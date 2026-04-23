La lista de lecturas imprescindibles para el CIO moderno

En un puesto que se enfrenta a cambios constantes, los CIO se ven presionados a pensar de forma más estratégica, liderar con mayor eficacia y anticiparse a las tecnologías que transformarán sus organizaciones.

Los CIO pueden encontrar un sinfín de marcos de estrategia de TI, informes de tendencias y teorías de liderazgo que orienten sus esfuerzos, pero determinar qué ideas merecen atención no siempre resulta sencillo. Para ayudar a los CIO a centrar su búsqueda de conocimientos útiles, hemos preguntado a líderes del ámbito de la TI y del mundo empresarial cuáles son los libros imprescindibles que todo CIO debería leer.

Sus respuestas incluyeron obras fundamentales sobre liderazgo que ayudan a los ejecutivos tecnológicos a aclarar su propósito y comunicarse de forma más eficaz, guías estratégicas que simplifican la complejidad y análisis urgentes sobre la IA, el riesgo y las fuerzas que darán forma a la próxima era de la innovación. En conjunto, estas recomendaciones ofrecen una lista de lectura concisa para los líderes de TI que buscan mejorar su liderazgo y preparar a sus organizaciones para el futuro.