TCS: Las estructuras de gestión tradicionales están obsoletas

Los modelos tradicionales de gestión organizacional están llegando a su fin. De acuerdo con un informe de Tata Consultancy Services (TCS), las empresas deben replantear de forma profunda sus estructuras internas, su cultura de liderazgo y su enfoque hacia la tecnología para mantenerse relevantes y competitiva.

El estudio, titulado “Nuevo liderazgo para la empresa perpetuamente adaptable” fue desarrollado en colaboración con Peter Drucker Society Europe, una organización sin fines de lucro enfocada en la gestión organizacional, con base en entrevistas realizadas a diez expertos globales en liderazgo.

El informe, que ofrece recomendaciones prácticas clave para los líderes, presenta cinco imperativos para los negocios actuales:

Aplanar las estructuras organizacionales para eliminar la toma de decisiones jerárquica y empoderar a quienes están más cerca de los clientes.

Adoptar un liderazgo adaptativo e inclusivo para empoderar a los empleados en todos los niveles, fomentar la inteligencia colectiva y promover el aprendizaje continuo y la planificación por escenarios. Aprovechar la tecnología, especialmente la IA, para habilitar nuevos modelos de negocio, apoyar la toma de decisiones y mejorar la colaboración. Familiarizarse con la disrupción al transformar la tecnología, en lugar de seguir el camino más seguro y convencional de personalizar sistemas existentes. Priorizar el aprendizaje continuo y dar a las personas la libertad de equivocarse, creando entornos que fomenten la seguridad psicológica, la curiosidad y la resiliencia. Las organizaciones deben ofrecer trabajo significativo, flexibilidad y oportunidades de crecimiento para atraer y retener talento.

“¿Qué ocurre cuando las cualidades que antes definían una buena gestión –como el juicio, la creatividad y la colaboración– se externalizan silenciosamente a los algoritmos? La respuesta moldeará no solo el futuro de las organizaciones, sino el futuro mismo de la gestión. (…) No se trata simplemente de preguntar cómo gestionar el cambio, sino de cómo renovar la gestión en sí”, señaló el Dr. Johan Roos, director ejecutivo del Vienna Center for Management Innovation en la Peter Drucker Society Europe.

“En las fronteras de un panorama empresarial en constante evolución, las compañías enfrentan desafíos sin precedentes. Para los líderes empresariales, este entorno cambiante requiere una nueva mentalidad. Las empresas que adopten la agilidad y la innovación podrán navegar con confianza este escenario global en transformación, aprovechar oportunidades y redefinir el éxito. Por diseño, estas organizaciones no solo logran mantenerse al ritmo del cambio, sino que están preparadas para convertir futuros desafíos en oportunidades”, aseguró Sapthagiri Chapalapalli, director de Europa en Tata Consultancy Services.