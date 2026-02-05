iuriimotov - adobe
Quais são as tendências para pagamentos em 2026?
Segundo a Visa, avanços em stablecoins, IA agêntica e tokenização impulsionam segurança, velocidade e inclusão digital em América Latina e o Caribe nesse ano.
A expansão da inteligência artificial (IA), o crescimento do mercado de stablecoins e o avanço de tecnologias como blockchain e dispositivos móveis redefiniram a forma como consumidores e empresas lidam com o dinheiro, e transformaram o setor de pagamentos.
Segundo a Visa, o mercado na América Latina e o Caribe é dinâmico e vanguardista, especialmente na adoção de soluções de próxima geração, como pagamentos por aproximação, carteiras digitais, tokenização e biometria.
“2026 será um ano decisivo para os pagamentos na América Latina e no Caribe. O avanço da IA, o fortalecimento da identidade digital, os pagamentos em tempo real, as stablecoins e a digitalização em larga escala das PMEs vão redefinir a forma como a região movimenta e gerencia o dinheiro”, disse um comunicado da imprensa.
Nesse contexto, a empresa apresenta as cinco principais previsões e tendências para os pagamentos na região em 2026.
A tokenização mudará o jeito de fazer as compras
A autenticação biométrica e as tecnologias de tokenização estão transformando o checkout online em uma experiência de um clique, simples, rápida e tão segura quanto um pagamento por aproximação. O resultado são checkouts mais eficientes, menor abandono de carrinho e redução de fraudes.
Em 2026, a Visa prevê que o checkout manual começará a desaparecer em diversos mercados, impulsionado pelos mais de 16 bilhões de tokens Visa em circulação. Atualmente, 50% das transações de comércio eletrônico da Visa na América Latina e no Caribe já são tokenizadas.
Outro avanço relevante é a migração das credenciais de pagamento tokenizadas para a nuvem, permitindo que consumidores acessem suas informações de forma segura a partir de qualquer dispositivo conectado. Essa abordagem reduz significativamente o risco de exposição de dados sensíveis e oferece aos emissores um caminho escalável e preparado para o futuro.
Ainda mais, com mais de dois terços dos consumidores já utilizando IA para orientar decisões de compra, o comércio agêntico está pronto para escalar em 2026. Agentes de IA autenticados e tokenizados passarão a comparar, selecionar e realizar compras de forma autônoma, criando experiências hiperpersonalizadas e integradas em múltiplos canais.
Ameaças impulsionadas por IA
À medida que agentes baseados em IA evoluem, as ameaças também avançam. Cibercriminosos estão utilizando essas tecnologias para ampliar fraudes por meio de deepfakes, identidades sintéticas e golpes automatizados. A América Latina já sente esse impacto, com a taxa de fraude no comércio eletrônico atingindo 3,9%, bem acima da média global.
Nesse cenário, o crescimento do comércio agêntico intensifica a disputa pela identidade digital. O uso combinado de tokens e passkeys torna-se essencial. As passkeys utilizam biometria para verificar a identidade e oferecem uma experiência de checkout sem senha, mais segura e fluida. Em 2026, a região exigirá maior colaboração, defesas compartilhadas e ferramentas avançadas de mitigação de riscos para se manter à frente das ameaças.
Consolidação dos pagamentos em tempo real e Open Finance
Os sistemas de pagamentos conta a conta (A2A) em tempo real seguem remodelando a movimentação de dinheiro na América Latina e no Caribe, permitindo transferências imediatas e de baixo custo entre pessoas e empresas.
Com iniciativas de pagamentos em tempo real já consolidadas no Brasil, Argentina e Costa Rica, essa tecnologia se tornou um pilar da transformação digital, reduzindo a dependência do dinheiro em espécie e alterando o comportamento do consumidor. Esse avanço é potencializado por reformas de open banking e interoperabilidade, com o Brasil se destacando como referência regional.
A Visa está preparada para apoiar esse ecossistema com soluções como o Visa Protect for A2A, ativo na Argentina e em piloto no Brasil via Pix. Além disso, com a criação da Visa Conecta no Brasil, a empresa passa a permitir a iniciação de pagamentos Pix via Open Finance, acelerando transações A2A seguras além dos cartões.
Potencial das stablecoins na região
A América Latina consolida-se como um dos mercados de stablecoins que mais crescem no mundo. O potencial dessas moedas digitais para complementar o ecossistema global de pagamentos é significativo, especialmente em economias emergentes. O mercado global de stablecoins pode alcançar até US$ 4 trilhões até 2030.
A Visa prevê um crescimento expressivo do uso de stablecoins em transações internacionais, remessas e casos de uso baseados em credenciais na região. Atualmente, a empresa já oferece suporte a mais de 130 programas de cartões vinculados a stablecoins em mais de 40 países. Do ponto de vista do consumidor, o cenário é promissor, 60% dos latino-americanos afirmam estar dispostos a usar stablecoins para transferências internacionais no futuro.
Com a aprovação da Lei GENIUS nos Estados Unidos e iniciativas regulatórias semelhantes em outros países, as stablecoins devem ganhar ainda mais escala e adoção em 2026.
Revolução digital para PMEs
A América Latina abriga mais de 93 milhões de pequenas e médias empresas (PMEs), responsáveis por mais de 60% dos empregos na região. Apesar de seu papel central na economia, muitas ainda enfrentam barreiras para participar plenamente do ambiente digital, especialmente devido às limitações das redes de aceitação.
Pesquisas recentes da Visa com milhares de PMEs mostram demandas claras por mais segurança, acesso a crédito e soluções simples de aceitação digital. À medida que micro e pequenos negócios avançam em sua digitalização, cresce o uso de cartões empresariais, faturamento eletrônico, pagamentos via QR, terminais móveis e marketplaces.