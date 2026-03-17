Cuando los datos existen, pero no influyen en decisiones

En muchas empresas persiste una realidad incómoda: los datos existen, pero no necesariamente influyen en las decisiones. Esta paradoja es cada vez más común en organizaciones que avanzaron en su transformación digital, pero aún enfrentan desafíos para traducir los datos en acciones concretas de negocio.

En México, el crecimiento del comercio electrónico, la digitalización bancaria y la expansión de servicios digitales han impulsado una adopción acelerada de plataformas de analítica y gestión de datos. De acuerdo con diversos análisis, el volumen global de datos continúa creciendo de forma exponencial, impulsado por plataformas digitales, dispositivos conectados y sistemas empresariales.

En este contexto, las empresas mexicanas están generando más información que nunca: transacciones, comportamiento de clientes, datos operativos, métricas de desempeño y señales del mercado, pero el verdadero reto es convertir esos datos en decisiones estratégicas y operativas que generen valor real para el negocio.

Peter Kroll Peter Kroll

Sin embargo, en distintos sectores es posible observar que las decisiones siguen tomándose por intuición o experiencia previa, y las iniciativas de analítica se enfocan en generar reportes y no necesariamente en generar respuestas estratégicas del negocio.

Además, los datos suelen estar fragmentados en múltiples sistemas, lo que dificulta una visión integral de clientes, operaciones o desempeño financiero, a lo que se agrega que no todas las organizaciones han desarrollado una cultura de toma de decisiones basada en datos.

La tecnología por sí sola no resuelve el desafío Cuando los líderes reciben decenas de indicadores, reportes y visualizaciones sin un contexto claro, el resultado puede ser parálisis analítica. La información existe, pero no se traduce en claridad para actuar. Por eso, una estrategia efectiva de data & analíticos debe enfocarse en responder preguntas clave para el negocio, que lleven a: identificar clientes con mayor riesgo de abandono,

detectar ineficiencias operativas,

reconocer productos con mayor rentabilidad o

mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Cuando la analítica se conecta con estas preguntas, el dato deja de ser un pasivo y se convierte en un habilitador de decisiones inteligentes. Una organización verdaderamente orientada a datos no se define por la cantidad de dashboards que posee, sino por la forma en que utiliza la información para actuar. Esto implica evolucionar desde modelos tradicionales hacia enfoques más avanzados de analítica predictiva, que anticipen tendencias o comportamientos futuros, como es la analítica prescriptiva, que sugiere acciones concretas para optimizar resultados, aunado a modelos de inteligencia artificial capaces de identificar patrones invisibles para el análisis tradicional.