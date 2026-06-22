IMD 2026: Empresas mexicanas alcanzan 47% de madurez digital

Las empresas mexicanas participantes alcanzaron un 47 % de madurez digital este año, el mayor avance registrado desde que se publica el estudio, subiendo seis puntos porcentuales con respecto al 2025. Sin embargo, el resultado sigue 22 puntos por debajo del nivel ideal de mercado (70 %), lo que indica que las empresas mexicanas aún operan en una etapa intermedia de transformación digital. Así lo revela el "Informe de Madurez Digital en México 2026" (IMD 2026), presentado por sexto año consecutivo por Needed Education, en alianza estratégica con KIO IT Services, y en colaboración con EY, la American Chamber of Mexico y Fleet.

El reporte muestra que el avance de 2026 no es uniforme, sino que está concentrado en frentes específicos:

A nivel de dimensiones, Ecosistema Digital (50 %, +8 %) y Marketing y Ventas centrados en el cliente (49 %, +11 %) lideran el crecimiento. Centricidad en los Datos, pese a seguir rezagada (40 puntos por debajo de su ideal de 78 %), registra el mayor crecimiento del año (+21 %).

A nivel de áreas de trabajo, Producto casi duplica su puntaje (+98 %), RR. HH. crece +60 %, Data +54 %, IT +39 %, Marketing +31 % y Operaciones +31 %, lo que evidencia que la inversión digital está aterrizando en capacidades organizacionales reales.

El informe deja claro que el debate sobre si adoptar la IA ya fue saldado. El IMD 2026 muestra que la mayoría de las empresas entró en una etapa de adopción extendida donde conviven el uso básico y el uso experimental. Igualmente, lograron mejoras puntuales y fragmentadas de la IA (casos pequeños que funcionan), pero aún no generan una transformación de fondo.

Las organizaciones que están más avanzadas comparten cuatro condiciones:

una historia larga de inversión en datos,

claridad sobre el caso de uso antes de elegir la herramienta,

gobernanza temprana e

involucramiento estratégico del liderazgo.

El informe también documenta que la productividad mejora de manera demostrable donde la IA se implementa con rigor, con reducciones de entre el 40 % y el 80 % en tiempos de proceso y duplicación de capacidad operativa con el mismo equipo. Sin embargo, convertir esa productividad en impacto financiero trazable sigue siendo el desafío central. A nivel global, según S&P, el 42 % de las empresas abandonaron la mayoría de sus iniciativas de IA en 2025, frente al 17 % en 2024.

"Hay dos aprendizajes claros en nuestra adopción de IA. Primero, no todos adoptan IA al mismo ritmo: siempre hay resistencia, y hay un límite a lo que la organización puede hacer para forzar ese cambio. Segundo, la IA todavía no es perfecta ni libre de errores, por lo que requiere supervisión humana. Vemos mejoras en productividad y una desaceleración en la contratación, pero no una sustitución directa de empleos", compartió Pedro Casas Alatriste, director general y vicepresidente ejecutivo de AmCham México.

El estudio también alerta sobre el rezago estructural de México, que como país se encuentra entre tres y cinco años detrás de los mercados líderes en adopción real de IA. Las causas son varias:

infraestructura insuficiente de centros de datos,

presupuesto de TI destinado a IA del 2 % al 10 % frente al 20 % a 30 % de EE.UU., y

un tejido empresarial compuesto en un 99 % por pymes sobre las que no hay datos confiables de integración.

"La tecnología está transformando industrias completas y eso no va a frenar. Pero el punto crítico es la parte humana. Si no formas a las personas, si no les enseñas a sacarle provecho, las capacidades quedan limitadas. Por eso, más allá de la tecnología, la verdadera disrupción va a venir de cuánto inviertas en desarrollar a las personas para usarla bien", subrayó Juan Solana, socio de Consultoría en Transformación de Negocios e Innovación en EY México.

Lourdes Padilla, Head of Data and AI Strategy en Needed Education, añadió que "el verdadero avance digital ocurre cuando las organizaciones dejan de ver la tecnología como una herramienta aislada y empiezan a integrarla con datos, talento y criterio estratégico para generar valor sostenible".

Finalmente, Gerardo Álvarez del Castillo, cofundador de Fleet, señaló que "lo más valioso de medir nuestra madurez digital no es el número; es que nos obliga a decidir con información y no a ciegas. Un diagnóstico solo importa si cambia una decisión, y la que este estudio debería detonar es clara: en qué habilidades de nuestra gente vamos a invertir para estar listos cuando la tecnología toque la puerta. Por años, hemos contabilizado a las personas como un gasto; el cambio que propongo es dejar de verlas como una línea que se recorta y empezar a verlas como la mayor palanca de valor que el management tiene en sus manos. Desarrollar esas habilidades es bueno para nuestras empresas y, al mismo tiempo, para la carrera de cada persona. No conozco mejor inversión para construir un México más próspero, justo y equitativo".