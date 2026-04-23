Getty Images/iStockphoto
La lista de lecturas imprescindibles para el CIO moderno
Líderes de TI comparten siete libros imprescindibles que todo CIO debería leer. Entre ellos se incluyen títulos sobre liderazgo eficaz y cómo afrontar la creciente influencia de la inteligencia artificial.
En un puesto que se enfrenta a cambios constantes, los CIO se ven presionados a pensar de forma más estratégica, liderar con mayor eficacia y anticiparse a las tecnologías que transformarán sus organizaciones.
Los CIO pueden encontrar un sinfín de marcos de estrategia de TI, informes de tendencias y teorías de liderazgo que orienten sus esfuerzos, pero determinar qué ideas merecen atención no siempre resulta sencillo. Para ayudar a los CIO a centrar su búsqueda de conocimientos útiles, hemos preguntado a líderes del ámbito de la TI y del mundo empresarial cuáles son los libros imprescindibles que todo CIO debería leer.
Sus respuestas incluyeron obras fundamentales sobre liderazgo que ayudan a los ejecutivos tecnológicos a aclarar su propósito y comunicarse de forma más eficaz, guías estratégicas que simplifican la complejidad y análisis urgentes sobre la IA, el riesgo y las fuerzas que darán forma a la próxima era de la innovación. En conjunto, estas recomendaciones ofrecen una lista de lectura concisa para los líderes de TI que buscan mejorar su liderazgo y preparar a sus organizaciones para el futuro.
¿Cuál es el libro que todo CIO debería leer y por qué?
“El libro de Simon Sinek, ‘Empieza con el por qué: Cómo los grandes líderes motivan a actuar’, es realmente impactante. Todo el mundo debería leer ese libro y luego volver a leerlo. Y luego, cuando tengan algo entre manos, deberían volver a leerlo, porque le obliga a centrarse en por qué el departamento de TI está haciendo lo que sea que esté haciendo, que es lo único importante.
Hay múltiples formas de hacer todo. Cuando los directores de sistemas de información dicen: ‘Vamos a llevar a cabo esta reimplantación masiva del ERP’, a menudo todo gira en torno a la propia implantación del ERP, y no a por qué va a ser mejor para los clientes y para el negocio. A nadie le importa la implantación. Lo que importa es el resultado”.
—Graeme Thompson, CIO de Informatica
-------------------------------------------------------------------
“‘Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action’, de Simon Sinek. Realmente le impulsa a colaborar con todo su equipo —desde los trabajadores de primera línea hasta los líderes empresariales— para garantizar que el departamento de TI resuelva realmente sus problemas”.
—Faizel Khan, ingeniero jefe de IA en Landing Point
-------------------------------------------------------------------
“‘La ola que viene: Tecnología, Poder y el Gran Dilema del Siglo XXI’ de Mustafa Suleyman, es muy relevante. Además, recomiendo ‘The Risk Business: What CISOs Need to Know About Risk-Based Cybersecurity’ de Levi Gundert. Es un buen libro sobre el riesgo. Mi negocio es el riesgo, y se lee rápido. Es ameno y nada aburrido”.
—Vince Fattore, CIO de RoadSafe Traffic Systems
-------------------------------------------------------------------
“‘Abundancia’, de Ezra Klein y Derek Thompson. En él, se sostiene que el progreso a menudo se estanca debido a cuellos de botella en los procesos o a lo que ellos denominan “vetocracia”, lo cual concuerda con nuestro debate sobre la integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la actividad empresarial habitual y el uso de la tecnología para pasar de la medición a la construcción efectiva”.
—Anuj Shah, encargado de inversión responsable en Grant Thornton Stax
-------------------------------------------------------------------
“‘Franqueza Radical’ de Kim Scott. Ilustra cómo la capacidad de comunicarse en términos directos es extremadamente importante”.
—Emilio Esposito, director de ingeniería de datos y plataformas en LegalZoom
-------------------------------------------------------------------
“‘Buena Estrategia / Mala Estrategia: Cómo definir y ejecutar una estrategia de éxito en el mundo real’ de Richard Rumelt. Ofrece un marco excepcional para diagnosticar problemas en su negocio, comprender el universo de posibles soluciones y, a continuación, actuar con precisión para obtener beneficios reales. Vuelvo a leerlo cada año y aprendo algo nuevo cada vez que lo hago”.
—Noah VanValkenburg, jefe de operaciones de LegalZoom
-------------------------------------------------------------------
“‘Vida 3.0: Ser un humano en la era de la Inteligencia Artificial’, de Max Tegmark. Ofrece una visión que invita a la reflexión sobre cómo la IA podría cambiar nuestro mundo, y qué tipo de responsabilidad, previsión y políticas necesitaremos para gestionar los riesgos”.
—Stephen Franchetti, CIO de Samsara
*Nota de la editora: Este artículo fue publicado originalmente en inglés en SearchCIO.