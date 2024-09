Realizada a 22ª edição do CONAREC no São Paulo

Realizado nos dias 10 e 11 de setembro em São Paulo, a edição 22º do CONAREC (Congresso Nacional das Relações Empresa-Cliente), maior evento de experiência do cliente do mundo, reuniu mais de 350 palestrantes, 120 CEOs e mais de 10 mil participantes para discutir as últimas tendências e inovações em inteligência artificial (IA) e experiência do cliente (CX).

O evento contou com 6 arenas de conteúdo, garantindo que toda a diversidade do Customer Experience fora abordada, gerando identificação e disseminando soluções para profissionais de diversas áreas. Neste ano, o tema “IA e CX: A revolução definitiva”, abordou como a IA está moldando as relações de consumo e o que os profissionais precisam fazer para ficar por dentro dessas novas demandas.

“De fato, a integração da IA no CX representa uma revolução definitiva no atendimento ao cliente. Ao transformar dados e personalizar cada interação, a IA tem a capacidade de melhorar a satisfação do cliente”, disse eles do CONAREC.

De acordo com os organizadores, “a prova da potência do CONAREC está na sua estrutura: a cada ano fica mais plural, com diversidade de temas e participantes, levando representatividade e conhecimento para todas as áreas que envolvem o CX.”

No âmbito do evento, foi realizada a cerimônia do Prêmio CONAREC, um reconhecimento que possibilita uma visão expandida do ecossistema do CX e destaca as melhores tecnologias e empresas em um jantar de celebração.

A Alctel, empresa mineira líder em soluções tecnológicas, consolidou sua presença no cenário da experiência do cliente ao participar do 22º CONAREC para compartilhar experiências e contribuir para o debate sobre o futuro da experiência do cliente. A Alctel foi representada pelos executivos Sérgio Lima, CEO da empresa; Elaine Bolzon, diretora executiva; e o executivo de Vendas, Christiano Magesty.

“A Alctel sempre esteve na vanguarda da tecnologia buscando garantir com que os clientes tenham a melhor experiência possível. O CONAREC é, sobretudo, um evento de inovação e participar dele é fundamental para trocar experiências, estabelecer novas parcerias e aprender sobre o futuro da experiência do cliente. Tudo que a gente leva do encontro é fundamental para mantermos nosso compromisso com a excelência e a inovação”, disse o CEO da Alctel.