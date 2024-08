Zoho no Brasil: Desafios e oportunidades em um mercado único

A Zoho Corporation, multinacional de software, inaugurou sua primeira edição do Zoholics em território nacional. Este encontro, já consolidado nos principais mercados globais da empresa, aportou na terra do samba com o intuito de fortalecer vínculos com a florescente comunidade local de usuários e parceiros.



Durante o evento Zoholics Brasil, os participantes mergulharam no universo do software corporativo. O Zoholics apresentou as últimas inovações em produtos e tendências do mercado de SaaS (Software como Serviço), além de proporcionar interação direta com especialistas do setor. Os presentes também exploraram soluções personalizadas para os desafios enfrentados por suas organizações.

As discussões centrais do encontro refletiram as preocupações contemporâneas do mundo corporativo: transformação digital, proteção de dados, inteligência artificial (IA), e aprimoramento da experiência e sucesso do cliente (CX e CS).

Rodrigo Vaca, diretor geral da Zoho na região, destacou-se com sua palestra. Ele compartilhou a trajetória de expansão da empresa e delineou as estratégias futuras para o mercado local. O público também assistiu a apresentações sobre temas diversos e relevantes, como comunicações unificadas, CRM para PMEs, colaboração na era digital e integração da IA nos negócios.

Em entrevista exclusiva para a Computer Weekly Brasil, Vaca ofereceu uma visão aprofundada sobre a jornada da Zoho em solo verde-amarelo. Com otimismo e pragmatismo, ele explicou como a companhia tem se adaptado às singularidades do cenário tecnológico nacional, mantendo seu compromisso com inovação e satisfação dos clientes. "O Brasil é um mercado muito voltado a processos. Quando o processo é bem executado, chamamos de eficiência; quando não, de burocracia. Mas na verdade, o processo é algo necessário”, disse o executivo.

A realização do Zoholics neste país sul-americano marca um momento crucial para a Zoho, sinalizando seu empenho com o mercado doméstico e seu desejo de estreitar laços com os usuários locais. À medida que a transformação digital avança na região, eventos desse porte tornam-se cada vez mais essenciais para profissionais e empresas que buscam manter-se atualizados e competitivos no panorama tecnológico em constante evolução.

Como tem sido a experiência da Zoho no mercado brasileiro até agora?

RV: A experiência tem sido muito positiva. Nosso maior desafio inicial era convencer a matriz na Índia sobre o potencial do mercado brasileiro. Agora, os números falam por si. Tivemos um crescimento impressionante, superando 100% em relação ao ano passado. O Chief Strategy Officer da companhia visitou o Brasil recentemente e ficou muito empolgado com o que viu em termos de engajamento dos parceiros, clientes e organização dos eventos.

Quais são as principais diferenças que você observa entre o mercado brasileiro e outros mercados?

Rodrigo Vaca, Zoho Brasil Rodrigo Vaca, Zoho Brasil

RV: O Brasil é um mercado único. Primeiramente, é muito voltado a processos, o que pode ser visto como eficiência ou burocracia, dependendo da execução. Além disso, é um mercado disperso, com economia local forte mesmo em cidades menores. Por fim, é um mercado relativamente fechado para empresas estrangeiras, o que apresenta desafios adicionais.

Como a Zoho tem se adaptado às particularidades do mercado brasileiro?

RV: Damos muita flexibilidade para o time local planejar e tomar decisões. Por exemplo, nossos eventos e estratégias de marketing são planejados e executados localmente. Também adaptamos nossos produtos para atender às necessidades específicas do mercado brasileiro, como questões fiscais e tributárias.

Qual é a estratégia da Zoho para expandir sua presença no Brasil?

RV: Nossa estratégia principal é continuar crescendo e nos tornando cada vez mais relevantes para a matriz na Índia, o que nos trará mais recursos e atenção. Estamos focados em expandir nossa rede de parceiros em todos os estados do Brasil e participar de eventos em diferentes regiões do país.

Como a Zoho lida com a concorrência no Brasil?

RV: Temos uma abordagem única. Concorremos com várias empresas, mas também mantemos uma relação amigável com elas. Nosso foco é oferecer valor ao cliente e respeitar suas escolhas. Se um cliente prefere usar um produto concorrente em conjunto com o nosso, buscamos a melhor forma de integração.

Quais são os produtos da Zoho que têm se destacado no mercado brasileiro?

RV: Nosso produto de Marketing Automation tem se destacado significativamente. O Brasil é atualmente o país que mais cresce em termos de receita para esse produto. Também temos tido sucesso com nossas soluções de CRM e ferramentas de produtividade.

Como a Zoho lida com a questão da privacidade e proteção de dados no Brasil?

RV: Levamos a privacidade e a proteção de dados muito a sério. Garantimos o cumprimento da LGPD e temos controles internos rigorosos para acesso aos dados dos clientes. Também oferecemos transparência aos usuários, permitindo que verifiquem quais códigos estão sendo executados em nossos produtos.

Quais são as tendências tecnológicas que você acredita que impactarão o mercado brasileiro nos próximos anos?

RV: Acredito que a orquestração de processos será uma tendência significativa. As empresas estão buscando integrar e automatizar diversos sistemas e processos para aumentar a eficiência e produtividade.

Como a Zoho está se preparando para essas tendências?

RV: Estamos focados em desenvolver soluções que permitam essa integração e automação de processos. Nosso objetivo é oferecer um ecossistema de produtos que trabalhem juntos de forma seamless, facilitando a vida dos nossos clientes.

Qual é o papel da educação e conscientização na adoção de novas tecnologias?

RV: A educação é fundamental. Estamos investindo em iniciativas para educar o mercado sobre as possibilidades e benefícios das novas tecnologias. Acreditamos que a adoção efetiva virá com o entendimento e a percepção de valor por parte das empresas.

Como a Zoho lida com a rotatividade de talentos no setor de tecnologia?

RV: Na verdade, não enfrentamos uma alta rotatividade. Temos uma cultura de valorização dos colaboradores e oferecemos oportunidades de crescimento dentro da empresa. Isso tem nos ajudado a manter uma equipe estável e engajada.

Quais são os desafios de liderar uma equipe em um mercado tão dinâmico como o brasileiro?

RV: O principal desafio é manter o time motivado e alinhado com os objetivos da empresa. Busco ser um "animador de torcida", incentivando e apoiando a equipe. A chave é ter o time certo e dar a eles a liberdade para fazerem o que sabem fazer melhor.

Como a Zoho está abordando a questão da inteligência artificial em seus produtos?

RV: Estamos incorporando IA em nossos produtos de forma responsável e ética. Nosso foco é usar a tecnologia para melhorar a experiência do usuário e aumentar a produtividade, sempre respeitando a privacidade e a segurança dos dados.

Quais são as perspectivas de crescimento da Zoho no Brasil para os próximos anos?

RV: Somos muito otimistas quanto ao crescimento no Brasil. Continuaremos investindo no mercado, expandindo nossa presença e adaptando nossas soluções às necessidades locais. Acreditamos que o Brasil tem um enorme potencial e queremos ser parte integral desse crescimento.

Como a Zoho contribui para o ecossistema de tecnologia no Brasil?

RV: Além de oferecer soluções inovadoras, buscamos contribuir para o desenvolvimento do ecossistema tecnológico brasileiro. Investimos em parcerias com empresas locais, participamos de eventos e iniciativas educacionais, e buscamos fomentar a inovação no país.