4 em cada 10 trabalhadores no Brasil já usam IA por iniciativa própria, revela estudo

A adoção da inteligência artificial nos escritórios brasileiros vem sendo puxada mais pelos funcionários do que pela liderança das empresas, segundo estudo da WeWork em parceria com a Offerwise.

De acordo com a estudo, 43% dos profissionais afirmam usar inteligência artificial (IA) por iniciativa própria em suas rotinas, enquanto apenas 19% dizem receber incentivo das organizações para adotar a tecnologia. O uso está concentrado principalmente em pesquisas rápidas, feitas por 70% dos usuários, e em tarefas técnicas, citadas por 55% deles.

Apesar da ampla adesão, o estudo mostra que a maioria dos funcionários ainda têm conhecimento básico ou intermediário em IA, o que restringe sua aplicação em atividades mais avançadas, como análise de dados, automação e integrações mais complexas.

“Hoje, a ferramenta está nas mãos do funcionário proativo, o que gera uma reflexão necessária sobre como as organizações podem integrar essa inovação de forma estratégica e estruturada”, afirma Claudio Hidalgo, presidente regional da WeWork Latam.

Em relação às emoções associadas à implementação da IA, 59% dos entrevistados disseram sentir curiosidade, 41% demonstraram otimismo e 38%, entusiasmo. Já sentimentos negativos apareceram em menor escala, como insegurança (16%), indiferença (12%), medo (11%) e ceticismo (5%).