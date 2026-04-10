Governança de IA sem lei: o risco de compliance que o CIO brasileiro não pode adiar

Sete em cada dez profissionais brasileiros já utilizaram ao menos uma ferramenta de IA nos últimos 12 meses. Outros 26% fazem isso diariamente. Só que três em cada quatro empresas brasileiras não têm política alguma de governança para decidir como esses sistemas operam, o que registram e por quais critérios tomam decisões.

Nesse intervalo — entre a adoção acelerada e a governança inexistente — está o maior passivo regulatório do CIO brasileiro em 2026.

Vale lembrar que esse risco não é teórico. É o tipo de exposição que aparece numa investigação regulatória, num incidente de viés algorítmico ou numa disputa contratual envolvendo decisões geradas por máquina — e sem lei específica em vigor, a responsabilidade recai integralmente sobre quem opera o sistema.

O paradoxo que os dados revelam O Brasil não apenas adota IA — ele a normaliza. Sete em cada dez profissionais brasileiros já utilizaram ao menos uma ferramenta de inteligência artificial nos últimos doze meses, segundo a PwC, que ouviu quase 50 mil trabalhadores em 48 países para o seu levantamento Global Hopes and Fears 2025 (janeiro de 2026). A média global chega a apenas 54%. E um em cada quatro brasileiros já faz isso todos os dias — número que dobra a média mundial. Os ganhos de produtividade são relatados por 79% dos profissionais que já adotaram a tecnologia. A Logicalis foi buscar o outro lado dessa estatística. Ouviu 129 executivos de TI de médias e grandes empresas brasileiras e encontrou três em cada quatro organizações operando sem nenhuma política específica de governança para IA (Logicalis/Stratica, IT Trends Snapshot 2025, novembro de 2025). O paradoxo se aprofunda: 87% desses mesmos executivos reconhece que o impacto real da IA depende mais da cultura organizacional do que da tecnologia — mas essa cultura ainda não se traduziu em nenhuma estrutura formal de controle. Parte do problema é invisível: uma parcela significativa do uso acontece sem que a área de TI saiba, com colaboradores conectando ferramentas externas por conta própria — o chamado Shadow AI. O Brasil adota em ritmo de líder, mas governa em ritmo de estreante.

O vácuo que a lei ainda não preencheu Desde março de 2025, o PL 2.338/2023 aguarda parecer na Comissão Especial da Câmara. São mais de 12 meses de vácuo regulatório — e contando. O que o Senado aprovou em dezembro de 2024 não é pouco: o texto estabelece que quem usa um sistema automatizado para tomar decisões sobre pessoas responde legalmente pelos efeitos — mesmo que a ferramenta tenha sido contratada de um fornecedor externo. A lei ainda não chegou, mas o princípio da corresponsabilidade já está escrito. Enquanto isso, avança em separado o PL 2.688/2025, centrado em auditabilidade e responsabilidade de sistemas de IA — cuja Comissão de Comunicação emitiu parecer em 13 de março de 2026, mas o texto ainda percorre outras instâncias antes de ter força de lei. O que governa hoje o uso corporativo de IA no Brasil é uma mistura de LGPD, normas setoriais dispersas e, na maioria dos casos, critérios internos que ninguém escreveu em documento nenhum. Para o CIO, isso significa atuar num território normativo indefinido em que as obrigações de compliance são, por ora, interpretativas.

Investimento crescente, controle decrescente O dinheiro já está em movimento. A IDC calcula que os investimentos brasileiros em IA — somando software, serviços e infraestrutura — vão ultrapassar US$ 3,4 bilhões em 2026, o que representa um salto de mais de 30% em relação ao ano anterior (IDC, Predictions 2026, via G&P, fevereiro de 2026 ). Luciano Ramos, country manager da IDC no Brasil, foi direto durante a conferência IDC Predictions 2026: "Os times de TI precisam evoluir em controles, governança e observabilidade para garantir segurança e confiabilidade das soluções de IA embarcadas." O Gartner chegou a uma conclusão parecida depois de ouvir mais de 2.500 executivos de TI: governança digital é hoje um dos três eixos que concentram a agenda dos líderes de tecnologia em 2026, ao lado da adoção de IA e da modernização de arquitetura (Gartner, CIO and Technology Executive Agenda 2026, via Instituto Information Management, dezembro de 2025 ). O problema é que a maioria ainda não chegou lá: apenas 22% das empresas brasileiras se declara totalmente preparada em governança de IA, segundo o levantamento do TEC.Institute com a Peers Consulting — e entre as demais, a maior parte nem começou (TEC.Institute/Peers Consulting, IA Generativa no Brasil, setembro de 2025 ).

Risco invisível, consequência tangível Quase sete em cada dez líderes empresariais brasileiros colocaram a gestão de risco cibernético entre suas prioridades de investimento para 2026 — seis pontos acima da média global, segundo a PwC Brasil (PwC Brasil, Global Digital Trust Insights 2026, março de 2026, base: 125 respondentes no Brasil). A mesma pesquisa revela o contraponto: a IA agêntica — sistemas capazes de encadear decisões sem esperar instrução humana a cada passo, executando ações diretas em ambientes corporativos — é exatamente o tipo de recurso que mais estão priorizando para este ano. É uma combinação que merece atenção. Quanto maior a autonomia do sistema, mais difícil rastrear a origem de um erro e mais complicado identificar quem responde por ele. O levantamento do TEC.Institute e da Peers Consulting quantifica o problema: apenas 33,8% das empresas brasileiras pratica monitoramento contínuo de vieses e segurança em sistemas de IA, e 43,9% admite abertamente que está exposta a riscos legais, reputacionais e operacionais pelo uso da tecnologia (TEC.Institute/Peers Consulting, IA Generativa no Brasil, setembro de 2025). As empresas estão acelerando na pista enquanto o sistema de freios ainda está em revisão.