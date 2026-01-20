Zebra Technologies proyecta un 2026 de expansión: IA, nuevas verticales y crecimiento de México

Zebra Technologies cerró el 2025 con resultados históricos en América Latina. Estos incluyen entre 50 % y 55 % de marketshare a nivel general y, en México, un crecimiento de doble dígito que duplicó las expectativas iniciales, así como una participación del 70 % en impresoras de punto de venta y 50 % en cómputo móvil.

Ernesto Hernández, vicepresidente de Ventas de Zebra Technologies México, comentó que el país norteamericano se ha posicionado como el mercado más dinámico de la región durante el último año, por encima de Brasil, gracias a proyectos de gran escala y la apertura de nuevos segmentos de mercado. Señaló también que, este año, las metas que tienen “son muy agresivas”, buscando igualar o superar el crecimiento obtenido, dijo. Por ejemplo, la compañía prepara un paquete de inversiones de alto impacto que incluye la creación de nuevos puestos de trabajo y la apertura de una ubicación estratégica en Querétaro.

Frente a América Latina, Alessandro Matos, gerente general y vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Zebra Technologies, destacó que, si bien Brasil tuvo dos años consecutivos muy fuertes en 2023 y 2024, el 2025 fue el año de México. "Fue un año de recuperación muy fuerte de México. Una mezcla de proyectos, roll outs de gran tamaño; la parte del run rate también. Hemos ejecutado muy bien en todos las frentes", comentó.

Nuevos segmentos de mercado en México Ernesto Hernández Ernesto Hernández Una de las claves del crecimiento de Zebra en México ha sido su estrategia de diversificación hacia nuevos sectores verticales. Aunque los mercados tradicionales como manufactura, transportación y logística, retail y salud continúan siendo fundamentales, la empresa ha identificado oportunidades significativas en segmentos emergentes. "Estamos diversificando los mercados verticales a los que vamos, y ahí es donde estamos encontrando nuevas oportunidades de crecimiento. Estamos tomando oportunidades de nichos, mercados e industrias que hoy no utilizan mucho estas soluciones, y estamos logrando penetrar en lugares que no tenían tecnología", dijo Hernández. Matos detalló que las tres nuevas verticales en las cuales crecieron más en México, y que serán prioritarias en 2026, son la agroindustria, la de seguridad con gobierno y la industria portuaria. Sin embargo, su estrategia más innovadora del año en México se enfocó en el segmento de abarroteros o pequeñas tiendas de conveniencia, un concepto que la empresa presenta a nivel corporativo como "midsize retailers". "Hoy día, los abarroteros son empresas que están invirtiendo mucho en tecnología como la de Zebra, que está mejorando la vista de las tiendas (…), y están implementando estrategias de negocio para las operaciones como si fueran los grandes retailers", contó Hernández, quien señaló que, por el momento, el foco de este proyecto es México. Alessandro Matos Alessandro Matos En términos de portafolio, si bien los resultados obtenidos por Zebra se sustentan en un crecimiento prácticamente transversal de sus soluciones, empezando por aquellas que forman su core de negocio –computadoras, impresoras y escáneres móviles–, los mayores resultados los obtuvieron con las llamadas “tecnologías adyacentes”, que incluyen las tabletas robustas, la tecnología RFID, bioptics y machine vision (cámaras con IA. “Cuando hablamos de las tecnologías nuevas, ya tenemos un liderazgo muy fuerte, combinado, de un 45 %" en la región, comentó Alessandro Matos. "Hemos sido muy exitosos con el portafolio de tabletas [robustas] que impulsamos en los últimos cinco años, donde hemos venido creciendo triple dígito, aunque este año [2025] nada más fue doble dígito", confirmó Hernández.

Mayor integración de IA en el portafolio Aunque Zebra Technologies ha incorporado inteligencia artificial en sus soluciones durante décadas, ahora que el término ha cobrado mayor visibilidad sus aplicaciones prácticas en problemas operativos concretos pueden percibirse con mayor claridad. Por ejemplo, algunas de sus cámaras cuentan con sensores y visión de máquina con IA para ayudar al dimensionamiento de bultos y paquetes. "La combinación de la imagen de la cámara con los datos que nos trae la inteligencia artificial nos ayuda a poder prever mejor las operaciones en la manufactura", explicó Ernesto Hernández. En retail, las aplicaciones de IA permiten análisis predictivos sofisticados para mejorar la distribución de productos en los anaqueles, tomando en cuenta las rutas de consumo de los usuarios. "Estas herramientas ayudan a los retailers a colocar los productos de la mejor forma para que a los consumidores nos sea más fácil [localizarlos], pero también para que encontremos los productos que normalmente son los más vendidos", agregó.