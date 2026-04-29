Cloud 3.0: a nuvem ganha CEP

Cloud 3.0, aqui, não é nome oficial de prateleira nem selo de consultoria com cheiro de keynote. É um jeito útil de descrever a nova etapa da nuvem. A Cloud 1.0 foi a migração do data center próprio para a infraestrutura compartilhada. A Cloud 2.0 transformou essa infraestrutura em plataforma de inovação, com serviços, APIs, analytics e IA. Já a Cloud 3.0 nasce quando a nuvem percebe que escala sem contexto é só um computador muito caro em outro endereço.

O tamanho dessa indústria ajuda a explicar por que o debate ficou mais sério. Segundo a Synergy Research Group, o mercado global de serviços de infraestrutura em nuvem fechou 2025 em US$ 419 bilhões, com US$ 119 bilhões só no quarto trimestre. Foi um salto anual de 30%, impulsionado principalmente pela onda de IA. No terceiro trimestre de 2025, Amazon, Microsoft e Google concentraram 63% dos gastos empresariais com infraestrutura em nuvem. Traduzindo: a nuvem continua enorme, concentrada e cada vez mais parecida com infraestrutura crítica de país, não apenas com ferramenta de TI.

Só que esse domínio global não encerra a discussão, ele abre outra. Quando três gigantes concentram a maior parte da infraestrutura, cresce também a pressão para adaptar arquitetura, dados e governança às regras de cada mercado. A nuvem segue global, mas a operação começa a ficar regionalizada. É a velha história do planeta digital descobrindo que geografia ainda existe.

A IA bagunçou a planta da casa A inteligência artificial (IA) acelerou essa mudança porque ela consome computação em escala brutal e, ao mesmo tempo, exige proximidade com os dados. A Gartner apontou em 2025 que menos de 10% dos recursos de computação em cloud estavam ligados a cargas de IA naquele momento, mas a fatia deve chegar a 50% até 2029. A mesma análise destaca um movimento importante: em muitos casos, as empresas vão precisar levar a IA para onde os dados estão, e não simplesmente mandar tudo para um ponto central. Esse detalhe muda bastante coisa. Porque treinar grandes modelos pode continuar fazendo sentido em ambientes massivos e centralizados, mas inferência, privacidade, latência e compliance pedem outra arquitetura. Aí entra o coração da Cloud 3.0: uma base global para escalar, combinada com camadas regionais e locais para executar o que exige contexto. Não é o fim da nuvem centralizada. É a admissão de que ela, sozinha, não resolve a vida real.

Soberania deixou de ser nota de rodapé Em 2026, soberania digital deixou de ser assunto restrito a jurídico, governo e gente que ama uma sigla regulatória. Segundo a IDC (2026), 63% das organizações estão hoje mais propensas a adotar serviços de sovereign cloud por causa de eventos geopolíticos recentes. Isso significa que a fragmentação da arquitetura deixou de ser hipótese acadêmica e virou resposta prática a risco, regulação e dependência externa. A Gartner foi ainda mais direta. Em fevereiro de 2026, a consultoria estimou que o gasto global com sovereign cloud IaaS chegará a US$ 80,4 bilhões em 2026, alta de 35,6% sobre 2025. Mais importante do que o número é o recado por trás dele: a empresa calcula que esse movimento vai deslocar 20% das cargas atuais dos provedores globais para provedores locais. Em outras palavras, não é que os hyperscalers saiam de cena. Mas agora eles precisam dividir o palco com arquiteturas, parcerias e operadores de sotaque local. Esse avanço também é desigual, o que reforça a tese de que cloud não será mais uma história única. Pela mesma projeção da Gartner (2026), a Europa sai de US$ 6,9 bilhões em 2025 para US$ 12,6 bilhões em 2026 em sovereign cloud IaaS. Na América Latina, o salto vai de US$ 278 milhões para US$ 506 milhões no mesmo intervalo. Não é só crescimento, é reposicionamento estratégico.

É aqui que entram as soluções locais É justamente nesse ponto que a estratégia mais ampla de cloud da empresa encontra a necessidade de soluções locais. Porque há demandas que não aceitam resposta genérica. Saúde, finanças, setor público, telecom, energia e infraestrutura crítica operam sob regras específicas, exigências nacionais e pressões de latência que não cabem no discurso simplista do “manda tudo para a nuvem e depois a gente vê”. A própria Gartner destaca que governos, indústrias reguladas e operadores de infraestrutura crítica lideram esse movimento. Na prática, isso abre espaço para uma arquitetura em camadas. A cloud global continua sendo a espinha dorsal, especialmente para escala, resiliência e serviços avançados. Mas, na ponta, cresce a necessidade de aplicações, integrações, governança de dados e ambientes de processamento desenhados para exigências nacionais, setoriais e operacionais. É menos “substituir a cloud global” e mais “parar de pedir que ela resolva, sozinha, problemas que nascem no chão da operação”.