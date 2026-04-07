Os parceiros irão capturar quase 80% dos gastos de TI das PMEs até 2026

Os parceiros de canal continuarão a representar a maior parte dos gastos com TI das pequenas e médias empresas (PMEs) em 2026, reforçando seu papel fundamental no aconselhamento, implementação, suporte e gerenciamento de ambientes tecnológicos para esses negócios.

Essa é a principal conclusão de um novo relatório de mercado da Omdia.

Matthew Ball, analista-chefe de empresas e canais da Omdia — empresa irmã da Channel Dive — prevê que os gastos com TI de pequenas e médias empresas (PMEs) por meio de parceiros crescerão 5,8% este ano. No total, 79% dos gastos com TI de PMEs serão direcionados a , por meio de e com parceiros. Esse número é significativamente maior do que a média de mercado de 66,7%, que está migrando para modelos de engajamento direto graças aos investimentos de capital dos hiperescaladores em data centers, observou Ball.

A boa notícia para os parceiros surge mesmo com a previsão da Omdia de que os gastos com TI das PMEs crescerão a um ritmo mais lento do que o mercado em geral — 6,7% em comparação com 10,2%. Ainda assim, Ball escreveu: “a perspectiva sinaliza uma melhoria cíclica, impulsionada pela modernização da infraestrutura, incluindo migração para a nuvem e atualizações de rede, bem como cibersegurança e suporte de TI por meio de serviços gerenciados”.

Os números correspondem à taxa de crescimento de 2025, representando a maior expansão das PMEs desde o pico pós-pandemia de 8,1% em 2021, e indicam uma recuperação contínua na demanda por tecnologia e serviços de TI, acrescentou Ball.

Nesse sentido, a Omdia prevê que os gastos com TI das PMEs atingirão US$ 2,38 trilhões, ou 39,2% do mercado potencial total de TI em 2026. Portanto, as oportunidades para os parceiros são significativas.

Os dados indicam que a dependência das PMEs em relação a parceiros permanece constante em todo o mundo. Não há disparidade quanto à localização geográfica. Por exemplo, na região Ásia-Pacífico, os parceiros representam 81% dos gastos com TI das PMEs. Na EMEA, esse número sobe para 82%, enquanto a América Latina apresenta a maior dependência de parceiros, com 86%. Na América do Norte, onde a interação direta com fornecedores é mais frequente, 73 % dos gastos com TI das PMEs são realizados por meio de parceiros, segundo o estudo.

De acordo com o relatório, as empresas de médio porte, com 100 a 499 funcionários, representam a maior parcela dos gastos com TI das PMEs. Embora essas organizações representem apenas 1% de todas as PMEs, elas respondem por 42% dos gastos com TI das PMEs, e sua participação deve crescer 7,7% até 2026, segundo a Ball. As pequenas empresas, com 10 a 99 funcionários, contribuirão com 38% dos gastos, enquanto as microempresas (de 1 a 9 funcionários) representarão os 19% restantes.

De forma geral, a Omdia estimou que o gasto total em TI para PMEs, conforme informado por seus membros, atingirá US$ 1,87 trilhão em 2026. Para os membros interessados ​​em onde concentrar seus investimentos, os maiores investimentos e suas respectivas taxas de crescimento, de acordo com a Omdia, estão detalhados abaixo:

Serviços de telecomunicações: US$ 841 bilhões, um aumento de 3,3%

Serviços de TI: US$ 514 bilhões, um aumento de 8,2%

Tecnologia, que inclui dispositivos de clientes, imagem e impressão, infraestrutura, componentes e periféricos, segurança cibernética, comunicações unificadas e software: US$ 518 bilhões, um aumento de 7,7%

Comunicações Unificadas: US$ 48 bilhões, um aumento de 3,7%. Quase 9 em cada 10 pequenas e médias empresas adquirem plataformas de comunicações unificadas (UC) por meio de parceiros, acrescentou Ball

A Omdia destacou diversas áreas de crescimento a longo prazo, impulsionado por parcerias, no segmento de PMEs, incluindo:

Serviços gerenciados: US$ 251 bilhões, um aumento de 9,7%

Serviços de infraestrutura em nuvem: US$ 232 bilhões, um aumento de 22,3%

Aplicações de software em nuvem: US$ 262 bilhões, um aumento de 22,1%

Cibersegurança: US$ 38 bilhões, um crescimento de 7,9%

A cibersegurança destaca-se como uma das categorias mais dependentes de parceiros no mercado das PME, com mais de 93% das despesas suportadas por eles, de acordo com a Ball.

A inteligência artificial continua também a influenciar o investimento em TI por parte das PMEs.

A Canalys relata que mais da metade das PMEs já utiliza ferramentas de IA. Isso indica que a IA se disseminou entre as organizações menores, após fases iniciais focadas em marketing, vendas e atendimento ao cliente, escreveu Ball.

Os parceiros focados em IA serão responsáveis por ajudar as PMEs a usar IA em análises, segurança cibernética e conformidade regulatória, acrescentou ele.