¿IA en retail? Sí, pero solo con asistentes virtuales de chat

Los asistentes virtuales programados para contestar las preguntas más frecuentes de los clientes en los sitios web son la funcionalidad de inteligencia artificial (IA) más adoptada entre los retailers, según dio a conocer el informe “TCS Global Retail Outlook 2026”.

El estudio muestra que la mayoría de los retailers (51 %) está adoptando la IA principalmente en tecnologías básicas como chatbots y asistentes virtuales, y los hallazgos sugieren que aún no se están aprovechando las capacidades avanzadas de inteligencia en el retail. Solo el 24 % utiliza actualmente IA para la toma de decisiones autónoma.

En cuanto al uso de la IA agéntica, la enorme mayoría (85 %) de retailers aún no ha comenzado a implementarla, ni siquiera a planificar sistemas de IA multiagente.

A pesar de estos resultados, las tecnologías impulsadas por IA se ubican entre las capacidades esenciales para 2026, después de la optimización de costos. En particular, la capacidad de detectar cambios del mercado y movimientos de la competencia en tiempo real y las capacidades de toma de decisiones adaptativas basadas en IA ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente (de un total de 10) para los retailers.

Con respecto a los desafíos, la presión financiera y la brecha de habilidades de la fuerza laboral son las más relevantes.

El reporte muestra cómo los retailers ya consideran que:

la toma de decisiones impulsada por IA,

un time-to-market más rápido para productos y servicios, y

más rápido para productos y servicios, y los flujos de trabajo automatizados

serán las capacidades que más impactarán el desempeño en el corto plazo, superando a las herramientas tradicionales de analítica e inteligencia de negocios.

Pero, para que la IA transforme realmente la economía del retail, es necesario integrarla más profundamente en áreas como comercialización, cadena de suministro y definición de precios, destaca el estudio.

“Estos hallazgos demuestran que, en un mercado que avanza rápidamente hacia un retail inteligente y centrado en la experiencia, se requiere un cambio de paradigma. La visión de TCS para este futuro integra inteligencia artificial, machine learning y sistemas multiagente para ayudar a los retailers a interpretar señales, adaptar operaciones en tiempo real y orquestar decisiones a lo largo de toda la cadena de valor”, señaló Natacha Emicuri, Consumer Business Group Head de TCS Latinoamérica.

El estudio fue elaborado por Tata Consultancy Services (TCS), con base en las respuestas de más de 800 ejecutivos senior del retail en 18 países.