La robótica avanzada llega a las pymes argentinas

Distribuidoras, mayoristas y fabricantes argentinos están dando sus primeros pasos para operar depósitos con robots móviles autónomos (AMR, por sus siglas en inglés) integrados a sus sistemas de gestión.

El caso de la autopartista argentina WEGA muestra cómo esta tecnología ya no es ciencia ficción para las pymes, sino una herramienta que redefine productividad, seguridad y eficiencia. Rafael Neto, presidente de WEGA, comenta que la motivación no fue corregir una crisis operativa, sino aprovechar una oportunidad tecnológica que brinda esta tecnología.

“Lo que buscábamos era dar un salto de calidad. Cada vez que aparece una tecnología que puede mejorar nuestros procesos, la evaluamos seriamente. Y así fue cuando Centum –empresa especializada en procesos– vino con la propuesta de incorporar robots. Fue una decisión de evolución, no de emergencia”, cuenta.

La compañía opera un almacén de alto movimiento interno, con traslados constantes de pallets y la necesidad de mantener un flujo estable. El desafío –muy habitual en pymes industriales– no era un cuello de botella puntual, sino la dificultad de sostener ritmos consistentes sin recargar al personal ni depender exclusivamente de la disponibilidad humana.

La adopción de AMR trae resultados rápidos. Según datos de Centum, las empresas logran 40 % menos errores operativos, reducen 25 % los tiempos de movimiento interno y mejoran en 20 % la capacidad operativa en solo tres meses.

En la práctica, los robots permiten a la autopartista sostener un ritmo de trabajo parejo durante todo el día. “Antes, un traslado podía demorarse si alguien estaba ocupado con otra tarea. Hoy, los movimientos no se interrumpen y eso nos da mucha más previsibilidad”, explican desde WEGA.

Además del rendimiento, la automatización tuvo un impacto humano: “Lo más importante es el cuidado del equipo. Los robots se ocupan de esfuerzos y tareas pesadas”, comenta Neto. Vale aclarar que, para industrias donde la ergonomía y la rotación del personal son temas críticos, este punto se vuelve decisivo.

La flota de AMR utilizados por WEGA, desarrollada por Multiway Robotics y representada en Argentina por Centum, incorpora capacidades avanzadas como:

apilar mercadería en altura,

mover varias cargas a la vez,

maniobrar en pasillos angostos o depósitos de alta densidad,

operar en cámaras de frío sin exponer al personal,

automatizar la carga y descarga de camiones y

navegar con sensores y recalcular rutas ante obstáculos.

Estas funciones apuntan a operaciones típicas de la industria argentina: alta rotación, diversidad de referencias, depósitos verticalizados y ambientes exigentes.