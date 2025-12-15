Por qué es importante la alfabetización digital en el lugar de trabajo

El mundo experimentó un cambio radical a principios del siglo pasado, pasando de un mundo analógico a uno mayoritariamente digital. Esta transformación digital cambió la forma en que las personas se comunican, colaboran y trabajan, lo que obligó a muchos a aprender a interactuar y utilizar las nuevas tecnologías. Quienes poseen estas habilidades tienen lo que se denomina alfabetización digital.

Para muchas personas hoy en día, la alfabetización digital es una habilidad laboral importante. Obtenga más información sobre la alfabetización digital, por qué es importante y cómo los directores de informática y otros líderes de TI pueden ayudar a mejorar la alfabetización digital de los empleados.

¿Qué es la alfabetización digital? La alfabetización digital se define comúnmente como la capacidad de utilizar la tecnología para realizar tareas cotidianas de forma más rápida o sencilla que si se realizaran manualmente. En otras palabras, poseer alfabetización digital significa saber cómo utilizar las herramientas digitales para comunicarse y colaborar, tanto en la vida personal como en la profesional. “La alfabetización digital consiste en saber qué herramientas digitales hay disponibles, cómo encontrarlas y cuál es la herramienta digital adecuada para la tarea que hay que realizar”, afirma Quentin McAndrew, estratega académico global del proveedor de aprendizaje electrónico Coursera. La capacidad de aprender nuevos conceptos también es una parte importante de la alfabetización digital. “[La alfabetización digital] implica un cierto nivel de comodidad con las herramientas que existen actualmente”, dice McAndrew. “También implica un nivel de agilidad digital, en el que se tiene la capacidad de aprender a utilizar nuevas herramientas [digitales] a medida que evolucionan”. Otra parte importante de la alfabetización digital es el conocimiento de las mejores prácticas. También requiere comprender la ciberseguridad, la privacidad de los datos y el uso ético de la tecnología, además de saber utilizar computadoras y plataformas digitales, según Karen Panetta, profesora de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de Tufts y miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

¿Por qué es importante la alfabetización digital? La alfabetización digital puede ayudar a los empleados a tener éxito. Las personas que dominan las herramientas digitales tienen más posibilidades de prosperar en sus actividades personales y profesionales, señala McAndrew. Esa capacidad para aprender nuevas tecnologías proporciona una ventaja a quienes poseen alfabetización digital, así como a las empresas que los contratan. Además, las herramientas digitales son ahora una parte imprescindible de muchos puestos de trabajo. Más del 90 % de los anuncios de empleo analizados en el mercado laboral estadounidense exigen competencias digitales, según el informe de 2023 “Closing the Digital Skill Divide”, elaborado por la National Skills Coalition en colaboración con el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. Tecnologías como la inteligencia artificial hacen que la alfabetización digital siga siendo importante en el lugar de trabajo. Las personas necesitan tener conocimientos digitales para desenvolverse en su vida cotidiana y en su trabajo, complementa Seth Robinson, vicepresidente de investigación industrial de CompTIA, una asociación comercial global que ofrece formación y certificaciones en TI. Las personas deben saber cómo acceder de forma segura a sitios web, compartir información de forma segura a través de medios electrónicos y comunicarse a través de canales digitales. También deben saber cómo protegerse de todo tipo de amenazas cibernéticas.

Cinco ejemplos de alfabetización digital en el lugar de trabajo A continuación, se presentan cinco ejemplos de alfabetización digital necesaria en el lugar de trabajo. 1. Familiaridad con las herramientas digitales básicas Los trabajadores deben ser capaces de utilizar programas fundamentales para realizar tareas básicas. Por ejemplo, muchos trabajadores ahora necesitan saber cómo utilizar Excel, incluyendo cómo crear una fórmula en el programa, importar datos y producir resultados. “Hay que demostrar que se sabe cómo utilizar la herramienta y cómo hacerla funcionar”, dice Robinson. 2. Competencia en videoconferencias Dado que algunos equipos están ahora dispersos geográficamente, muchos empleados necesitan saber cómo participar de forma eficaz en reuniones virtuales. Las habilidades necesarias incluyen ser capaz de programar una reunión, establecer la configuración de seguridad adecuada para protegerla del acceso no autorizado, y participar y colaborar en cualquier plataforma tecnológica que el equipo elija para su reunión virtual, comenta Panetta. Por ejemplo, los usuarios deben saber cómo levantar la mano en una reunión virtual. 3. Habilidades relacionadas con los datos Muchos empleados no solo deben tomar decisiones basadas en datos, sino también saber dónde encontrar la información en la que basar esas decisiones. Para tomar decisiones basadas en datos, los trabajadores deben saber cómo acceder a ellos y analizarlos, indica McAndrew. También deben saber qué herramientas son adecuadas para cada tarea. Por ejemplo, deben saber cómo utilizar el software de inteligencia empresarial para informar sobre el rendimiento pasado y las herramientas de análisis de datos para la elaboración de modelos de predicción y previsiones. 4. Conocimientos sobre ciberseguridad Los trabajadores con conocimientos digitales también son conscientes de los riesgos de ciberseguridad y las preocupaciones sobre la privacidad de los datos que conlleva el uso de herramientas digitales. Por ejemplo, todo el mundo debería estar atento a los ataques de phishing cuando utiliza el correo electrónico y debería saber qué leyes de privacidad de datos se aplican a los datos que maneja, afirma Robinson. 5. Familiaridad con la IA Los empleados con conocimientos digitales deben ser conscientes de las ventajas y los inconvenientes de la IA en el lugar de trabajo. Poseer conocimientos digitales en el lugar de trabajo significa, cada vez más, ser capaz de utilizar la IA generativa para abordar las tareas de forma más eficaz y eficiente, declara Robinson. Los trabajadores deben saber para qué tareas pueden utilizar la IA, cómo incluirla en sus flujos de trabajo y cómo comprobar los resultados. También deben conocer las posibles cuestiones éticas, legales y de seguridad relacionadas con el uso de la IA generativa, así como las políticas y prohibiciones de su propia organización sobre su uso.