície de ataque porque não havia superfície de contato. A Indústria 4.0 dissolveu esse modelo por design. A integração entre sistemas ERP, plataformas MES — que conectam planejamento corporativo ao controle de produção — e equipamentos operacionais passou a ser exigência de eficiência e rastreabilidade. Em 2026, essa maturidade operacional coincidiu com o amadurecimento dos adversários. A Dragos, em seu 9th Annual Year in Review publicado em fevereiro de 2026, foi direta: 2025 marcou uma transição decisiva de reconhecimento para tentativa de impacto operacional em ambientes industriais. O paradoxo se aprofunda. Quanto mais a fábrica se digitaliza, mais ela produz dados úteis — e mais ela oferece caminhos exploráveis.

O Brasil no centro do alvo A exposição da indústria brasileira não é abstrata. O país registrou 166 ataques de ransomware direcionados ao território nacional dentro de um universo de 248 incidentes documentados na região entre 2024 e 2025 — com a manufatura respondendo por 20,56% dos casos, o percentual mais alto entre todos os setores da economia, segundo o relatório Manufacturing Threat Landscape 2026 da Check Point Research. No primeiro trimestre de 2025, o Brasil liderou a América do Sul com 22 incidentes documentados, com concentração em alimentos e bebidas — um setor de operação 24×7, com baixa tolerância a parada e alta pressão por retomada imediata. Contudo, os números escondem a dimensão real do risco: credenciais de acesso a empresas industriais brasileiras chegam a ser vendidas entre US$ 4.000 e US$ 70.000 em mercados clandestinos, segundo o mesmo relatório da Check Point. Atacantes não agem por oportunismo — eles chegam com o valor do dano já calculado.

A anatomia do ataque A confusão é frequente, e ela custa caro. Robert Lee, CEO da Dragos, foi direto no press release do 9th Annual Year in Review: "Os grupos de ransomware estão causando mais interrupção operacional e paralisações de vários dias que exigem recuperação específica para OT. Ainda assim, as organizações industriais subestimam significativamente o alcance do ransomware em ambientes OT — porque acham que é só TI." O equívoco tem consequência direta: um servidor Windows comprometido que hospeda software SCADA — o sistema que supervisiona e controla em tempo real os processos físicos da planta — é classificado como incidente de TI quando é, na prática, um incidente operacional. É uma combinação que merece atenção: a movimentação lateral — técnica pela qual um invasor navega de um sistema comprometido para outros dentro da mesma rede — transforma um e-mail de phishing num vetor de parada de linha. O caminho típico começa no acesso remoto VPN mal configurado ou em credencial corporativa válida. Atravessa o Active Directory. Alcança o sistema ERP ou MES. De lá, encontra a camada OT sem segmentação efetiva entre os dois ambientes. Em 2025, malware e ransomware responderam cada um por 23% dos engagements de resposta a incidentes da Dragos em ambientes industriais — índice que reflete a escala com que essas ameaças já operam dentro de redes OT, não apenas nas bordas corporativas.

O legado que não perdoa O problema técnico central não está na sofisticação dos atacantes. Está na fragilidade estrutural dos sistemas que eles encontram do outro lado. PLCs, HMIs — interfaces homem-máquina que permitem ao operador visualizar e controlar processos — e equipamentos SCADA legados foram projetados para durabilidade e confiabilidade, não para cibersegurança. Muitos operam com sistemas sem suporte, protocolos industriais sem autenticação nativa e ciclos de patch que simplesmente não existem. O número é revelador. Em 2025, 26% dos advisories de vulnerabilidades ICS publicados não continham patch ou mitigação disponível dos fabricantes, segundo o Dragos 9th Annual Year in Review. Na Europa, referência de maturidade industrial, 80% dos fabricantes ainda operavam sistemas OT críticos com vulnerabilidades conhecidas, de acordo com o Manufacturing Threat Landscape 2026 da Check Point Research. Globalmente, US$ 329,5 bilhões estão sob risco de perda em cenários de incidentes OT de alta severidade, segundo o Dragos OT Security Financial Risk Report 2025. A outra face desse número é que a maior parte desse risco está concentrada em ativos que nenhuma equipe de TI tradicional monitora.

Da visibilidade à ação O elo que falta, em geral, não é a solução de segurança. É o inventário. Sem saber exatamente quais ativos OT operam na rede — onde estão, se estão atualizados, se estão conectados — nenhuma ferramenta de proteção funciona com eficácia. A Claroty, em apresentação no Mind The Sec 2025, deixou claro que muitas empresas industriais brasileiras ainda não têm clareza sobre quantos ativos industriais conectados possuem e se estão devidamente atualizados. A diferença entre visibilidade e ausência dela é mensurável. Organizações com visibilidade abrangente de seus ambientes OT contiveram incidentes de ransomware em cinco dias, em média — contra 42 dias nas que operavam sem monitoramento dedicado, segundo o mesmo relatório da Dragos. Trinta e sete dias a mais de planta parada, de multas contratuais acumuladas, de decisões executivas tomadas às cegas. O caminho para reduzir essa exposição passa por três frentes sequenciais: realizar o inventário completo de ativos OT como pré-requisito inegociável; implementar segmentação de rede entre os ambientes IT e OT, cortando o trajeto que a movimentação lateral explora; e adotar arquitetura Zero Trust — modelo que pressupõe que nenhum acesso é confiável por padrão, exigindo verificação contínua de identidade e contexto — com critérios específicos para o ambiente industrial, distintos dos ciclos corporativos tradicionais.