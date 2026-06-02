Telecomunicaciones en México enfrenta retos de talento, seguridad y CX

Las empresas de telecomunicaciones en México necesitan combinar la agilidad para adoptar nuevas tecnologías con una gestión robusta del riesgo regulatorio, operativo y de capital humano que se adapte a la realidad única del país, afirma EY en su análisis "Los 10 principales riesgos para el sector de telecomunicaciones en México".

Si bien el análisis revela que los riesgos en la industria de las telecomunicaciones son similares en todo el mundo, su intensidad y naturaleza están moldeadas por factores locales. En México, por ejemplo, los riesgos relacionados con el talento, la seguridad y la respuesta a las necesidades de los clientes son especialmente agudos, y están amplificados por un entorno regulatorio complejo, desafíos socioeconómicos únicos y presión por las relaciones geopolíticas, particularmente con Estados Unidos y China.

Además, la carga fiscal, la seguridad física de las infraestructuras y la excesiva centralización de los grandes operadores también son riesgos críticos específicos de la región.

"En México, la transformación del sector de telecomunicaciones requiere más que tecnología; demanda una gestión estratégica que integre agilidad con un control riguroso de riesgos regulatorios, operativos y humanos. Solo así se podrán superar desafíos locales, fomentar la innovación y construir un futuro empresarial sólido y competitivo. Desde luego, la participación de la Alta Dirección y del Consejo de Administración será un fuerte pilar que marcará la pauta para toda la organización", refiere Ramón Barrón, socio de Consultoría de Tecnología en EY México.