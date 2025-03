O futuro do mercado de trabalho será moldado pela digitalização e pelo bem-estar dos colaboradores

Uma pesquisa realizada pela Catho, plataforma de empregos no Brasil, revela que a busca por eficiência e inovação caminham lado a lado com a preocupação em oferecer uma experiência positiva aos candidatos e colaboradores, bem como disponibilizar soluções que simplifiquem a seleção de profissionais para micro, pequenas e médias empresas.

O estudo, que visa entender as principais tendências do mercado de trabalho para 2025 pela percepção das empresas, contou com mais de 490 pessoas de diferentes estados brasileiro, representando, em sua maioria, a região Sudeste e abrangendo setores como prestação de serviços, indústria, comércio, consultoria, saúde e logística e transporte.

Como resultado, foram identificadas as áreas de RH que receberão mais atenção e recursos das empresas neste ano: quase metade (49,7%) investirá em contratação de pessoas, enquanto 49,5% planejam aplicar em tecnologia, 48% em treinamentos corporativos e 39% em segurança e bem-estar dos colaboradores. Essas prioridades mostram que, embora a inovação tecnológica continue em evidência, o desenvolvimento humano e a qualidade de vida no trabalho permanecem no foco das estratégias organizacionais.

“No entanto, lidar com o crescimento tecnológico não é uma tarefa fácil e as empresas precisam encontrar soluções que auxiliem nesse fluxo. Investir em tecnologia não deve ser apenas sobre aprimorar a experiência do candidato, mas também sobre gerar eficiência operacional. A alta rotatividade e contratações erradas têm um custo significativo para as companhias e a tecnologia pode ser vista como um meio para otimizar processos, reduzir erros e garantir que cada contratação seja um investimento estratégico, maximizando resultados de curto a longo prazo", explica Christiana Mello, diretora da unidade de recrutadores da Catho.

Dessa forma, a tecnologia segue como grande aliada na atração de talentos: 70,2% das empresas afirmam utilizar plataformas online de recrutamento como ferramenta principal para contratações. Outros recursos como entrevistas online (51,7%) e testes digitais (19,9%) também ganham espaço. Contudo, metade dos entrevistados (50%) alerta para o risco da desumanização dos processos seletivos, evidenciando a necessidade de equilibrar o uso de ferramentas digitais com abordagens mais empáticas.

Para isso, 69,9% dos respondentes fazem processos de recrutamento de modo híbrido (online+presencial). Em 2025, 52,5% dizem que apenas as etapas iniciais do processo serão feitas remotamente, ainda de acordo com a pesquisa da plataforma, número maior em relação ao ano passado (48,2%).

Já em relação às tecnologias que serão mais importantes em 2025, 41,6% apontam software de gestão de performance, que facilita o acompanhamento em tempo real do desempenho e metas da equipe, junto a ferramentas de automação de recrutamento (40%), people analytics (38,3%) e plataformas de aprendizagem online (30,6%).

“A experiência do colaborador é uma extensão da experiência do cliente e, como mostra a nossa pesquisa, a tecnologia continuará fazendo grande parte dos diferenciais competitivos de uma organização. As plataformas de empregabilidade, como a Catho, possuem um papel de suma importância nisso. Desde automação inteligente até ferramentas avançadas de análise de talentos, ter soluções tecnológicas alia precisão e humanização para garantir que cada contratação seja um passo tático para o sucesso do negócio e, consequentemente, detenha um ambiente mais inovador, finaliza Christiana.