Quais são as tendências para pagamentos em 2026?

A expansão da inteligência artificial (IA), o crescimento do mercado de stablecoins e o avanço de tecnologias como blockchain e dispositivos móveis redefiniram a forma como consumidores e empresas lidam com o dinheiro, e transformaram o setor de pagamentos.

Segundo a Visa, o mercado na América Latina e o Caribe é dinâmico e vanguardista, especialmente na adoção de soluções de próxima geração, como pagamentos por aproximação, carteiras digitais, tokenização e biometria.

“2026 será um ano decisivo para os pagamentos na América Latina e no Caribe. O avanço da IA, o fortalecimento da identidade digital, os pagamentos em tempo real, as stablecoins e a digitalização em larga escala das PMEs vão redefinir a forma como a região movimenta e gerencia o dinheiro”, disse um comunicado da imprensa.

Nesse contexto, a empresa apresenta as cinco principais previsões e tendências para os pagamentos na região em 2026.

A tokenização mudará o jeito de fazer as compras A autenticação biométrica e as tecnologias de tokenização estão transformando o checkout online em uma experiência de um clique, simples, rápida e tão segura quanto um pagamento por aproximação. O resultado são checkouts mais eficientes, menor abandono de carrinho e redução de fraudes. Em 2026, a Visa prevê que o checkout manual começará a desaparecer em diversos mercados, impulsionado pelos mais de 16 bilhões de tokens Visa em circulação. Atualmente, 50% das transações de comércio eletrônico da Visa na América Latina e no Caribe já são tokenizadas. Outro avanço relevante é a migração das credenciais de pagamento tokenizadas para a nuvem, permitindo que consumidores acessem suas informações de forma segura a partir de qualquer dispositivo conectado. Essa abordagem reduz significativamente o risco de exposição de dados sensíveis e oferece aos emissores um caminho escalável e preparado para o futuro. Ainda mais, com mais de dois terços dos consumidores já utilizando IA para orientar decisões de compra, o comércio agêntico está pronto para escalar em 2026. Agentes de IA autenticados e tokenizados passarão a comparar, selecionar e realizar compras de forma autônoma, criando experiências hiperpersonalizadas e integradas em múltiplos canais.

Ameaças impulsionadas por IA À medida que agentes baseados em IA evoluem, as ameaças também avançam. Cibercriminosos estão utilizando essas tecnologias para ampliar fraudes por meio de deepfakes, identidades sintéticas e golpes automatizados. A América Latina já sente esse impacto, com a taxa de fraude no comércio eletrônico atingindo 3,9%, bem acima da média global. Nesse cenário, o crescimento do comércio agêntico intensifica a disputa pela identidade digital. O uso combinado de tokens e passkeys torna-se essencial. As passkeys utilizam biometria para verificar a identidade e oferecem uma experiência de checkout sem senha, mais segura e fluida. Em 2026, a região exigirá maior colaboração, defesas compartilhadas e ferramentas avançadas de mitigação de riscos para se manter à frente das ameaças.

Consolidação dos pagamentos em tempo real e Open Finance Os sistemas de pagamentos conta a conta (A2A) em tempo real seguem remodelando a movimentação de dinheiro na América Latina e no Caribe, permitindo transferências imediatas e de baixo custo entre pessoas e empresas. Com iniciativas de pagamentos em tempo real já consolidadas no Brasil, Argentina e Costa Rica, essa tecnologia se tornou um pilar da transformação digital, reduzindo a dependência do dinheiro em espécie e alterando o comportamento do consumidor. Esse avanço é potencializado por reformas de open banking e interoperabilidade, com o Brasil se destacando como referência regional. A Visa está preparada para apoiar esse ecossistema com soluções como o Visa Protect for A2A, ativo na Argentina e em piloto no Brasil via Pix. Além disso, com a criação da Visa Conecta no Brasil, a empresa passa a permitir a iniciação de pagamentos Pix via Open Finance, acelerando transações A2A seguras além dos cartões.

Potencial das stablecoins na região A América Latina consolida-se como um dos mercados de stablecoins que mais crescem no mundo. O potencial dessas moedas digitais para complementar o ecossistema global de pagamentos é significativo, especialmente em economias emergentes. O mercado global de stablecoins pode alcançar até US$ 4 trilhões até 2030. A Visa prevê um crescimento expressivo do uso de stablecoins em transações internacionais, remessas e casos de uso baseados em credenciais na região. Atualmente, a empresa já oferece suporte a mais de 130 programas de cartões vinculados a stablecoins em mais de 40 países. Do ponto de vista do consumidor, o cenário é promissor, 60% dos latino-americanos afirmam estar dispostos a usar stablecoins para transferências internacionais no futuro. Com a aprovação da Lei GENIUS nos Estados Unidos e iniciativas regulatórias semelhantes em outros países, as stablecoins devem ganhar ainda mais escala e adoção em 2026.