Accenture está com mais de 50 vagas abertas em diferentes regiões do Brasil

A Accenture, empresa global de consultoria de gestão, serviços de tecnologia e terceirização, está com mais de 50 vagas abertas. As oportunidades são para as áreas administrativa, comercial e vendas, financeira, informática, suprimentos, comunicação e marketing.

Os interessados em aproveitar essa chance de integrar uma das principais empresas do segmento de gestão podem consultar as vagas disponíveis no site da Catho. Ambas as empresas, Accenture e Catho, reforçam a inclusão e a diversidade em seu time de funcionários.

Os benefícios que a empresa está oferecendo são: assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, seguro de vida, previdência privada, auxílio creche, PPR, entre outros e eles variam de acordo com a localidade e cargo dos candidatos.

As oportunidades são para trabalhar em São Paulo, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso, Santa Catarina, Amazonas e Pernambuco.