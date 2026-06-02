denisovd - Fotolia
Telecomunicaciones en México enfrenta retos de talento, seguridad y CX
Además de mejorar su agilidad, las telcos mexicanas necesitan gestionar los riesgos regulatorios, operativos y de capital humano, pues 85 % de sus empleados carecen de habilidades en IA, dice estudio de EY.
Las empresas de telecomunicaciones en México necesitan combinar la agilidad para adoptar nuevas tecnologías con una gestión robusta del riesgo regulatorio, operativo y de capital humano que se adapte a la realidad única del país, afirma EY en su análisis "Los 10 principales riesgos para el sector de telecomunicaciones en México".
Si bien el análisis revela que los riesgos en la industria de las telecomunicaciones son similares en todo el mundo, su intensidad y naturaleza están moldeadas por factores locales. En México, por ejemplo, los riesgos relacionados con el talento, la seguridad y la respuesta a las necesidades de los clientes son especialmente agudos, y están amplificados por un entorno regulatorio complejo, desafíos socioeconómicos únicos y presión por las relaciones geopolíticas, particularmente con Estados Unidos y China.
Además, la carga fiscal, la seguridad física de las infraestructuras y la excesiva centralización de los grandes operadores también son riesgos críticos específicos de la región.
"En México, la transformación del sector de telecomunicaciones requiere más que tecnología; demanda una gestión estratégica que integre agilidad con un control riguroso de riesgos regulatorios, operativos y humanos. Solo así se podrán superar desafíos locales, fomentar la innovación y construir un futuro empresarial sólido y competitivo. Desde luego, la participación de la Alta Dirección y del Consejo de Administración será un fuerte pilar que marcará la pauta para toda la organización", refiere Ramón Barrón, socio de Consultoría de Tecnología en EY México.
¿Cuáles son los principales riesgos en México?
Entre los hallazgos del informe de EY, se muestra:
- Existe una gestión inadecuada del talento, las habilidades y la cultura: El 85 % de los empleados de telecomunicaciones en México carecen de habilidades en IA. La competencia por el talento con otros sectores, como las finanzas y la tecnología, incrementa los costos y dificulta su retención. La cultura organizativa, a menudo jerárquica y a veces relacionada con empresas familiares, se materializa en la dependencia de profesionales de edad avanzada y en la falta de programas de sucesión, lo que obstaculiza la agilidad necesaria en la era digital y dificulta la adaptación a nuevos modelos de trabajo e innovación.
- Desafíos de seguridad: En cuanto a la seguridad física de la infraestructura, el país enfrenta retos para la inversión en infraestructura y su protección ante robos y disputas de territorio que se presentan en distintas zonas del país. Además, con respecto a los imperativos de privacidad, seguridad y confianza, cabe esperar la modificación de las normativas secundarias de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para emitir lineamientos técnicos, criterios interpretativos y posibles sanciones por parte de la autoridad competente.
El panorama de la ciberseguridad también se ve agravado por una escasez crítica de talento y la creciente sofisticación de las amenazas, así como el desafío de la inteligencia artificial (IA) que, si bien ofrece herramientas avanzadas para la defensa, también puede utilizarse para crear ataques más sofisticados y automatizados.
- No se está respondiendo eficazmente a las necesidades de los clientes: La Asociación Nacional de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor de México han intensificado la regulación centrada en el consumidor, con la implementación de supervisión, monitoreo de precios y normas más estrictas para los reajustes y la claridad contractual. La preocupación por el contenido dañino en línea y la seguridad digital de los usuarios está aumentando. Asimismo, existe una paradoja en la población joven, que no entiende los servicios para poder elegir de forma consciente, lo que genera insatisfacción y desequilibrio.
"México es un gran mercado para el sector de telecomunicaciones; sin embargo, para obtener un mayor provecho, se deben atender y gestionar los riesgos oportunamente, no sin antes considerar retos particulares como la situación geopolítica, la dependencia comercial con Estados Unidos, las políticas arancelarias y la falta de inversión en infraestructura”, finaliza Ramón Barrón.